Lehtiväite: David ja Victoria Beckham saivat koronaviruksen luksusbileissä Los Angelesissa – ”pahin painajainen” paljastui vasta Lontoossa

Brittilehtien saamien tietojen mukaan Beckhamit toivat keväiseltä Los Angelesin -reissultaan tuliaisena koronaviruksen.

Ex-jalkapallotähti David Beckham ja hänen vaimonsa Victoria Beckham ovat joutuneet valtaisan huhumyllyn keskelle. Maailman tunnetuimpiin kuuluvan pariskunnan huhutaan sairastaneen koronavirus maaliskuussa kaikessa hiljaisuudessa.

Useiden lehtien, kuten TheSunin, Mirrorin ja Telegraphin mukaan pariskunta olisi napannut viruksen bilettäessään Davidin uuden jalkapalloklubin avajaisissa Los Angelesissa. Avajaiset järjestettiin keväällä maaliskuun 1. päivänä. David Beckhamin edustajat kieltäytyivät kommentoimasta asiaa Daily Mailille.

Avajaiset olivat riehakas tapahtuma, jossa David osallistui luonnollisesti useisiin edustustehtäviin sekä tapasi useita yhteistyökumppaneitaan. Hänen väitetään kätelleen, halailleen ja olleen läheisissä tekemisissä useiden avajaisiin osallistuneiden kanssa.

Victoria halusi tukea miestään ja lensi siksi Lontoosta Los Angelesiin avajaisjuhliin.

–Victoria ja perhe halusivat vain tukea Davidia, ja lensivät siksi paikalle, ystävä paljastaa lehdille.

Bileiden jälkeen he lennähtivät takaisin Lontooseen juhlistaakseen poikansa Brooklynin 21-vuotissyntymäpäiviä. Syntymäpäiväjuhlat järjestettiin viisi päivää avajaisten jälkeen, ja niille osallistui useita kuuluisia vieraita, kuten raptähti Stormzy ja laulaja Emma Bunton.

Tuon jälkeen pari piipahti vielä uudella reissulla Miamissa.

Brooklyn Beckham kiitteli vanhempiaan upeista syntymäpäiväjuhlista maaliskuun 8. päivä Instagramissa.

Myöhemmin testeissä paljastui lehtiväitteiden mukaan karu totuus: pariskunnan molemmat osapuolet sairastivat koronaa.Pariskunta on pysytellyt vaitonaisena asiasta, eivätkä he ole itse vahvistanut sairastumistaan.

–David alkoi tuntea olonsa kipeäksi. Sitten Victorian kurkku tuli kipeäksi ja hän sai korkean kuumeen, perheen lähipiiristä väitetään.

Huhujen mukaan Victoria pelkäsi yli kaiken heidän altistaneen tietämättään muitakin virukselle. Victoria itseasiassa pelkäsi heidän olleen jopa ”supertartuttajia”, sillä he olivat ehtineet tavata useita ihmisiä ennen positiivista koronatestiä – muun muassa Brooklynin hulppeilla syntymäpäiväjuhlilla.

–Se oli pahin painajainen, lähipiiristä kerrotaan lehdistölle.

–Samaan aikaan useat heidän työntekijänsä, kuten henkivartijat, avustajat ja autokuskit alkoivat tulla kipeiksi. Osa heistä oli huonossa kunnossa, lähipiiristä väitetään lehdille.

–Victoria meni paniikkiin ja pakotti koko perheen pysymään karanteenissa paljon kauemmin kuin kaksi viikkoa, lähipiiristä paljastetaan.

Myöhemmin keväällä pari pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa ja lukittautui koronakaranteeniin Oxfordshiressä sijaitsevaan kartanoonsa. Pienen Great Tew -kylän asukkailta perhe sai nuivan vastaanoton.

–Beckhamit ja muut maalle tulevat hienohelmat ovat itsekkäitä, kyläläiset moittivat tuolloin Daily Mailin haastattelussa.

David ja Victoria Beckham kuuluvat maailman tunnetuimpiin julkkispareihin. Pari on ollut naimisissa vuodesta 1999 asti, ja heillä on kolme poikaa ja yksi tytär. Parin esikoispoika Brooklyn on 21-vuotias, Romeo 18-vuotias ja Cruz, 15. Kuopustyttö Harper täytti kesällä yhdeksän vuotta.