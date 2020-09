Uutuuskirja: Kikka tanssi pöydällä ilman alushousuja ja kylmällä pullolla loihdittiin erotiikkaa kuviin – tällaisilla tempuilla laulajan uraa potkittiin käyntiin

Kikka tuli tunnetuksi seksipommina ja pikkutuhmien sanoitusten laulajana. Myöhemmin uralla maine kuitenkin alkoi häiritä häntä.

Vaalea muhkea tukka, näyttävät meikit, häkellyttävän lyhyt minihame ja kireä pinkki toppi. Viekoitteleva ja näyttävä ulkonäkö olivat laulajatähti Kikan myyntivaltti ja tavaramerkki, joka sai suomalaiset hullaantumaan. Kikka eli Kirsi Sirén tunnettiin 1990-luvun alun seksipommina, joka lauloi kiusoittelevia lyriikoita ja esiintyi seksikkäästi.

Mutta miten tamperelaisesta meikkikonsulentti Kirsistä tuli Kikka? Laulajan pitkäaikainen ystävä Raija Pelli kertoo torstaina ilmestyvässä uutuuskirjassa Kikka – Mä haluun viihdyttää (Docendo) tarinoita kulissien takaa ja paljastaa, että todellisuudessa Kikka kärsi seksikkäästä ja hupsusta imagostaan, jonka ansiosta hänestä tuli alun perin tähti.

1980-luvulla Tampereen Sokoksen meikkikonsulenttina työskennellyt Kikka halusi palavasti tähdeksi. Hän tutustui työnsä kautta paikalliseen radiojuontaja Pia Temisevään, joka oli vielä 1980-luvulla harvinainen näky: nais-DJ, joka soitti levyjä yökerhoissa. Temisevän avulla Kikka alkoi opetella taustanauhojen päälle laulua, dj:n työtä ja musiikkialaa. Hän oli esiintynyt aiemminkin, mutta ura ei ollut lähtenyt lentoon toivotulla tavalla.

Poliisi-tv:stä tuttu Raija Pelli kertoo kirjassaan, että Kikka tiedosti jo nuorena viehätysvoimansa etenkin miesten keskuudessa. Hän rakasti sitä, että sai huomiota ulkonäöllään kävellessään pitkin Tampereen katuja, ja hän ruokki ihmisten mielenkiintoa rohkealla pukeutumisellaan ja kujeilevalla luonteellaan.

Nuori Kikka poseerasi kameralle. Hänet tunnettiin hehkeänä ja näyttävänä ilmestyksenä.­

Kikka omaksui nuorena tyylin, johon kuuluivat niukat topit, lyhyet hameet ja näyttävä meikki. Myöhemmin seksipommin leima alkoi kyllästyttää häntä ja hän olisi halunnut olla enemmän leidi ja vähemmän seksikäs.­

Kun Kikka esiintyi Temisevän kanssa yökerhoissa ja lauloi taustanauhan päälle, oli yleisö haltioissaan. Pian kaksikko alkoi suunnitella singleä. Temisevä keksi, että Tampereella järjestettäisiin pian Musiikki & Media -messut, joilla hän ja Kikka voisivat tavata alan vaikuttajia. Kaksikko onnistui keplottelemaan itsensä sisään messuille ja etsi sieltä käsiinsä Temisevän vanhan tutun, Matin ja Tepon M&T Tuotannon johtaja Asko Järven.

Kikalla ei ollut mukana taustanauhaa tai demoa, mutta hän halusi esiintyä Järvelle. Alkoi estoton show, jonka päätteeksi Temisevä oli varma, ettei Kikan ura lähtisi ikinä lentoon.

– Kirsi oli patellavyön avulla kietaissut itselleen minihameen lantiomittaisesta turkoosista nahkatakista. Tuuheatukkainen vaaleaverikkö oli verhoutunut tiukkaan tuubiin ja unohtanut pikkupöksyt jaloistaan.

– Yhtäkkiä, keneltäkään kysymättä ja pienen hiprakan rohkaisemana hän hyppäsi hämmästyneiden herrojen pöydälle esiintymään ja lauloi heille flirtaten ja kujertaen. Jotain vilahti – ja se teki varmasti vaikutuksen. Se oli ehkä liikaa, Pelli kuvailee kirjassaan.

Kikan ensimmäisen kokoelmalevyn Parhaat puoleni kansi.­

Pellin mukaan Temisevä oli esiintymisen jälkeen järkyttynyt. Hän uskoi, että Kikka oli pilannut mahdollisuutensa levy-yhtiön silmissä. Kuukauden päästä Asko Järvi kutienkin soitti ja solmi sopimuksen parikymppisen artistin kanssa.

