Nuoruudenystävä Kai Hyttinen: ”Tiesin Vexin sairaudesta, mutta korona-aika esti tapaamisen”

Kai Hyttisellä on pitkä historia Vexi Salmen kanssa. Kaksikko kiersi Lappia yhdessä Irwinin kanssa.

Laulaja Kai Hyttinen muistaa tiistaina edesmenneen sanoittajalegenda Vexi Salmen ehdottoman luotettavana ystävänä. Miehenä, joka vei asiat loppuun asti.

– Hieno mies kaikessa ristiriitaisuudessaan: oikeudenmukainen, sinnikäs ja ahkera, Kai Hyttinen kuvailee Vexi Salmea.

He tutustuivat jo nuorukaisina Hämeenlinnassa. Kumpikin oli sieltä kotoisin.

Vexi Salmi piti 60-luvulla kotikaupungissaan klubia, jossa nuoret pääsivät kuuntelemaan sen ajan suosituinta musiikkia ja kitarabändejä.

1985 Kymppitonnissa Riitta Väisäsen vieraina Jukka Virtanen, Titta Jokinen, Vexi Salmi ja alarivissä Kai Hyttinen ja Pirkko Liinamaa.­

Muistojen kirjo on äärimmäisen laaja. Kun koko nuoruus on eletty yhdessä, unohtumattomia hetkiä on paljon. Aikajana on pitkä.

– Vuonna 1966 minut kutsuttiin tuuraamaan laulaja Irwin Goodmania SOK:n muotikiertueelle, Kai Hyttinen muistelee.

– Irwin oli ajanut autolla lehmän yli, ja minut laitettiin tuuraamaan häntä muotikiertueelle Kajaaniin.

– Esiinnyin Kajaanissa näyteikkunassa huonosti soittavan kosketinsoittajan kanssa.

Kai Hyttinen oli tuolloin tehnyt jo yhden levyn. Samana vuonna hän pääsi mukaan myös Irwin Goodmanin ensimmäiselle Lapin-kiertueelle. Irwin oli Vexin lapsuudenystävä.

Vexi Salmi oli mukana kiertueella speakerina, juontajana.

– Jos ottaa huomioon, että hyppäsin seurakuntanuorista suoraan Irwinin kiertueelle, se oli uutta, mutta se oli uutta meille kaikille. Sinne vaan suinpäin, Kai Hyttinen naurahtaa.

1972 Kai Hyttinen ja Matti ”Fredi” Siitonen. He ovat molemmat Hämeenlinnasta kotoisin ja kuuluivat nuorina samaan kaveriporukkaan Vexi Salmen kanssa.­

Ystävyys Vexin kanssa kesti lujana kaikki nämä vuodet, yli viisi vuosikymmentä.

– Tiesin Vexin sairaudesta, mutta korona-aika esti tapaamisen, Kai Hyttinen kertoo.

– Kun hän joutui sairaalaan, tapaaminen oli mahdotonta. Hän ei sairaudestaan tiedottanut kenellekään.