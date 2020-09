Juha Perälä palaa radioon omalla ohjelmallaan! Sanoo suorat sanat Aamulypsystä

Aamulypsyä aiemmin tehnyt juontaja palaa Suomipopille omalla ohjelmallaan jo tulevana perjantaina.

Radio Suomipopin entinen juontaja Juha ”Peris” Perälä julkaisi Youtube-kanavallaan maanantai-iltana videon, jolla kertoo tekevänsä paluun Radio Suomipopille jo tulevana perjantaina 11.9.

Perälä jätti Suomen suosituimmaksi radio-ohjelmaksi lukuisia kertoja valitun Aamulypsyn vuonna 2018 kymmenen vuoden jälkeen. Hän juonsi ohjelmaa yhdessä Jaajo Linnonmaan ja Anni Hautalan kanssa.

Videolla saunassa istuva juontaja kertoo saaneensa päätöksensä jälkeen uteluita paluustaan joka päivä viimeisen kahden vuoden ajan.

– Yleisimmät kysymykset ovat, että palaatko radioon ja palaatko Aamulypsyyn, Perälä kertoo videolla.

– Ja vastaus on: En. En palaa enää Aamulypsyyn. Sen aika on ohi. Peris is gone, hän jatkaa perään.

Sen sijaan radioon hän kertoo tekevänsä paluun jo tulevana perjantaina oman Perälän asiakaspalvelu -nimisen radio-ohjelmansa muodossa.

– Mutta Perälä is bäck! Perälän asiakaspalvelu avaa ovensa perjantaina 11.9. kello 20 reikäleipä, ja lauantaina sitten tuntia aikaisemmin. Mennään niin pitkälle, kun vaan jaksetaan painaa, hän paljastaa.

Perälä kertoo videolla samaisessa saunassa miettineensä, haluaisiko palata radioon ja jos haluaisi, mitä hän haluaisi siellä tehdä.

– Täällä saunassa mä sitten mietin ja mulle tuli mieleen, että kun mä aloitin radion, niin mä olin tällainen valituksen Suomen mestari. Ja siitä tuli itselle jotenkin niin kiva olo. Pääsi vähän avautumaan ja purkautumaan, hän juttelee kameralle.

Juontaja pohtii, että vaikeina aikoina tulisi keskittyä positiivisiin ja iloisiin asioihin.

– Mutta mennäänpä nettiin. Mitä me suomalaiset tykätään tehdä? No valittaa. Siitähän se hyvä olo meille tulee. Joten miksi mä en antaisi sitä mahdollisuutta juuri esimerkiksi sulle, Perälä pohjustaa ohjelmansa ideaa.

Alla olevalla videolla Perälä kertoo päätöksensä taustoista:

Myös Radio Suomipopilta vahvistetaan Perälän paluu kanavalle. Ilta-Sanomat ei tavoittanut maanantaina Perälää itseään kommentoimaan uutisia.

Perälä julkisti uutiset myös Instagram-tilillään. Julkaisu keräsi hetkessä tuhansia tykkäyksiä ja riemastuneita kommentteja. Myös lukuisat Perälän radiokollegat kommentoivat ilouutisia.