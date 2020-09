Saara Aalto ja Meri-rakas ostivat uuden talon pääkaupunkiseudulta – vanha koti ei ole mennyt kaupaksi

Saara ja Meri Aalto jäivät koronan vuoksi Suomeen pidemmäksi aikaa kuin oli tarkoitus.

Kun koronatilanne oli Suomessa pahimmillaan, Saara ja Meri Aalto olivat Suomessa. Saaralla olivat kesken We Will Rock You -musikaalin harjoitukset. Koronan vuoksi musikaali kuitenkin siirtyi ensi vuodelle.

Aallot olivat jo irtisanoneet Lontoossa sijaitsevan asuntonsa vuokrasopimuksen musikaalin vuoksi. Heidän kotinsa on tällä hetkellä Lontoossa heidän ystäviensä luona. Koronan vuoksi pari on ollut Suomessa pidemmän aikaa kuin alun perin tarkoitus oli.

– Heillä on oikein iso ja ihana talo, jossa meilläkin on hyvin tilaa olla, Aalto kertoo.

Saara ja Meri Aalto entisessä kodissaan Järvenpäässä vuonna 2016.­

Alkuvuodesta Aallot panivat myyntiin myös Järvenpäässä sijaitsevan omakotitalonsa. Paria harmittaa, ettei 119-neliöinen talo ole vielä mennyt kaupaksi.

– Talo meni myyntiin pahimpaan korona-aikaan, kun ei saanut edes pitää julkisia näyttöjä. Tietenkin toivomme, että se menisi pian kaupaksi, Aalto kommentoi.

Tällä hetkellä Aaltojen Suomessa sijaitseva koti on hiljattain valmistunut omakotitalo pääkaupunkiseudulla.

– Meillä on oikein kiva, uusi viisihuoneinen koti, johon kuuluu myös piha, jossa koirat saavat temmeltää, Aalto kertoo.

Voit lukea Saara Aallon koko henkilöhaastattelun viikonvaihteen Ilta-Sanomista tai Digilehdestä.