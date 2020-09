Michelle Obama avoimena avioliitostaan: ”Oli aikoja, jolloin halusin heittää Barackin ulos ikkunasta”

Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen pohtii podcast-jaksossaan, miten pienet lapset mullistavat parisuhteen dynamiikan.

Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama kertoo avoimesti avioliittonsa haasteista uusimmassa podcast-jaksossaan. Obama sanoo jaksossa, että varsinkin nuoret parit, joilla on pieniä lapsia, kamppailevat väsymyksen, stressin ja kotitöiden jakamisen kanssa. Lopulta moni päätyy pikkulapsivaiheen myllerryksessä eroon.

Michelle Obaman mielestä puolisoa valitessa tulisi toimia kuin koripallojoukkuetta muodostettaessa.

– Sinun täytyy tuntea itsesi, jotta tiedät, ketä etsit. Jos miettisimme avioliittoa ja perhettä samalla lailla kuin koripallojoukkueen valintaa, meillä olisi parempia avioliittoja. Jos etsit joukkueeseen ihmisiä, joiden kanssa haluat voittaa, tärkeintä on, että joukkueen jokainen jäsen on vahva. Et halua heikkoa linkkiä, etkä ketään, jota voit dominoida, Obama pohtii keskustellessaan avioliitosta Conan O’Brienin kanssa.

Yhdysvaltain entinen nainen muistelee, kuinka ihanaa oli avioliiton alkuaikoina, kun oli vain kaksi itsenäistä ihmistä, joilla oli samaan aikaan omat uransa ja elämänsä, mutta myös romanttisia treffi-iltoja, viikonloppuja ja itsenäisiä matkoja. Kaikki muuttui ja haasteet alkoivat, kun Sasha ja Malia syntyivät.

– Minulla oli hedelmällisyysongelmia, mutta olin valmis ja halusin lapsia. Teimme paljon töitä heidän eteensä ja olimme kypsiä. Olimme olleet neljä tai viisi vuotta naimisissa, mikä helpotti tilannetta, Obama huomauttaa.

Pienet lapset mullistivat parisuhteen dynamiikan täysin.

– On vaikea valmistautua siihen ihanaan iloon, jota on saada lapsia, enkä vaihtaisi heitä mihinkään. Mutta huh, he osaavat todella sotkea avioliiton.

Obama sanoo, että useimmissa pitkissä avioliitoissa tulee aikoja, jolloin puolisot eivät voi sietää toisiaan.

– Oli aikoja, jolloin halusin työntää Barackin ulos ikkunasta. Ja sanon tämän, koska täytyy tietää, että ne tunteet ovat intensiivisiä. Mutta se ei tarkoita, että täytyy luovuttaa. Vaikeat ajat voivat kestää pitkään, ne voivat viedä vuosia.

Michelle Obama puhuu avoimesti avioliitossa kohtaamistaan vaikeuksista tuoreessa podcast-jaksossaan.­

Yhdysvaltain entinen nainen muistelee, kuinka lasten syntymä pakottaa naiset ja miehet pohtimaan työnjakoa ja sukupuolirooleja perheessä. Imetys sitoo naisen pieneen vauvaan, kun taas pienen vauvan isän on helpompi jatkaa omaa elämäänsä perheen ulkopuolella.

– Minun täytyi olla kotona ja minun täytyi mennä, mutta kyse oli minun kehostani. Ja mieheni jatkoi elämäänsä. Silloin kauna alkoi kasvaa. Mietin, että mitä tapahtui sille yksikölle? Missä on paras ystäväni? Mietin, että kuinka helvetissä olet salilla? Kai tajuat, että...minulla on kaalia rinnassa.

Maidonnoususta johtuvaa rintojen pakkaantumista ja kuumotusta voi helpottaa jääkaappikylmillä kaalinlehdillä.

Obaman mukaan monet pienten lasten vanhemmat luovuttavat pikkulapsiaikana, koska he ovat väsyneitä, seksielämä on kuivaa ja romantiikan viimeisetkin rippeet rapisevat.

– Siitä ei puhuta, joten kun nuoret parit kohtaavat nämä haasteet, he ajattelevat, että parisuhde on loppu.

Michelle Obama sanoo, että jos hän olisi lähtenyt lätkimään noina vaikeina aikoina, hän olisi menettänyt myös heidän pitkän ja vahvan liittonsa kauneuden. Michelle Obama ja Barack Obama tapasivat vuonna 1989. Ensi kuussa Obamat juhlivat 28. hääpäiväänsä.