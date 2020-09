BB-Timo paljastaa: koki nuorena miehenä kesäromanssin 69-vuotiaan naisen kanssa –”Hän oli tosi viehättävä”

Big Brother -talossa keskusteltiin ihannekumppaneista. Timo avautuu romanssistaan 45 vuotta vanhempaan naiseen.

Big Brother -talossa on ollut aikaa syvällisille keskusteluille. Puhetta on piisannut niin ulos määrättyjen mökkiläisten keskuudessa kuin talon sisälläkin.

Talossa käytiin tiistaina keskustelua asukkaiden seksuaalisista suuntautumisista ja heidän ihannekumppaneistaan. Arttu kertoi olevansa kiinnostunut vanhemmista naisista, mikä sai muut kiinnostumaan ja kyselemään lisää.

Timo kuitenkin yllätti kaikki kertomalla aiemmasta suhteestaan 69-vuotiaaseen naiseen. Timo itse oli suhteen aikana 24-vuotias.

– Oliks se semmonen sugar mama? naurahtaa Ella.

– Ostiko se sulle aina kaikkea? jatkoi Arttu.

Sasa ihmettelee kokiko Timo todella vanhemman naisen viehättäväksi.

– Joo siis hän oli hyvin viisas, elämää nähnyt, niinku voi kuvitellakin ja tota, hän oli tosi viehättävä minun mielestä, Timo muistelee kesäromanssiaan.

Arttu ja Timo kertoivat pitävänsä vanhemmista naisista.­

Muut talon asukkaat tuntuvat olevan hämmentyneitä, mutta samaan aikaan huvittuneita Timon tarinasta.

– Vitsi sul on ollut kyllä erikoinen elämä varmaan, tai no rupee ainaki vaikuttaa siltä, Kati kommentoi.

53-vuotias Timo paljasti IS:lle ennen taloon astumistaan, että hän itseasiassa on varsinainen seikkailijaluonne, joka on ehtinyt elämänsä aikana muun muassa tutkia metsäkobria viidakoissa ja hypätä maailman korkeimman siltabenjihypyn Etelä-Afrikassa.

Tällä hetkellä sinkkuna viihtyvä Timo on äärimmäisen eläinrakas ihminen, ja hänellä on melko harvinainen työpaikka, sillä mies on työskennellyt Korkeasaaressa peräti 21 vuoden ajan. Erityisen lähellä Timon sydäntä ovat erilaiset matelijat ja käärmeet.

Timon nuoruuden kokemukset kiinnostavat muita talon asukkaita.­

Työn vastapainona Timolla on ihana koti Loviisassa, vaikka sekään ei todellakaan ole tavallisimmasta päästä. Timo asuu nimittäin vanhassa juustotehtaassa, jossa hän pitää käärmeiden vanhainkotia.

– Ihmiset ottavat jättiläiskäärmeen puolimetrisiniä, eivätkä ymmärrä, että niistä on tulossa jättiläisiä. Asun itse Loviisassa siksi, että eläimille on varaa järjestää tilaa. Loviisassa on edullisempaa kuin Helsingissä.