Varpu Hintsanen kokee kaiken yhdessä koetun vahvistaneen avioliittoaan Samin kanssa. –Meillä on äärimmäisen syvä luottamus ja kunnioitus toisiamme kohtaan. Me todellakin olemme nähneet toisistamme jo sen kaikkein kauheimman ja surkeimman ja silti me rakastamme toisiamme, Varpu sanoo.­