”Vuosia on vähän jäljellä” – näin Vexi Salmi avautui IS:lle terveydentilastaan kolme vuotta sitten: lääkärin sanat pysäyttivät

Vexi Salmi kuoli tiistaiaamuna 77 vuoden iässä. Rakastettu sanoittajamestari kertoi IS:lle vuonna 2017 arjestaan.

Sanoittajamestari Vexi Salmi kuoli Terhokodissa Helsingissä tiistaina 8. syyskuuta 2020. Hän oli kuollessaan 77-vuotias.

Vexi Salmi antoi Ilta-Sanomille haastattelun vuonna 2017, jossa hän kertasi elämänsä ja uransa käänteitä. Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 16. syyskuuta 2017. Vexi Salmi täytti tuolloin 75-vuotta.

”Ei pidä jäädä tuleen valittamaan”

Vexi Salmen erottaa katukuvassa jo selästä. Vielä 75-vuotissyntymäpäivänsä kynnykselläkin sanoittajamestari kävelee muita ryhdikkäämpänä.

– Aina mä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että kävelen suorassa. Kun nuorena harrastin juoksemista, katsoin näyteikkunoista, onko askel varmasti oikein, Vexi kertoo kotisohvallaan Helsingissä.

Sittemmin Vexi on ollut tarkkana ennen kaikkea laulujensa riimittelyssä. Huithapeli hän ei ole missään asiassa, vaikka hänet on välillä mielletty baareissa viihtyväksi boheemiksi - mikä sekään ei ole ollut täysin valheellinen kuva.

– Minä teen aika vähän töitä - jos harrastamista ei lasketa. Tänä vuonna olen tehnyt ehkä vain 15 sanoitusta, parhaina aikoina niitä tuli 300 vuodessa. Enimmäkseen olen nyt tekemisissä kuvataiteen kanssa, mistä en taloudellisesti hyödy.

Tällä sohvalla Vexi tekee työnsä, eikä asento silloin ole aina yhtä ryhdikäs kuin kävellessä. Vexi Salmi on tehnyt noin 8000 sanoitusta, joista noin 3200 on päätynyt levyille asti. Viimeksi Vexi teki sanoituksen harmonikkataiteilija Veikko Ahvenaiselle, joka on kohta 90-vuotias.

Mikään ei pakota mestaria luomaan enää yhtäkään tekstiä, mutta kyllä hän taipuu sohvallaan kirjoitusasentoon, kun joku tuttu pyytää laulua.

– Ikäpolveni on lopettanut tekemiset, suurin osa. Nuoret haluavat tehdä keskenään musiikkia. Niinhän mekin tehtiin ja potkittiin vanhat pois. Elämä kostaa, Vexi virnuilee.

Vexi Salmi täyttää vuosia 21. syyskuuta. Syntymäpäivänsä hän viettää puolisonsa Katri Wannerin ja lastensa perheiden kanssa. Koolla on siis neljä sukupolvea.

– Tiedän, minkä ikäinen olen ja mitä se tarkoittaa: vuosia on vähän jäljellä. Mutta ei se ole masentava ajatus. Suhtaudun uteliaisuudella siihen, mitä luonto on keksinyt lähtöni hetkelle.

Vexi suhtautuu uteliaisuudella moniin asioihin. Nyt hän on lähdössä taidenäyttelyn avajaisiin. Syntymäpäivänsä jälkeen hän menee Katrin kanssa Dresdeniin, kaupunkiin, jota he eivät tunne entuudesta.

Taiteilija puolisoineen on testamentannut mittavan taidekokoelmansa synnyinkaupunkinsa Hämeenlinnan taidemuseolle ilman ehtoja. Ratkaisun hän on selittänyt sillä, että hän on rahat saanut taidehankintoihinsa kansalta, joten kansa saakoon niistä myös nauttia.

Vexillä voi olla runoilijan sielu, mutta tosiasioita hän ei kaunistele. Ja kun jotakin on pakko tehdä, se pitää sitten vain tehdä. Vuosi sitten kesällä hän meni sydämen ohitusleikkaukseen ja läpän vaihtoon. Ei ollut parempaa vaihtoehtoa.

– Tiesin kaksi-kolme vuotta, että leikkaus vielä tulee. Ihmeen hyvin toivuin. Syyskuussa lähdettiin Lyypekkiin, kun jaksoin taas kävellä. Siitä se normaali elämä palasi.

– Tämän ikäiset ovat täällä yliajalla, koska lääketiede pystyy pitämään monet hengissä. Sen tähden tulee ruuhkaa tässä päässä, Vexi toteaa.

Hetken hiljaisuuden jälkeen Vexi kysyy:

– Ei kai tästä tule sairaskertomusta?

Ei tule, kun mies näyttää toimivan hyvin uudellakin läpällä.

Yksi asia on muuttunut: Vexiä näkee aika harvoin lähikapakassa. Se on varmasti monille harmillinen takaisku, sillä Vexi on hyvää seuraa.

