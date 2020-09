Vexi Salmen poika Topi Salmi näki isänsä viimeisen kerran maanantai-iltana: ”Muutamassa viikossa kaikki oli ohi”

– Vaikka Vexi on poistunut, niin se mitä hän on tehnyt, niin se jää, Topi Salmi sanoo.

Sanoittajamestari Veikko ”Vexi” Salmi kuoli Terhokodissa Helsingissä tiistaina aamuyöllä nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen. Salmi oli kuollessaan 77-vuotias.

– Koko prosessi oli aika nopea, muutamassa viikossa kaikki oli ohi. Maanantai-iltana pääsin vielä käymään Terhokodissa, Vexin poika Topi Salmi, 48, kuvailee IS:lle.

– Sen verran voin kertoa, että koronaviruksella ei ollut kuoleman kanssa mitään tekemistä. Muutoin perheen toive on, ettei sairautta avata tarkemmin. On kuitenkin selvää, että Terhokoti on sellainen paikka, että jokainen tietää, mikä tilanne silloin on, kun potilas sinne siirretään.

– Tässä on ollut lyhyessä ajassa aika paljon sulattelemista. Olo on nyt kuitenkin aika seesteinen, Salmi kertoo.

– Onhan se aika poikkeuksellista moneen muuhun verrattuna, että oman poistuneen vanhemman elämäntyö jää elämään. Se on oikeastaan aika hienoa. Vaikka Vexi on poistunut, niin se mitä hän on tehnyt, niin se jää, Topi Salmi korostaa.

–Isän työminä tuli myös hyvin tutuksi. Laulujen sanoittaminen ei katso aikaa eikä paikkaa. Ei siihen tarvittu kuin mustekynä ja ruutuvihko, töitä pystyi tekemään missä vaan. Monet kappaleet syntyivät kotona, Topi Salmi muistelee.­

Vexi Salmi teki pitkän uransa aikana noin 8 000 sanoitusta, joista levylle on päätynyt noin 3 200. Itsekin sanoittajana ja levytuottajana työskentelevä Topi Salmi pitää isänsä sanoittamista kappaleista itselleen läheisimpänä eri tunnetiloihin meneviä sanoituksia.

– Juuri tällä hetkellä isän kappaleista lähimpänä on Irwinille tehty ja myös Vesa-Matti Loirin esittämä Maailma on kaunis.

Topi Salmen parhaimmissa ja kirkkaimmissa muistoissa ovat erityisesti 1970-luvulla perheen kanssa autolla tehdyt kesälomareissut ympäri Suomen maata.

– Niistä ovat jääneet todella hyvät muistot. Varsinkin Kuusamon seudulla pyörimme paljon. Maailmanmeno oli niin erilaista silloin kuin nykyään. Tänä päivänä kaikki on niin aikataulutettua ja suunniteltua, ja kyläilyt suunnitellaan kalenterin kanssa. Niillä reissuilla kaikki oli niin rentoa ja vapaata. Menimme sinne, mihin auton nokka osoitti, ja menimme vain soittamaan tuttujen ja sukulaisten ovikelloa ja kylään, jos sattuivat olemaan kotona, Topi Salmi, 48, muistelee.

Muutoinkin Salmi korostaa hyvin läheisiä välejä isäänsä, josta kumpuavat erittäin hyvät ja lämpimät muistot.

– Olimme paljon tekemisissä. Olinhan muun muassa viisi vuotta hänen alaisenaan levy-yhtiössä töissä 1991–96.

Salmi tottui lapsena myös siihen, että monet eturivin suomalaisartistit ja -julkkikset kävivät vierailulla perheen kotona.

– Iso osa isän ystäväpiiristä liittyi musiikkimaailmaan, mutta esimerkiksi Kai Hyttisen, Fredin ja Markku Veijalaisen kanssa ystävyys oli laajempaa kuin vain ammatillista. Se oli juontanut juurensa jo 1960-luvulta, jolloin Hyttinen ja Fredi vasta olivat tulossa iskelmämusiikin tähtitaivaalle.

– Ei siihen lapsena suhtautunut oikein mitenkään, vaikka tunnettuja ihmisiä kävi kylässä. Se oli minulle normaalia lapsuutta, en pitänyt sitä mitenkään erilaisena tai erikoisena. Täytyy tietysti muistaa, että medianäkyvyys silloin ei ollut läheskään samanlaista kuin nykyään.