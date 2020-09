Pippa Laukan nimellä ja kasvoilla on markkinoitu hämärää laihdutusvalmistetta – poliisi tutkii asiaa

Facebookissa on ollut jo kesällä mainoksia, joiden kanssa lääkäri Pippa Laukalla ei ole mitään tekemistä.

– Jos se on liian hyvän kuuloista ollakseen totta, se todennäköisesti on. Älkää ihmiset uskoko kaikkeen mitä some tai netti tarjoaa. Joku ilmeisesti Suomen ulkopuolelle sijoittuva taho tehtailee kasvoillani ja nimelläni mainoksia. Asia on poliisin hoidossa, Laukka kirjoittaa Facebookissa.

Laukka kertoo, että poliisi ja KRP ovat lähteneet aktiivisesti selvittämään hänen nimeään ja kasvojaan hyväksikäyttävien laihdutushumpuukimainosten alkuperää.

IS tavoitti Laukan perjantai-iltana.

– Ymmärtääkseni tänään on tutkinta lähtenyt käyntiin, Laukka kertoo puhelimessa.

Laukka huomasi ensimmäiset huijausmainokset jo heinäkuussa.

– Vähän kaksivaiheisesti nämä tulivat. Ensimmäiset tosiaan heinäkuussa, jolloin tein rikosilmoituksen. Sen jälkeen oli hiljaisempaa, mutta kun Olet mitä syöt -ohjelma alkoi, niitä alkoi tulla taas.

Jäljet johtavat mitä todennäköisemmin ulkomaille.

– En voi tarkemmin sanoa, koska en tiedä. Mutta kyllähän maailmalla seurataan, mitkä ilmiöt trendaavat. Osa ihmisistä on kertonut minulle, että mainoksia on useita. Eräs ihminen kirjoitti, että oli yhden päivän aikana ilmiantanut yhdeksän mainosta Facebookin ylläpitoon.

Facebookin ylläpito on tunnetusti vaikea lähestyttävä.

– Ei ne ilmoitukset useinkaan johda mihinkään. Kyseessä on vielä maksettu mainos. Nyt katsotaan, pystyykö poliisi jäljittämään mainokset tekijät. Se riippuu nyt myös amerikkalaisesta lainsäädännöstä. Aktiivisesti asiaa tunnutaan hoidettavan.

Laukka on pahoillaan ihmisten puolesta, jotka ovat haksahtaneet koijareiden kelkkaan.

– Osa ihmisistä on ollut suoraan minuun yhteydessä. Sanovat maksaneensa 180 euroa ja ovat nyt ihmeissään, että eikö tämä ollutkaan minun juttuni. Tästä on minulle tietysti mainehaitta, mutta minua harmittaa hirveästi ihmisten puolesta. Haluan sanoa, että älkää olko sinisilmäisiä. Miettikää tarkkaan, ennen kuin lähdette ostamaan jotain internetistä.

Laukka on pyrkinyt olemaan myös osaltaan aktiivinen asiasta tiedottamisessa.

– Poliiseilla on omat keinonsa. Nyt kun asia tutkitaan, niin uskon että sillä on ainakin symbolinen merkitys, ettei mitä vaan voi tehdä. Vaikka mitään karnevaalimaista the endiä ei varmuudella ole luvassa, toivotaan että rikollinen toiminta loppuisi kuitenkin pian.