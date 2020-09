Arman Alizadin ja Senay Cocon lapsi syntyi – suloinen kuva tyttärestä julki

Tv-tähti Arman Alizad kertoo Instagramissa, että perheeseen on syntynyt tyttövauva.

Tv-tähti Arman Alizad, 49, kertoo Instagramissa julkaisemassaan suloisessa kuvassa, että hänen ja hänen naisystävänsä Senay Cocon lapsi on syntynyt. Alizad kertoo asiasta omintakeiseen tyyliinsä Instagramiin kirjoittamassaan tekstissä. Kirjoituksessa on useita viitteitä Alizadin suosikkisarjoihin kuuluvaan Game of Thrones -fantasiasarjaan.

– Meille tuli eilen ihana kaunis pikku tyttö! Vauva kun tuli ulos iha eka ni se oli täysin vitivalkonen ja mä sanoin Senalle heti et "Jess, meille tulee White Walker!" Mut se oliki sen jotain suojarasvaa ja hetken päästä posket punotti ja tämä näyttäisi sittenkin olevan ihmislapsi. Mutta kyllä meille ihmislapsikin käy. Vahvasta otteesta päätellen hän on soturiainesta. Hänestä tulee Musta Sirkka -niminen naistahraton, kolmisilmäinen korppi tai Arya, josta tulee myöhemmin nimetön, ja kasvottoman Jumalan palvelija, eli salamurhaajakoulutus alkais tossa tokalla viikolla. Tän ekan viikon vauva saa ottaa pehmeen laskun ja imeä tissiä, Alizad kirjoittaa.

Lapsi on pariskunnan ensimmäinen yhteinen. Alizadilla on kolme lasta entisestä liitostaan. Alizad ja meikkitaiteilija Senay Coco esiintyivät yhdessä julkisesti ensi kertaa tammikuussa Venla-gaalassa, tätä ennen Alizad oli jakanut uudesta rakkaastaan kuvia Instagramissa.

Senay Coco tunnetaan meikkaajana ja stylistina. Hän on työskennellyt useiden Suomen eturivin artistien stylistina.

Pariskunta kertoi Venla-gaalassa IS:n haastattelussa tunteneensa toisensa jo pitkään, mutta rakkaus syttyi syksyllä 2019.

– Tapasimme vuosia sitten, olemme tienneet toisemme mutta emme ole tunteneet. Viime syksynä loppusyksystä tutustuttiin paremmin ja nyt ollaan yhdessä, pari kertoi onnellisena.

He kertoivat, että heitä yhdistää moni asia.

– Meillä on kivaa. Ymmärrämme tosi hyvin toisiamme, Coco kertoi.

Alizad yhtyi tuolloin rakkaansa mielipiteeseen täysin.

– Samanlainen maailmankuva, huumorintaju, tapa nähdä asioita, vanhemmuus... kaikki nämä asiat, Alizad luetteli.