Anniina Valtonen muistelee Ylellä aiempaa työtään hampurilaisravintolassa – meteorologin simppeli virhe sai asiakkaan heittämään purilaisen seinään

Valtonen vieraili Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Meteorologi Anniina Valtonen kertoili Ylen Puoli Seitsemän -ohjelmassa kuulumisiaan.

Varsinkin työstä saatu palaute kiinnosti juontajia Susanna Lainetta ja Mikko Kekäläistä.

– Palautetta tulee laidasta laitaan, Valtonen kertoi.

– Palaute riippuu myös siitä, onko tehnyt säälähetyksen vai ollut vastaamassa Ilmatieteen laitoksen asiakaspuhelimeen.

Valtonen myöntää, että tv-meteorologin on syytä kestää kaikenlaista.

– Jonkun mielestä näytän liian nuorelta. Mun tennarit on suosikkiaihe. No, jos palaute on tätä luokkaa… paksu nahka on tullut. Ehkä se johtuu aiemmasta asiakaspalautteesta, Valtonen pohtii.

Nyt juontajat vasta kiinnostuvatkin ja haluavat kuulla lisää.

Valtonen kertoo:

– Olin ABC:llä Hesburgerin paistossa. Rankempaa palautetta siellä tuli ja kasvotusten tiskillä. Kerran eräs asiakas ei ollut tyytyväinen megahampurilaiseen. Muistan vieläkin miten se tehdään: pihvin päälle paprikamajoneesia, pari salaatinlehteä ja kansi.

Tässä kohtaa purilaisen tilannut nälkäinen asiakas menetti malttinsa.

– Ne pari salaatinlehteä puuttui siitä päältä. Oli kiireinen päivä ja jonoa ovelle asti. Se hampurilainen lensi kaaressa seinään ja asiakas totesi, että pitäkää tunkkinne.

– Olisi nyt syönyt sen nälkäänsä. Oli varmasti hyvä, Valtonen nauraa nyt ikävälle muistolle.

Puoli seitsemän -ohjelman jakson voi katsoa tästä.