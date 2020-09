Juuri eronnut Pamela Anderson peuhaa nyt henkivartijansa kanssa – esitti häkellyttävän lausunnon 12 päivää kestäneestä avioliitostaan

Pamela Anderson ei omasta mielestään koskaan mennyt naimisiin Hollywood-tuottaja Jon Petersin kanssa.

Povipommi Pamela Andersonin, 53, viides avioliitto päättyi sekavissa merkeissä helmikuussa. Anderson avioitui elokuvatuottaja Jon Petersin kanssa salaa tammikuussa, mutta onni kesti vain 12 päivää.

Molemmat tilittivät tuolloin amerikkalaismedialle suhteestaan ja ex-rakastavaisilla oli varsin erilainen näkemys siitä, miksi liitto kariutui.

Pamela Andersonin ja menestyneen Hollywood-tuottaja Jon Petersin avioliitto kesti 12 päivää.­

Anderson kertoi tienneensä heti hääyön jälkeen tehneensä hirvittävän virheen. Elokuvatuottaja Jon Peters, 74, syytti Andersonin huijanneen häntä ja pahoissa veloissa olevan povipommin halunneen hänen kanssaan naimisiin vain rahan takia.

Kevään avioliittoseikkailu on nyt historiaa ja New York Postille kerrotaan, että Anderson on löytänyt rinnalleen jälleen uuden rakkauden. Tähden lähipiiristä kuvaillaan orastavaa romanssia ”pandemian seksikkäimmäksi suhteeksi”.

Amerikkalaislehdelle kerrotaan povipommin uuden rakkaan olevan nelikymppinen henkivartija Dan Hayhurst, joka on työskennellyt Andersonille kahden vuoden ajan. Lähipiirin mukaan Andersonin ja henkivartijan välille syttyi kiihkeä suhde, kun he joutuivat koronakaranteeniin.

– Mies on nelikymppinen, viimeinkin tosimies, Andersonin uutta rakasta kuvaillaan.

– Pandemia on ollut villiä aikaa Pamelalle. Henkivartija tietää, kuinka Pamelaa käsitellään, lähipiiristä kerrotaan lehdelle.

Entisen Baywatch-kaunottaren nimettömänä pysyttelevä ystävä kertoo People-lehdelle henkivartijan majailevan Andersonin kotona Vancouverinsaarella.

– Pamela on hyvin onnellinen. He ovat olleet yhdessä koko pandemian ajan. Mies on auttanut häntä remontoimaan kotiaan, lehdelle kerrotaan.

Kiistää olleensa koskaan naimisissa Petersin kanssa

Pamela Anderson julkaisi pian New York Postin artikkelin ilmestymisen jälkeen omalla Twitter-sivullaan erikoisen kirjoituksen, jossa hän puhuu itsestään kolmannessa persoonassa ja kiistää olleensa ikinä naimisissa Jon Petersin kanssa.

– Pamela Anderson ei ollut koskaan naimisissa Jon Petersin kanssa. Se oli vain kummallinen lounas. Ei ”avioliittoa”, eikä ”avioeroa”, Anderson kirjoittaa Twitterissään.

Sosiaalisessa mediassa Andersonin väitteet ovat herättäneet ihmetystä, sillä helmikuussa hän kuvaili julkisuudessa häitään ja sitä, kuinka ihana tilaisuus oli ollut.

– Mikä ihmeen ”lounas”? Tämä tarvitsee lisäselvitystä, Twitterissä kummastellaan.

Anderson on aikaisemminkin kiistänyt olleensa laillisesti naimisissa Petersin kanssa. Hän kertoi toukokuussa New York Timesille Petersin olevan hänen pitkäaikainen perheystävänsä, mutta ei mitään sen enempää.

– Meillä ei ollut häitä, emme olleet naimisissa. On kuin suhdetta ei koskaan olisi ollutkaan. Se kuulostaa kummalliselle, mutta niin siinä kävi, Anderson väitti.

Jon Peters puolestaan on todennut Andersonin valehtelevan ja povipommin olleen todellisuudessa se, joka ehdotti avioliittoa.

– Kun Pamela lähestyi minua viestillä kertoen, että haluaa kanssani naimisiin, se oli minulle unelmien täyttymys. Vaikka olin samaan aikaan naimisissa toisen naisen kanssa, joka oli juuri muuttamassa luokseni, Peters on sanonut.

– Luovuin kaikesta hänen vuokseen.