Putouksen ensimmäisten jaksojen juontaja julki! Roope Salmisen tilalla Joonas Nordman

Joonas Nordman nähdään Putouksen All stars -kauden juontajana. Seksuaalirikoksesta syytetyn Roope Salmisen jatko ohjelmassa ei ole vielä selvinnyt.

Suosikkiohjelma Putous palaa MTV3-kanavalle lauantaina 19.9. Tällä kertaa kyseessä on All Stars -kausi, jossa mukana nähdään edelliskausilta tuttuja näyttelijöitä.

Ohjelman näyttelijäkaarti esiteltiin medialle maanantaina järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuudessa paljastui, että ohjelman kahden ensimmäisen jakson juontajana nähdään Joonas Nordman. Aiemmin ohjelmaa on juontanut Roope Salminen. Vielä ei ole kerrottu, onko Salminen mukana tulevalla kaudella.

Ohjelman muut juontajat kerrotaan myöhemmin.

MTV Uutisten mukaan Nordman keskittyy tulevalla kaudella ainoastaan juontamiseen. Hän on aiemmin toiminut ohjelman käsikirjoittajana, ohjaajana sekä näyttelijänä.

– Tavallaan tämä on ihan linjassa sen kanssa, että on taas jotain uutta, mutta en sitten tiedä mitä seuraavaksi tämän parissa tekisi. Alkaa olla kaikki semmoiset hommat, mitä minä jotenkin osaan olla tehtynä, että tämä on rooli, jota en ole vielä tässä ohjelmassa kokenut, Nordman pohtii MTV Uutisten haastattelussa.

Putousta viidellä aiemmalla kaudella juontanutta Roope Salmista syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Juontaja kommentoi Ilta-Sanomille elokuussa, ettei hän tiedä, onko hänen oikeuskäsittelynsä vaikuttanut Putous-juontajan valintaan.

– Teidän pitää varmasti kysyä MTV:ltä, milloin he haluavat oman ohjelmansa juontajat julkistaa, mutta käsittääkseni pressi on joskus syyskuun puolella. Mulla ei ikävä kyllä mitään enempää sanottavaa tässä vaiheessa, elokuussa median eteen käräjäoikeudessa astunut Salminen totesi.

Tulevalla kaudella ovat mukana ainakin Jenni Kokander, Kiti Kokkonen, Cristoffer Strandberg, Jussi Vatanen, Iina Kuustonen, Minka Kuustonen, Mikko Penttilä, Ernest Lawson, Mari Perankoski, Timo Lavikainen ja Mikko Töyssy.

Putouksen uuden kauden osallistujat esiteltiin medialle maanantaina ohjelman pressitilaisuudessa.­

Putous All stars MTV3-kanavalla lauantaisin 19.9. klo 19.30 alkaen.