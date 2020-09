Mikko Leppilampi julkaisi harvinaisen kuvan yhdessä ex-vaimonsa ja tyttärensä kanssa – Lilia, 14, säteili rippijuhlissaan

Viikonloppuna vietettiin Mikko Leppilammen ja Emilia Vuorisalmen tyttären rippijuhlia.

Mikko Leppilampi on ylpeä isä teini-ikäiselle Lilia-tyttärelleen.­

Näyttelijä ja juontaja Mikko Leppilammen, 41, Lilia-tytär pääsi viikonloppuna ripille. Leppilampi julkaisi juhlan kunniaksi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa ylpeänä yhdessä Lilian ja tämän äidin, ex-puolisonsa Emilia Vuorisalmen kanssa.

– Onnea, rakas Lilia, ripille pääsyn johdosta! Äiti ja isä saa olla susta joka päivä niin ylpeitä ja kiitollisia, Leppilampi kirjoittaa kirkossa otetun kuvan yhteydessä.

Lilia oli pukeutunut tärkeänä päivänään vaaleanpunaiseen mekkoon ja siihen sointuviin korkokenkiin. Leppilampi edusti juhlissa tyylikkäästi tummassa puvussa ja Vuorisalmi oli valinnut ylleen epäsymmetrisen valkoisen mekon, jota koristavat mustat pilkut.

Myös Vuorisalmi julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvia tyttärensä rippijuhlista.

– Onnea rakas ihanin Lilia. Tuot meille kaikille niin paljon iloa, valoa ja rakkautta. Ollaan maailman ylpeimpiä susta joka päivä, onnellinen äiti hehkuttaa kuvatekstissä.

14-vuotias Lilia on Mikko Leppilammen ainoa lapsi. Leppilampi on kertonut aiemmin haastatteluissa, että hänellä on tyttärensä kanssa erittäin hyvät välit.

Leppilampi ja lääkärinä ja kirjailijana työskentelevä Emilia Vuorisalmi avioituivat pian Lilian syntymän jälkeen vuonna 2006, mutta heidän liittonsa päättyi eroon viisi vuotta myöhemmin.

Leppilampi kertoi IS:lle viime vuonna, että hänelle on ollut erittäin tärkeää rakentaa hyvä suhde Liliaan erosta huolimatta. Isä ja tytär viettävät säännöllisesti aikaa yhdessä ja nauttivat toistensa seurasta.

– Suhteeni omiin vanhempiini on ollut aina hyvin avoin, rento ja kaverillinen, ja samanlaisen suhteen olen halunnut rakentaa myös oman tyttäreni kanssa. Olemme nykyisin parhaita frendejä keskenämme, enkä ole lähtenyt esittämään hänelle mitään sellaista isähahmoa, joka en luontaisesti ole, Leppilampi sanoi.

Mikko Leppilampi ja Emilia Vuorisalmi poseerasivat yhdessä kesällä 2006.­

Leppilampi myönsi elokuussa Anna-lehdelle, että hänen isyyttään leimasi pitkään se, miten paljon hän teki töitä. Leppilampi on ollut vuosien ajan tuttu kasvo niin tv-sarjoissa, elokuvissa kuin suosituimmissa viihdeohjelmissakin. Lisäksi hän on tehnyt musiikkia ja esiintynyt erilaisissa tapahtumissa.

Leppilammen mukaan Lilia on silti ollut aina hänelle äärimmäisen tärkeä ja hän on halunnut panostaa tyttäreensä.

– Vaikka olen ollut kiireinen eikä elämäni ole ollut perinteistä lapsiperhearkea, isyys on minulle luontevaa. Olen aika rento ja kaverillinen isä, ja meille on Lilian kanssa kehittynyt omanlainen syvä luottamussuhde sekä omat rutiinit ja perinteet, jotka ovat molemmille äärimmäisen tärkeitä. Kesällä Hanko-viikot ja talvella lasketteluloma ja meidän omat joulutavat. Meillä on aina todella hauskaa yhdessä, Leppilampi sanoi Annan haastattelussa.

Tällä hetkellä Leppilampi juontaa jälleen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa.