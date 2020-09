Jari ”Bull” Mentula avautuu Instagramissa ulkonäkönsä arvostelusta – saa treenatusta vartalostaan poikkeuksellisia kommentteja

Jari ”Bull” Mentula tuli alun perin tunnetuksi ammattilaiskehonrakentajana ja valmentajana. Hän on luotsannut FitFarm-yhtiötä yhdessä ystävänsä Jutta Larmin kanssa vuodesta 2010 ja valmentaa työkseen fitnessurheilijoita sekä -kuntoilijoita. Tv:ssä Mentula on nähty muun muassa ohjelmissa Jutta ja 10 suurta unelmaa sekä Bull vs. Vertti.­