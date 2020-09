Ozzy Osbourne avautuu uutuusdokumentissa hetkestä, jolloin yritti tappaa Sharon-vaimonsa – hiipi olohuoneeseen ja lausui kylmäävät sanat

Brittilehtien mukaan Ozzy Osbourne muistelee uudessa dokumentissa uraansa ja elämäänsä – sekä karmaisevaa hetkeä, jolloin hän oli viedä hengen vaimoltaan Sharon Osbournelta.

Rocktähti Ozzy Osbourne, 71, avaa värikästä elämäänsä uudessa The Nine Lives of Ozzy Osbourne -dokumentissa, joka sai kansainvälisen ensi-iltansa viikonloppuna.

Useiden medioiden, kuten The Sunin, Mirrorin ja Daily Mailin mukaan dokumentissa kuullaan ensi kertaa kylmääviä kuvauksia yöstä, jolloin Ozzy yritti tappaa pitkäaikaisen vaimonsa Sharon Osbournen, 67.

Brittilehtien mukaan dokumentissa pääsee ääneen Sharon, joka muistelee dokumentissa vuoden 1989 tapahtumia. Sharon kuvailee kohtalokkaan illan 31 vuotta sitten olleen täysin tavallinen – hän kylvetti lapset, laittoi heidät nukkumaan ja istui sohvalle lukemaan kirjaa. Pariskunnalla on kolme yhteistä lasta: vuonna 1983 syntynyt Aimee, vuonna 1984 syntynyt Kelly ja vuonna 1985 syntynyt Jack. Lisäksi Ozzylla on kaksi biologista ja yksi adoptoitu lapsi aiemmasta liitostaan.

Uutuusdokumentissa Sharon kertoo päihderiippuvuudesta kärsineen Ozzyn tulleen iltamyöhällä olohuoneeseen tyhjä ja lasittunut ilme kasvoillaan.

– En tiennyt yhtään, kuka istui minua vastapäätä sohvalle. Sen kuitenkin tiesin, että se ei ollut aviomieheni, Sharon kertoo brittilehtien mukaan dokumentissa.

Parin liitto on ollut varsin myrskyisä. Kuva vuodelta 2000.­

– Hänellä oli tyhjä katse, enkä saanut häneen mitään kontaktia. Hän totesi, että ”me olemme tulleet siihen tulokseen, että sinun on kuoltava”, Sharon muistelee.

Sharonin mukaan Ozzy oli pelottavan tyyni kävellessään hänen luokseen.

– Hän hyppäsi päälleni ja alkoi kuristaa minua. Kaaduimme lattialle, hän edelleen päälläni. Kurotin kädelläni pöydälle. Onnistuin painamaan ”paniikkinappia”. Seuraavaksi muistan, että poliisit olivat tulleet paikalle, Sharon kertoo.

Sharonin mielessä olivat lapset, joiden vuoksi hän jaksoi taistella.

– Ajattelin vain heitä. Mietin, että en varmasti jätä heitä nyt. Se oli varmasti elämäni pelottavin hetkin, Sharon myöntää.

Ozzy ja Sharon menivät naimisiin vuonna 1982.­

Dokumentissa kuullaan brittilehtien mukaan myös Ozzyn näkökulma asiaan. Tilanne näyttäytyi hänelle hyvin erilaisena.

– En ole koskaan elämässäni ollut niin tyyni kuin silloin. Olin täysin rauhallinen, Ozzy paljastaa.

– Se ei ole hienoin saavutukseni. Muistan vain sen, että heräsin vankilasta ja kysyin poliisilta, että miksi olen täällä. Hän kysyi, että haluanko todella kuulla syytteen? John Michael Osbourne, sinut on pidätetty epäiltynä murhasta, Ozzy muistelee.

Sharon oli lähellä hakea avioeroa tuon illan jälkeen. Liiton pelasti kuitenkin Ozzyn joutuminen vieroitukseen puolen vuoden ajaksi.

– Sain aikaa miettiä, mitä haluan. Sanoin Ozzylle, että en halua rahojasi, mutta jos teet tämän vielä kerran, jompikumpi meistä tappaa toisen. Haluatko sitä todella lapsillemme? Sharon muistelee pohtineensa.

The Osbournes oli Ozzy Osbournen perhe-elämästä kertova tosi-tv-sarja. Kuvassa Ozzy ja Sharon-vaimo, tytär Kelly ja poika Jack.­

Pariskunnan avioliittoa ovat riepotelleet Ozzyn alkoholin- ja huumeidenkäyttö, pettäminen ja terveysongelmat. Vuonna 2016 pari oli muutaman kuukauden erossa, kun Ozzy jäi kiinni salasuhteesta 33-vuotiaaseen hiusstylistiin. Paria kuukautta myöhemmin ero peruttiin.

– Annan anteeksi, mutta en pysty luottamaan pitkään aikaan. Olemme olleet yhdessä 36 vuotta, 34 siitä naimisissa, ja se on enemmän kuin puolet elämästäni enkä voi elää ilman häntä... vaikkakin hän on ryökäle, Sharon perusteli tuolloin.

Perheen elämää on seurattu myös The Osbournes -tosi-tv-sarjassa, joka pyöri Yhdysvalloissa vuosina 2002–2005. Sarja oli alkaessaan kaikkien aikojen katsotuin Music Televisionilla esitetty ohjelma. Sarjaa on esitetty myös Suomessa.

Alkuvuonna 2020 Ozzy paljasti koko maailmalle sairastavansa Parkinsonin tautia.