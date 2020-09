Avioerodraaman keskelle joutunut Sini poistui Big Brother -talosta – asukkaat järkyttyivät tiedosta

Sasa luki Big Brother -talon asukkaille tiedotteen, jossa ilmoitettiin Sinin poistuneen talosta.

Tänään maanantaina selvisi, että Big Brotherissa asukkaana olevan Sinin aviomies on jättänyt avioerohakemuksen. Satakunnan käräjäoikeudesta vahvistettiin Ilta-Sanomille, että Sinin puoliso on jättänyt erohakemuksen yksin perjantaina 11. syyskuuta, eli vain viisi päivää sen jälkeen, kun Sini asteli Big Brother -taloon.

Big Brotherin tuotannosta kerrottiin Ilta-Sanomille, että tuotanto tulee reagoimaan poikkeukselliseen tilanteeseen maanantain aikana.

Asukkaille ilmoitettiinkin maanantaina iltapäivällä, että Sini on poistunut talosta. Talon asukkaat ottivat uutisen vastaan järkyttyneinä. Erityisen raskas uutinen oli Ellalle, joka pyyhki kyyneliä.

– Lukekaa tämä selkeällä ja kuuluvalla äänellä. Sini on poistunut Big Brother -talosta henkilökohtaisten syiden takia, terveisin Big Brother, Sasa luki Isoveljeltä saamaansa kirjettä.

– Okei.. Eli eilen illalla se on vissiin ilmoittanut lähdöstään ja äsken hän lähti? Kati pohti.

Sini poistui maanantaina iltapäivällä talosta henkilökohtaisista syistä.­

Sasa sanoi huomanneensa päiväkirjahuoneessa, että joku asukkaista oli jättänyt mikrofoninsa sinne.

– Kun näin kirjekuoren, niin ajattelin, että viikkotehtävä alkaa. Luulin, että Sini on vaikkapa kidnapattu ja meidän tehtävä on etsiä häntä, Sasa sanoi.

– Tuntuu aika ikävältä, kun ei saa hyvästellä... Arttu ja Timo surivat.

Kati sanoi huomanneensa, että Sini oli vaikuttanut lounaalla vaitonaiselta.

– Hän varmaan tiesi, että nyt tuli lähtö, Kati sanoi.

Katso alla olevalta videolta, miten asukkaat reagoivat uutiseen:

Porilainen varatuomari Sini, 33, on kertonut työskentelevänsä asianajajana miehensä omistamassa yrityksessä. Vielä kuusi viikkoa sitten Sini on julkaissut omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan puolisonsa kanssa. Kuvan yhteyteen Sini oli lisännyt myös sydänhymiön.

Sini, 33, viihtyi Big Brother -talossa ollessaan tiiviisti erityisesti Artun, 26, seurassa. Viime viikolla katsojat saivatkin todistaa, kun Sini keskusteli Big Brother -talon miesasukkaista talossa asuvan Ellan kanssa.

– Pitäisikö meidän sitten alkaa bondata ihan täysillä niiden kanssa ja unohtaa nuo meidän omat miehet? Sini täräytti Ellalle keskustelun lomassa.

Ensimmäisellä talossa vietetyllä viikolla asukkaiden keskuudessa leimahtivat myös spekulaatiot mahdollisesta kolmiodraamasta. Asukkaat epäilivät tuolloin Minnan olleen kiinnostunut Artusta, joka taas viihtyi jatkuvasti Sinin läheisyydessä. Sini sanoikin Artulle heti suorat sanat tilanteesta.

– Mun pointti on se, et jos sulla on pieniäkin tunteita suntiota kohtaan, niin sit me ei voida halailla, Sini totesi Artulle.