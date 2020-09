Iida Ketola-Korppila kertoo uutuusohjelmassa joutuneensa seksuaalirikoksen uhriksi – taksimatka päättyi karmeaan tekoon

Iida Ketola-Korppila kertoo Ylen uudessa Tilipäiväkirjat-ohjelmassa joutuneensa viime joulukuussa seksuaalirikoksen uhriksi. Ketola-Korppila kertoo olleensa taksissa, kun kuski teki hänelle asioita, jotka lopulta johtivat rikosilmoitukseen.

Yle Areenan uudessa Tilipäiväkirjat-ohjelmassa tutustutaan kahdeksaan suomalaisnaiseen, joiden elämään ja arkeen koronavirus iski tänä keväänä poikkeuksellisella tavalla. Toimittaja Ina Mikkolan luotsaamassa ohjelmassa naiset käyvät läpi tuntemuksiaan koronakriisin aikana ja kertovat, miten heidän elämänsä on muuttunut tänä poikkeuksellisena aikana.

Yksi näistä kahdeksasta naisesta on aikanaan Big Brother Suomi -ohjelmasta julkisuuteen ponnahtanut Iida Ketola-Korppila. Nykyisin yrittäjänä itsensä työllistävä Ketola-Korppila, 30, kertoo ohjelmassa joutuneensa seksuaalirikoksen uhriksi vain hieman ennen koronakriisin iskemistä Suomeen.

Ketola-Korppila kertoo olleensa matkalla kotiin ystävänsä hautajaisista, kun taksikuski teki hänelle asioita, jotka johtivat lopulta rikosilmoituksen tekemiseen.

– Mun elämässä on tapahtunut tosi isoja asioita puolen vuoden sisään. Mun ystävä kuoli ja me oltiin viettämässä hänen hautajaisiaan. Häneltä jäi kolmekymppiset pitämättä niin me ajateltiin, että me järjestetään hänelle ne kolmekymppiset, Ketola-Korppila aloittaa kertomuksensa kuvatessaan itseään samanaikaisesti videokameralla.

– Mä tulin sieltä taksilla kotiin ja tämä kuski teki asioita, joiden takia mä saan Tukinaisista terapiaa. Mä en saa hirveästi mennä yksityiskohtiin, koska luonnollisesti tästä on rikosilmoitukset tehty. Tämä tapahtui siis joulukuussa, hän jatkaa.

Ketola-Korppila avautuu Tilipäiväkirjat-ohjelmassa raskaasta vuodestaan.­

Ketola-Korppila pyörittää pääkaupunkiseudulla sekä omaa kampaamoaan että kahvilaa. Hän kertoo ohjelmassa olleensa joulukuisten tapahtumien seurauksena pitkään lähes työkyvytön. Kun maaliskuussa kuvioihin tuli myös korona, oli Ketola-Korppilalla vaikeaa pärjätä taloudellisesti, sillä hän joutui olosuhteiden pakosta pitämään alkuvuoden työtahtinsa lähes minimissä.

– Mä tein koko alkuvuoden niin vähän töitä, kun mä ikinä pystyin ja koitin vähän parannella itseäni. Sitten tuli korona. Mä lähdin tähän koronataistoon tili vähän miinuksella, koska mä olin tehnyt niin vähän töitä tämän seksuaalirikoksen takia. Ensin sulla häviää työt puoleen sen takia, että sä et oo työkykyinen ja sitten sulla vähenee duunit puoleen koska ei ole duunia, itkuinen Ketola-Korppila muistelee kameralle.

– Sitten sä silleen yhtäkkiä palaat sellaiseen normaaliin työtahtiin ja sitten vaan tulee sellainen, että ehkä mä en olis vielä valmis tähän, mutta mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tämä tuntuu jotenkin niin epäreilulta tämä kaikki ja tämä koko kuvio. Nyt on tapahtunut vähän liikaa, hän jatkaa.

