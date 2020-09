Lippu nostettiin puolitankoon Vexi Salmen kotitalossa

Rakastettu sanoittajamestari Veikko ”Vexi” Salmi menehtyi varhain tiistaina.

Sanoittajamestari Veikko ”Vexi” Salmi kuoli Terhokodissa Helsingissä tiistaina aamuyöllä nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen. Salmi oli kuollessaan 77-vuotias.

Salmen muistoa on kunnioitettu suruliputuksella hänen kotitalossaan Helsingin kantakaupungissa.

Salmen kotitalossa nostettiin lippu puolitankoon.­

Myös Salmen kotikaupungissa surraan hänen poismenoaan, muun muassa Hämeenlinnan taidemuseossa on järjestetty suruliputus Salmen muistolle.

Vexi Salmi syntyi Hämeenlinnassa 21. syyskuuta 1942. Salmi oli Suomen menestyneimpiä sanoittajia, ja teki pitkän uransa aikana noin 8 000 sanoitusta. Niistä levylle on päätynyt noin 3 200. Hän saattoi kirjoittaa vuodessa 300 uutta laulua, työtahtiaan hän hidasti vasta elämänsä loppuvaiheessa.

Vexi Salmi kotonaan vuonna 2017.­

Salmen poika Topi Salmi kertoi isänsä viimeisistä hetkistä.

– Koko prosessi oli aika nopea, muutamassa viikossa kaikki oli ohi. Maanantai-iltana pääsin vielä käymään Terhokodissa, Vexin poika Topi Salmi, 48, kuvaili IS:lle.

– Sen verran voin kertoa, että koronaviruksella ei ollut kuoleman kanssa mitään tekemistä. Muutoin perheen toive on, ettei sairautta avata tarkemmin. On kuitenkin selvää, että Terhokoti on sellainen paikka, että jokainen tietää, mikä tilanne silloin on, kun potilas sinne siirretään.

Läheiset ja kollegat ovat muistelleet sanoittajamestaria koskettavasti. Säveltäjä Kassu Halonen tunsi Salmen lähes 40 vuotta. Hänen mielestään Vexi Salmella oli ainutkertainen merkitys suomalaiselle musiikille.

– Hän oli mammutti. Ei tuollaisia enää tule, Kassu Halonen kommentoi IS:lle.