Räppäri Junon elämäntavat järkyttävät Pippa Laukan totaalisesti: lipittää lounaaksi olutta, syö pelkkää makkaraa ja pizzaa....

Räppäri Junon einesten täyttämä ruokavalio saa Pippa Laukan vakavaksi.

Torstaina esitettävässä MTV3-kanavan Olet mitä syöt -jaksossa lääkäri Pippa Laukka laittaa remonttiin räppäri Junon elintavat. Juno, oikealta nimeltään Jon Korhonen, pyörittää Sipoossa avopuolisonsa kanssa kuuden lapsen uusioperhettä.

Juno kertoo ohjelmassa, ettei hänellä ole minkäänlaista säännöllisyyttä ruokailussaan. Räppäri saattaa hotkia kerralla suuren määrän ruokaa ja unohtaa sitten loppupäivänä syömisen kokonaan. Olo on jatkuvasti väsynyt.

Avopuoliso Milla listaa räppärin elävän lähinnä nuudeleilla, makaronilla, kebabilla ja pizzalla.

– En syö muuten hedelmiä, kuin jotain paria hedelmää. Salaatin tekeminen on almost no no, jos ei ole grillikausi. En kovin helposti näe itseäni tekemässä salaattia, paistan mieluummin pihvin, Juno kertoo ohjelmassa ruokailutottumuksistaan.

Räppäri sanoo pitävänsä saunakaljasta ja oluen lipittäminen on iän myötä ruvennut näkymään hänen keskivartalollaan.­

Nuorempana Juno harrasti jalkapalloa ja unelmoi ammattilaisurasta. Sittemmin jalkapalloharrastus on saanut jäädä ja liikunta ei enää kiinnosta miestä laisinkaan.

– Pelkään epäonnistumista. Ei uskalla mennä lenkille, kun pelkää, että joku pappa juoksee susta ohi, hän kuvailee.

Lääkäri Pippa Laukka saa selville, että Junon elintavat ovat aivan retuperällä. Kun muu perhe syö maittavaa ja terveellistä kotiruokaa, JUno napostelee lenkkimakkaraa ja pakastepizzaa.

– Junon tapauksessa ongelma ei ole paino, vaan elintavat. Jos tämä jatkuu, niin on entistä vaikeampi lähteä liikkeelle, Laukka tietää.

– Jos söisin paremmin, niin jaksaisin paremmin, Juno myöntää.

Pippa Laukka laittaa Junon elämäntavat kuntoon Olet mitä syöt -ohjelmassa.­

Pizzaa, eineksiä, pastaa...

Totuuden hetki koittaa, kun Laukka lataa pöydälle kaikki Junon ruokapäiväkirjaan viikon aikana kirjaamat ruoat. Pöytä notkuu eineksistä.

Viikon aikana Juno on syönyt erilaisia pastaa sisältäviä einesannoksia, valmissalaatteja, pussinuudelia ja pizzaa. Ruokapäiväkirja paljastaa, että hedelmiä räppärin ruokavalioon ei kuulu juuri laisinkaan. Napostellut hän on popcornilla, meetwurstilla ja hodareilla.

Olutta hän on juonut 4 tuoppia, mutta Pippa Laukka panee merkille, että joinakin päivinä olut on korvannut lounaan.

– Tämmöinen syöminen ei voi jatkua, jos haluat pysyä terveenä ja energisenä, Laukka ripittää.

– Onhan tämä aikamoista. Ei ole kovin houkuttavan näköinen, vaikka kaikkea voisin syödä yksitellen, Juno tuskailee.

Junon viikon ateriat koostuvat erilaisista eineksistä.­

Räppäri naureskelee säälivänä sydäntään ja verisuoniaan einesvalikoimaa katsellessaan.

– Minäkin säälin sun sydäntä ja verisuonia. Pöytä on keltaharmaa! Ruokamäärän puolesta tämä näyttää fiksulta, mutta syöt kerralla aika isoja annoksia ja harvoin. Syöt päivässä ehkä kolme ateriaa, Laukka ihmettelee.

– Sekin on liioittelua. Joskus saatan syödä vain yhden aterian, Juno tunnustaa.

– Voi mun sydänparkani! Laukka parahtaa.

Olet mitä syöt -ohjelma MTV3-kanavalla torstaisin kello 20.