Iida Ketola-Korppila avautuu vaikeasta vuodestaan kahdeksannessa Tilipäiväkirjat-jaksossa. Voit katsoa jakson yllä olevasta videoikkunasta.

Ilta-Sanomat tavoitti Ketola-Korppilan kommentoimaan Tilipäiväkirjat-ohjelmassa kertomaansa. Ketola-Korppila totesi, ettei voi edelleenkään puhua tapauksesta kovin yksityiskohtaisesti tai kertoa, missä vaiheessa hänen viime joulukuussa tekemästään rikosilmoituksesta käynnistynyt prosessi on tällä hetkellä menossa. Hän ei myöskään tahtonut avata joulukuisia tapahtumia sen tarkemmin.

– Nämä ovat aina salassa pidettäviä asioita. Haluan kuitenkin puhua asioista mahdollisimman avoimesti ja oikeilla sanoilla, myös siksi, että en aikaisemmin itse tiennyt kuinka paljon Suomessa saa apua tällaisissa tilanteissa. Mun ei ole tarvinnut hoitaa itse mitään. Sain asianajajan, mutta myös henkistä sekä fyysistä apua. Mulle tuli yllätyksenä, että meillä on täällä näin hyvä ja turvallinen tukiverkko, Ketola-Korppila kommentoi Ilta-Sanomille.

– Tietenkään kenenkään kohdalle ei toivo tällaista. Mutta sitten jos joskus jotakin vastaavaa tapahtuu haluan ihmisten tietävän, että avun saaminen uhrille on tehty todella helpoksi. Sain itse kriisiterapiaa, joka tosin lakkautettiin koronan takia. Se oli minulle todella iso takaisku tässä paranemisprosessissa, hän jatkoi.

Iida Ketola-Korppila on naimisissa radiojuontajana tunnetun Renne Korppilan kanssa.­

Ketola-Korppila kertoi terapiansa lakkauttamisesta myös Tilipäiväkirjat-ohjelmassa. Ilta-Sanomille hän harmitteli myös sitä, että koronakriisin seurauksena hän joutui luopumaan myös monista muista sellaisista asioista, jotka alkuvuodesta auttoivat häntä selviämään vaikean elämäntilanteen keskellä. Tällaisia asioita olivat muun muassa joogatunnit ja muut liikuntaharrastukset.

– Mulle korona oli kolmas iso kriisi puolen vuoden sisään. En ollut alkuvuodesta lainkaan työkuntoinen. En usko, että korona tuli kenellekään hyvään saumaan, mutta jos olisin itse saanut valita, niin se kyllä tuli itselleni kaikista huonoimpaan mahdolliseen saumaan, Ketola-Korppila pohti Ilta-Sanomille.

– Nyt töissä alkaa olemaan jo ihan normaalitilanne, mutta kun tilanne lähti ensimmäistä kertaa normalisoitumaan en tiedä, olisiko minulla oikeastaan vielä silloin ollut henkisesti paukkuja jatkaa työntekoa normaalisti. Stressi oli kuitenkin niin kova. Sen vuoksi olen yrittänyt keskittyä siihen, että vapaa-aikani olisi oikeasti palauttavaa, hän jatkoi.

Nykyään kampaamoyrittäjänä työskentelevä Iida Ketola-Korppila tuli suurelle yleisölle tutuksi Big Brother Suomi -tosi-tv-ohjelmasta. Ketola osallistui ohjelmaan vuonna 2009. Sen jälkeen Ketola-Korppila on nähty kilpailijana muun muassa Viidakon tähtösissä. Viime vuodet hän on kuitenkin pysytellyt enimmäkseen poissa julkisuudesta.

Ketola-Korppila (o.s. Ketola) avioitui vuonna 2016 radiojuontajana tunnetun Renne Korppilan kanssa. Pari meni naimisiin salaa eikä kertonut ratkaisustaan etukäteen kenellekään muulle. Pariskunta on pitänyt yhtä jo vuodesta 2011.