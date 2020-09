Ismo Leikola päätti pitkän hiljaiselonsa yllätysilmoituksella: yhteinen projekti Angelika-vaimon kanssa!

Yhdysvalloissa asuva suomalaiskoomikko Ismo Leikola paljastaa palanneensa syksyksi Suomeen. Korona-aikana hän kirjoitti kirjan vaimonsa Angelikan kanssa.

Suomen menestynein koomikko Ismo Leikola päätti pitkän hiljaiselonsa torstaina, kun hän kertoi Facebookissaan kuulumisiaan ja paljasti samalla jännittäviä uutisia. Leikola on nimittäin kirjoittanut kirjan vaimonsa Angelikan kanssa. Kirja ilmestyy näillä näkymin tammikuussa, ja sisältää koomikon mukaan syvän sukelluksen pariskunnan elämään.

Leikola kertoo, että kirjassa käsitellään parin Amerikan-vuosia, Hollywoodin viihdebisneksessä pyörimistä ja maahan sopeutumista aina muuttopäivästä korona-ajan alkuun asti. Lisäksi hän lupaa, että kirjassa puhutaan myös mielipiteistä, rahasta ja siitä, miltä Suomi näyttää ulkoapäin katseltuna. Pari muutti Yhdysvaltoihin neljä vuotta sitten Leikolan uran perässä.

– Se, millainen kirjasta tuli, oli meille itsellemmekin helevetinmoinen yllätys, joten oletetaan että se on sitä myös teille. Sanottakoon, että opus on toki hauska, niin kuin moni varmaan odottaa, mutta se on myös paljon muuta. Me ei haluttu vältellä vakaviakaan aiheita. Eikä oltaisi voitu sitä edes tehdä, koska uranteko Hollywoodissa ja Amerikassa elo ei ole mikään stand up -juttu, vaan paikoin järjenlähtöä hipovaa hommaa. Matkan varrelle on mahtunut ihan pelottaviakin episodeja, Leikola paljastaa.

Leikola ja Angelika ovat olleet vuosikausia naimisissa, mutta Angelika on pitäytynyt poissa julkisuudesta. Leikola korostaa kirjoituksessaan, ettei Angelika-vaimo ole nyt astumassa julkisuuteen sen enempää kuin aiemminkaan.

– Ei olla myöskään yhdessä menossa naistenlehtiin puhumaan suhteesta eikä Tuttuun Juttuun tai Napakymppiin tai mitä näitä on näitä ohjelmia nykyään, Leikola heittää pilke silmäkulmassaan.

Leikola hehkuttaa pitkässä kirjoituksessaan myös sitä, että hänestä on taivaallista olla takaisin Suomessa. Lisäksi Leikolalla on muitakin hyviä uutisia faneille: loppuvuodesta hän keikkailee Suomessa ahkerasti, jos koronatilanne ei mene pahemmaksi. Paluu Amerikkaan on edessä näillä näkymin vasta tammikuussa.

Leikola paljastaa olevansa erittäin helpottunut päästyään Suomeen ehjin nahoin. Pari teki kaikkensa varmistuakseen, etteivät he tuo koronaa Suomeen. Karanteenia pari on pitänyt tiiviisti mökillä maaseudulla.

– Mentiin suoraan kentältä vuokra-autolla maalle ja kusellakin käytiin matkalla puskassa. Tai no kerran pysähdyttiin yhdellä pölisevällä hiekkatiellä metsän siimeksessä, mutta siellä Angelika alkoi valittaa, että ei voi kusta sinne kun menee hiekkaa pi… eikun.. öö, silmiin, joten piti hiukan siirtyä. Karanteeni lusittiin läpi kaverin mökillä, ja sen jälkeen pyörähdettiin vielä koronatestissä, jonka tulos oli kummallakin negatiivinen, Leikola huokaisee.

Hän kuitenkin korostaa, etteivät he ole muuttaneet takaisin pohjolaan, vaan ovat vain käymässä.

– Monet on kysyny että miltä se nyt tuntui muuttaa takasin Suomeen. No me ei tiedetä, kun ei muutettu. Me tultiin vaan käymään, niinkun on tultu joka vuosi. Tällä kertaa vaan tultiin aiottua aiemmin. Toinen asia mitä moni on kyselly on se, että varmaan tuntuu kivalta tulla nyt pandemian keskellä tänne hyvinvointivaltioon ja sosiaaliturvan hellään huomaan. No eipä tiedetä siitäkään, kun ei tultu. Me ei olla täällä käydessä Suomen sosiaaliturvan piirissä vaan tultiin tänne amerikkalaisilla matkavakuutuksilla. Saapa nähdä mitä nekin korvaa jos korvaa, Leikola muistuttaa.

Leikola on pitänyt pitkään hiljaiseloa sosiaalisessa mediassa. Edellinen päivitys Instagramissa on toukokuulta, ja Facebookissakin mies on pitänyt hiljaisuutta jo muutaman kuukauden.

Tällöin hän kertoi kuulumisiaan Amerikan huolestuttavasta koronatilanteesta.

– Täällä Amerikassa ollaankin sitten koronan suhteen toisessa ääripäässä ja täällä on turha haaveilla keikkailusta vähään aikaan, ehkä koko loppuvuoteen. Muutenkin meininki täällä tuntuu olevan jotenkin tulenarkaa ja epätoivoista tiukkojen taloudellisten, poliittisten ja muiden tilanteiden myötä, Leikola kertoi heinäkuussa.