– Joskus käyn, mutta en enää rieku valomerkkiin asti. Otan vain yhden oluen, joskus kaksi. Eikä se tunnu tylsältä. Selvänä näkee enemmän, kun ei ole enää suuna päänä sössöttämässä omia asioitaan.

– Kapakassa istuminen jäi, tai siis väheni, kun lopetin viisi vuotta sitten röökin. Söin lääkettä, joka vaikutti niin, ettei tehnyt mieli juodakaan. Siitä vaikutuksesta ei ollut kukaan kertonut mitään, niin vain kävi.

Tupakoinnin Vexi lopetti pakkotilanteessa: hänen keuhkoahtaumansa ei poistu, mutta tupakoinnin lopettaminen voi pysäyttää sen kehitystä.

– Kaikki kuolevat joskus, mutta kun kuulin lääkäriltä, että keuhkoahtaumaa sairastava voi kuolla tukehtumalla, ajattelin, että jos voin vaikuttaa siihen, miten täältä lähden, niin tukehtuminen ei ole listallani ekana.

Nuoruutta Vexi ei ole alkanut haikailla. Olihan se hauskaa esimerkiksi liftata Irwin Goodmanin kanssa parikin viikkoa ympäri Suomea, mutta nyt ei enää huvita lähteä seisomaan tien poskeen peukalo pystyssä. Sitä paitsi ihmiset eivät nykyään liftaa, joten kukaan tuskin ottaisi kyytiinkään.

– Onhan niitä virstanpylväitä, jotka jäävät mieleen, mutta en nyt tiedä, ovatko ne niin tärkeitä, Vexi hymähtää.

Vauhdikkaat vuodet Irwinin kanssa

Nuori Vexi Salmi oli 1970-luvulla tuottajana ja sanoittajana Musiikki-Fazerilla Toivo Kärjen alaisuudessa. Sen jälkeen hän perusti kaksi omaa yritystä, Levytuottajat Oy:n ja Flamingo Oy:n. Työaikaansa hän ei laskenut, studiolle lähdettiin vaikka yöllä.

– Halusin olla hyvä työssäni.

Ennen kuin Vexistä tuli tuottaja, hän oli toimittajana nuortenlehti Introssa. Sitä ennen hän vietti viisi vuotta Irwinin kanssa kiertueella. Ilman Vexiä Antti Hammarbergistä ei olisi tullut koko kansan rakastamaa Irwiniä.

Pitkä yhteinen keikkaputki alkoi 1965. Se oli kovaa työtä, mutta myös hauskaa. Ja mikä parasta: hommia sai tehdä kaverin kanssa.

– Se oli korkeakoulu siihen, mitä ihmiset haluavat. Maantie kiinnosti kumpaakin. Joka päivä kierrettiin, paitsi maanantaisin ja muutamana rukouslauantaina. Enontekiöstä lähdettiin aina kulkemaan alaspäin. Tanssipaikkoja oli silloin todella paljon. Kun keskiolut vapautui, tuli muitakin vaihtoehtoja, kuten kaljan juominen bensa-asemalla.

Vexi ja Irwin olivat tehneet aiemminkin hommia yhdessä. Saksassa he lastasivat vuoden päivät rekkoja. Irwin oli siinä reissussa kaksi vuotta.

Mitä Irwin tekisi tänä päivänä, jos hän eläisi?

– Kiertäisi keikoilla, ei se muuta osaisi - jos olisi terve.

Hampurissa Vexi ja Irwin kuulivat tuntemattoman The Beatles -yhtyeen soittamista. Paska bändi, lähdetään menemään, he päättivät. Olisi siis liioiteltua sanoa, että Vexi Salmi olisi aina haistanut tulevat menestyjät.

Paljon on muuttunut niistä ajoista, kun Vexi teki Irwinin menestyskappaleet. Ei ollut mahtikonsertteja, joissa starat ovat kaukana yleisöstä tarkkaan vartioituina, mutta vapautta oli enemmän.

– Nyt se on viihdeteollisuutta, siitä puuttuu seikkailun tuntu, Vexi naurahtaa.

Mutta osattiin sitä ennenkin ison maailman elkeitä. Irwinillä oli juhannuksena 1966 seitsemän keikkaa. Se oli mahdoton tehtävä isojen välimatkojen maassa. Keikkapaikkojen lähellä ei sattunut olemaan vettä, joten vesitasoakaan ei voinut ajatella. Vexi keksi ratkaisun: helikopteri. Suomesta löytyi yksi yksityinen helikopteri.

Laskeutumispaikoille tarvittiin poliisivoimia, mikä vielä lisäsi homman hohdokkuutta.

– Poliisisaattue vei helikopterilta lavalle asti. Otin keikoista tonnin helikopterilisän, mutta lavat saivat lisää yleisöäkin, koska mainoksissa luki: Irwin saapuu helikopterilla.

