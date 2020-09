Kardashianien kulisseissa leimahti ilmiriita – onko Kanye West syy sille, miksi huippusuosittu sarja päättyy?

Kardashianit-sarjan kohtalo jakoi perheen kahtia.

Kardashianit-tosi-tv-sarjan fanit saivat aiemmin tällä viikolla ikäviä uutisia, kun Kim Kardashian ilmoitti Instagramissaan, että sarja päättyy ensi vuonna.

14 vuoden ajan tv:ssä esitetty tosi-tv-ohjelma teki koko perheestä supertähtiä. Etenkin siskokset Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner ja Kylie Jenner ovat paistatelleet ahkerasti parrasvaloissa ohjelman alkamisen jälkeen.

Julkisuudessa on liikkunut monenlaisia huhuja siitä, miksi Yhdysvalloissa sarjaa esittävä E!-kanava lopettaa erään suosituimmista ohjelmistaan.

Huhujen mukaan Kourtney Kardashian olisi ilmoittanut perheelleen olevansa kyllästynyt kameroihin ja siihen, että kaikki perheen asiat päätyvät julkisuuteen. Myös Kanye Westin vaatimuksilla uskotaan olevan näppinsä pelissä.

Perheen manageriäiti Kris Jenner vakuuttaa kuitenkin E! Newsin haastattelussa, että perhe teki lopettamispäätöksen yhdessä. Jennerin mukaan kaikki olivat samaa mieltä siitä, että kausi 20 tulisi olemaan Kardashianit-sarjan viimeinen.

– Aika oli oikea. Numero 20 kuulosti oikealle. Tämä on meille hetki vetää henkeä ja rauhoittua. Meidän pitää miettiä, mitä teemme seuraavaksi.

Perheen sisäpiiristä on kuitenkin kerrottu, että kaikki eivät olisi halunneet sarjan päättyvä. Kardashianit-sarja on ollut todellinen kultakaivos perheelle ja amerikkalaislehtien mukaan Kardashianit tienaavat ohjelmalla noin 24 miljoonaa euroa per kausi.

Rahat jaetaan tasan perheen kesken.

Kanye kielsi kamerat

Sisäpiirin mukaan Kim Kardashianin puoliso Kanye West asettanut ohjelman tekemiselle erittäin tiukat rajoitteet ja se on mutkistanut Kardashianit-sarjan kuvaamista entisestään. Kanye on kieltänyt kameroita kuvaamasta mitään hänen yksityiselämäänsä viittaavaa, mukaanlukien hänen ja Kimin neljää lasta.

Kanye West ei ole suhtautunut suopeasti siihen, että hänen tai hänen lastensa elämää kuvattaisi tv-sarjaan.­

Kanyen vaatimuksen takia tuotannossa on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä, jotta Kim on voinut esiintyä kameroiden edessä.

– Perhe on kinastellut sarjan tulevaisuudesta kuukausien ajan. Kimillä on omat ongelmansa Kanye Westin kanssa. Kanye on kieltänyt tuotantoa kuvaamasta mitään perheen yksityisasioita tv-sarjaan. Kimin on yhä vaikeampi olla mukana ohjelmassa, sisäpiiristä kerrotaan The Sun -lehdelle.

Perheen kerrotaan olleen hyvin eri mieltä tv-sarjan kohtalosta.­

– Kylie tienaa miljoonia meikeillään, joten hän ei tarvitse tv-sarjaa. Kuten isosisko Kendall, myös Kylie on kokenut julkisuuden valokeilassa olemisen vaikeaksi. Nyt kun kuvaukset ovat tauolla, hän on saanut olla rauhassa perheensä ja tyttärensä isän Travis Scottin kanssa.

The Sun -lehdelle kerrotaan, että etenkin Khloé Kardashian ja Kourtney Kardashianin ex-puoliso Scott Disick olivat tyrmistyneitä siitä, että ohjelma loppuu.

– Khloélla on ollut erilaisia omia sarjoja, mutta mikään niistä ei ole ollut yhtä menestynyt kuin Kardashianit.

– Kuka tietää, mistä Scott tulee saamaan rahaa kun sarja päättyy. Scott rakastaa yksityiskoneilla lentelyä ja sitä, että häntä kohdellaan kuin A-luokan julkkista. En näe häntä lentämässä turistiluokassa.

Scott Disick erosi Kourtney Kardashianista vuonna 2015, mutta on edelleen sarjan vakiokasvoja.­

Kris Jenner vahvistaa E! Newsin haastattelussa lopettamispäätöksen olleen erityisen vaikea Khloélle, joka on itkenyt taukoamatta.

– Kun kerroimme tekijätiimille, kaikki itkivät. Raskaimmin uutisen otti vastaan Khloé, joka ei ole lakannut itkemästä. Hän on niin suloinen ja tunteellinen, Jenner sanoo.

”Myrkyllinen työympäristö”

Kourtney Kardashianin väitetään olevan sarjan päättymisestä helpottunut. Hän piti taukoa kuvauksista pitkän aikaa viime vuonna sen jälkeen, kun hän ja Kim ottivat yhteen kameroiden edessä.

Viime syksynä Kardashianeissa nähtiin, kuinka Kim syytti siskonsa suhtautuvan sarjan tekemiseen nyrpeästi. Siskosten riitely yltyi fyysiseksi tappeluksi, kun Kourtney läimäytti Kimiä niin kovaa, että Kim iski kasvonsa seinään.

Kourtney kertoi tappelun jälkeen Vogue-lehdelle olevansa uupunut ohjelman tekemiseen.

– Olen kuvannut sarjaa taukoamatta 14 vuoden ajan. Se ei ole ollut minulle palkitsevaa. Työympäristöstä on tullut myrkyllinen ja ohjelman tekemien on vienyt ison osan elämästäni, hän sanoi.

Kourtney Kardashian on sanonut suoraan, että tv-kameroiden jatkuva läsnäolo ärsyttää häntä.­

Katso alla olevalta videolta Kimin ja Kourtneyn kipakka tappelu:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.