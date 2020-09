Jonna pokasi aiemmin varatun Jannen Temptation Islandilla – testaa nyt sarjassa suhdettaan Jussin kanssa: rakkaus roihahti kaatuneesta jekkushotista

Helsinkiläiset Jonna, 24, ja Jussi, 24, hakevat Temptation Islandilta ratkaisua vallitsevaan luottamuspulaan.

Temptation Islandille aiemmin sinkkuna osallistunut Jonna ja hänen poikaystävänsä Jussi ovat soutaneet ja huovanneet suhteessaan jo moneen kertaan.

Pari tapasi alun perin risteilyllä, kun Jussi kaatoi jekkushotin Jonnan valkoiselle paidalle.

– Mitään muuta en Jonnasta siltä illalta muistakaan, Jussi pohtii parin esittelyvideolla.

– Jussi tuli sitten Tinderissä eteen ja muistin, että toi on se sama poika, kenen kanssa olin laivalla. Laitan äkkiä viestiä sille, Jonna kertoo.

Voit katsoa parin esittelyvideon yllä.

Pariskunta seurusteli aikoinaan lähes kaksi vuotta, mutta tuolloin suhde päättyi Jussin pettämisestä ja valehtelusta johtuviin luottamusongelmiin.

Pettämistä seuranneen eron jälkeen pariskunnan osapuolet jatkoivat elämäänsä tahoillaan. Myöhemmin he tapasivat uudelleen sattumalta kadulla. Odottamaton kohtaaminen sai tunteet lämpenemään uudestaan. Tulisen riidan jälkeen Jonna ja Jussi löysivät takaisin toistensa sydämiin. Nyt he ovat olleet yhdessä alkuvuodesta asti.

Jonna ja Jussi kuvailevat parisuhdettaan räiskyväksi. Suhteessa eletään isolla tunteella ja riitatilanteissa erokorttia vilautetaan turhankin usein. Riitatilanteet menevät usein myös toisen syyttelyksi, ja kaksikolla on välillä vaikeuksia myöntää, että vika saattaa olla myös itsessä. Riidoista huolimatta rakkaus on vetänyt pariskunnan lopulta aina takaisin yhteen.

Ohjelman pressitilaisuudessa Jonna ja Jussi kertovat lähteneensä Temptation Islandille testaamaan erityisesti luottamustaan, jonka perustukset ovat päässeet uskottomuuden ja muiden vaiheiden varrella rapistumaan. Haaveissa olisi yhteinen asunto.

– Tarkoituksena oli, että mä alkaisin luottaa Jussiin. Mua edelleen kaiversi ne parin vuoden takaiset pettämiskuviot ja halusin nähdä, että hän on tosi hyvä tyyppi, eikä tekisi mulle mitään, Jonna kertoo IS:lle.

– Luottamuspula oli se isoin kysymys tuonne lähtiessä, mihin haettiin vastauksia. Ja kyllä siihen saatiinkin, Jussi jatkaa.

Katsojat muistavat Jonnan myös ohjelmaan viidenneltä tuotantokaudelta. Tuolloin sinkkuna mukana ollut Jonna päätyi viettelemään viidennellä tuotantokaudella parisuhdettaan testaamassa olleen Jannen. Kaksikko myös seurusteli jonkin aikaa.

Jonna toteaa tottuneensa jo julkisuuteen, eikä hätkähdä julkisuutta tai kommentteja sosiaalisessa mediassa.

– Ei mua haittaa. Aluksi ajattelin, että apua, miksi noi puhuu musta? Mutta nyt kun sitä on kaksi vuotta kuunnellut, niin siihen on jo turtunut. Siinähän puhuvat, kiva, jos on jotain puhuttavaa, Jonna naurahtaa lakonisesti.

Miten reissu lopulta meni?

– Ei todellakaan mennyt niin, miten olin sen suunnitellut tai kuvitellut. Ei todellakaan, Jonna huudahtaa.

– Mulla ei oikeastaan ollut mitään ennakko-oletuksia. En miettinyt liikaa mitä mietin ja sanoin ja sillä mentiin, Jussi toteaa.

Temptation Island Suomen kahdeksas kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 30.9.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.