Vexin mielestä tanssimusiikin parhaat vuodet olivat 1965-1967. Silloin televisio ja lehdet herättivät halun nähdä popartisteja. Kun ainoa yhteys iskelmälaulajiin oli ollut radio ja äänilevyt, vain ääni kiinnosti.

Monella mittapuulla mitattuna Vexi Salmella menee hyvin. Hän on tarpeeksi terve, puolison kanssa luistaa eikä rahapula vaivaa.

Mutta on ollut toisenlaisiakin aikoja - kuten kaikilla.

– Onhan niitä ollut: eroja ja taloudellisia tappioita. Ikävistä asioista olen yrittänyt päästä mahdollisimman nopeasti yli, ei pidä jäädä tuleen valittamaan. Opin varmasti jotakin jo yhdeksänvuotiaana, kun isäni kuoli, Vexi miettii.

Hän uskoo, että ihmisen henkinen kehitys vaatii vastoinkäymisiä, joihin on hyvä hiukan valmistautua. Ei tosin pidä koko ajan maalailla piruja seinille.

– Mitä alempana käy, sen enemmän hyvää elämästä saa irti.

”Tiukin paikkani on ollut Irwinin hautaan kantaminen”

Aikoinaan Vexi jäi esikoispoikansa Teron yksinhuoltajaksi. Entinen vaimo kasvatti nuoremman pojan Iston uuden puolisonsa kanssa. Meni vuosia ennen kuin Vexillä oli taas jonkinlainen yhteys Isto-poikaan, joka oli ajautunut sivuteille. Isto kuoli 1996 huumeiden yliannostukseen.

Tunti ennen suruviestiä Vexi oli laittanut levy-yhtiönsä konkurssiin. Maksuista selviämiseen ei ollut enää mahdollisuutta. Siinä vaiheessa hän totesi: Jos Jumala on olemassa ja vielä keksii tälle päivälle jotakin, on se aika mestari.

Vexi otti kaikki velat omalle kontolleen. Seuraavat vuodet hän teki sanoituksia yötä päivää. Hänestä tuli velaton mies - ja kansa sai paljon uusia lauluja.

– Tiukin paikkani on ollut Irwinin hautaan kantaminen. Tajusin silloin, että nyt kannan hautaan oman nuoruuteni, eikä se enää palaa.

Elintavoistaan Vexi ei kylillä rummuta. Hän on ollut 36 vuotta kasvissyöjä, mutta harvat edes huomaavat, ettei hänen lautasellaan ole koskaan lihaa - eikä tarvitsekaan huomata.

– En mä sitä mainosta, Vexi toteaa.

Toisen avioeronsa jälkeen Vexi tutustui itämaisiin oppeihin, joogasi, luki ja pohti syntyjä syviä. Siinä meni samalla lihan syöminen.

– Aloin miettiä, onko meidän pakko kasvattaa karjaa syödäksemme ne. Joo, tiedän että tähän MTK:n miehillä on vastaväite, Vexi naureskelee ja huomauttaa, että hänestä ei sitten saa tehdä mitään terveysvouhottajaa.

Tuottajana ja sanoittajana työskentelevälle pojalleen Vexi sanoi: ”Älä rupea alalle”. Mutta Topi Salmi rupesi. Toki Vexi on kirjoittamisesta tykännyt, mutta bisneksenä musiikki on riskialtista varsinkin nykyään.

– Pikkupoikana päätin, että mulla on vielä paljon kirjoja. Sen verran onnisti, että niitä on nyt noin 10 000, Vexi toteaa.

Myöhemmin hän keksi haluta kuvataidetta. Sitäkin on kertynyt seinille vakuuttava määrä. 1980-luvulta lähtien Vexi on keskittynyt nykytaiteen keräämiseen.

Jos hän olisi elänyt varattomana, jotakin hän olisi silloinkin kerännyt. Etenkin yhtä kokoelmaansa hän olisi voinut kasvattaa lähes tyhjätaskunakin.

– Tulitikkuaskien etikettejä on lähes satatuhatta kappaletta.

Mitään valvontaa tai hoitoa vaativaa Vexi ei keräisi. Jo auton omistaminen olisi hänestä vaivalloista. Kulkeehan niitä ratikoitakin.

– Että vielä pitäisi alkaa valvoa omaisuuksiaan, kun on työnsä tehnyt! Sairasta, Vexi puuskahtaa.

Vexi on tehnyt lukuisia hittejä, ja saattaa tehdä vieläkin, mutta omia tekstejään hän kuuntelee vain pakotettuna. On kuitenkin yksi kappale, josta hän ei vieläkään muuttaisi mitään.

– Ryysyranta (1967) on yksi parhaista teksteistä. Me ollaan edelleen Euroopan laidalla, eivätkä kokemukset ole hirveästi laajentuneet rantalomilla.