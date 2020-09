Kardashianien tv-sarja loppuu ensi vuonna – fanit järkyttyivät: ”Tämä on elämäni pahin päivä”

Sarjan viimeinen kausi nähdään E!-kanavalla alkuvuodesta 2021.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian West, 39, ilmoittaa Instagram-tilillään, että supersuosittu Keeping up with the Kardashians -televisiosarja loppuu. Kyseessä on yhdysvaltalaainen Kardashianien perheestä kertova tositelevisiosarja, jota E!-kanava alkoi näyttää lokakuussa 2007. Suomessa sarjaa näyttää AVA, ja se tunnetaan nykyisin nimellä Kardashianit.

– 14 vuoden, 20 kauden, satojen jaksojen ja useiden spin-offien jälkeen olemme perheenä päättäneet lopettaa tämän erityisen matkan, Kardashianien lausunnossa sanotaan.

Kardashianit kertovat olevansa kiitollisia kaikille, jotka ovat seuranneet heitä kaikki nämä vuodet. Lausunnon mukaan sarjan viimeinen kausi nähdään E!-kanavalla alkuvuodesta 2021.

Lausunnon ovat CNN:n mukaan allekirjoittaneet Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner ja Scott Disick.

Sosiaalisessa mediassa lukuisat fanit ovat heti ilmoituksen jälkeen kertoneet olevansa surun murtamia.

– Ikään kuin vuosi 2020 ei olisi voinut mennä enää pahemmaksi, eräs fani kirjoitti Twitterissä.

– Tämä on elämäni pahin päivä, toinen kertoi.

– Minkä perässä minun nyt pitäisi pysyä? yksi fani ihmetteli Instagramissa viitaten sarjan englanninkieliseen nimeen.

– Onko tämä vitsi?

Kimin Instagram-päivitys on ehtinyt olla julki vasta tunnin, mutta siihen on jo nyt tullut yli 110 000 kommenttia ja lähes 2,5 miljoonaa tykkäystä.