Kikan esikoissingleä saatiin kuitenkin odottaa vielä pari vuotta. Kun musiikkia sitten julkaistiin, korostettiin Kikan seksikästä imagoa. Pellin kirjan mukaan levy-yhtiö myös halusi, että Kikka laihtuisi liki parikymmentä kiloa.

– Laihduttaminen oli Kirsille tuttua puuhaa, joten tähteyteen valmistautuessaan hän tarttui haasteeseen ilomielin. Kirsi eli niukalla ruokavaliolla välillä päiväkausia, söi pelkkää kaurapuuroa ja hörppi vettä. Kuntosalilla treenaamalla kilot vähenivät vauhdikkaasti.

Kikan viekoitteleva tyyli varasti usein huomion. Kuvassa laulaja vuonna 1990.­

Lopulta Kikka esiteltiinkin kansalle räväkässä tyylissään ja laihtuneena. Hänet nähtiin Jukeboksi-ohjelmassa, jossa sattui kuuluisa rinnan vilahdus. Laulajan nänni vilahti kuvaruudussa, kun hänen löysä ja niukka toppinsa liikkui rytmikkään esiintymisen seurauksena.

Rohkea linja jatkui myös Kikan esikoisalbumin kansitaiteessa. Pelli paljastaa kirjassaan, että kun Mä haluun viihdyttää -albumin kansikuvaa otettiin, hierottiin Kikan rintoja kylmällä, jotta ne olisivat näyttävästi esillä. Laulajan avoin kaula-aukko kimalteli ”hiestä”, joka pellin mukaan oli oikeasti vettä.

– Nännit nostatettiin näkymään kireän pinkin topin läpi hieromalla niitä kylmällä limsapullolla. Takakannessa vahvasti meikattu Kikka pyllisteli kontillaan niukassa, mustassa lateksiasussa ja vaaleanpunaisissa stringeissä. Kikka itse sanoi olleensa kuvaa vastaan ja väitti levy-yhtiön halunneen sitä.

Pellin kirjan mukaan Temisevä kuitenkin lyttäsi väitteen levy-yhtiön vaatimuksesta myöhemmin Ylen haastattelussa.

– Se on ihan bullshittiä se ajattelu, että "kun ne levy-yhtiön sedät". He saattoivat välillä sanoa, että Kirsi, sä et voi mennä noin – nyt 10 senttiä helmaa lisää, Kikan entinen manageri sanoi.

Kikka poseerasi seksikkäästi esikoislevynsä kannessa 1989.­

Kikan tuotantopäällikkönä ja sanoittajana toiminut Ilkka Vainio kertoo IS:lle, ettei levy-yhtiö vaatinut Kikalta tiettyä imagoa tai esimerkiksi laihtumista.

– Kikka itse halusi ottaa sellaiset kansikuvat. Minä tai kukaan muukaan ei häntä siihen pakottanut. Kikka itse suorastaan rohkaisi meitä niin rohkeisiin juttuihin, sillä hänen viestinsä oli, että naiset saavat pitää hauskaa ja olla rohkeita ja vapaita. Hän oli rohkeuden ylipapitar, Vainio sanoo.

– En ole myöskään ikinä pyytänyt Kikkaa laihduttamaan. Kun hänelle tuli kiloja myöhemmin uralla, joutui hän kuulemaan keikalla vittuilua painostaan eturivin kännisiltä miehiltä. Hän teki niin paljon hyvää, mutta joutui silti kestämään paljon pahaa. Ymmärrän siksi, että hän halusi olla hyvässä kunnossa ja näyttää kauniilta.

Myöhemmin urallaan Kikkaa alkoi häiritä se, että hänet nähtiin vain seksipommina. Hän olisi halunnut alkaa laulamaan vakavampaa musiikkia ja pyrki uudistamaan imagoaan. Niukat hameet vaihtuivat jakkupukuun, mutta muutos ei uponnut yleisöön ja rakastetun tähden ura kääntyi laskuun.

– Me teimme Kikan toiveesta kauniimpia kappaleita, mutta ne eivät toimineet. Yleisö ei ottanut niitä omakseen. Ihmiset halusivat kuulla Mä haluun viihdyttää ja Sukkula Venukseen, Vainio sanoo.

Vainion mukaan Kikka halusi hieman ennen kuolemaansa palata takaisin ”vanhaan Kikkaan” ja tehdä musiikkia pilke silmäkulmassa. Suunnitelma ei koskaan toteutunut, sillä Kikka kuoli vain 41-vuotiaana joulukuussa 2005.

– Kikka oli erityislaatuinen ja uniikki artisti, jolle ei toiminut normaali. Nauroimme yhdessä Kikan kanssa, ettemme me voi tehdä normaaleja kappaleita, koska emme ole normaaleja, Vainio sanoo nauraen.