YouTube-tähti Ethan Peters on kuollut vain 17-vuotiaana

Somevaikuttaja ja tubettaja Ethan Petersin lähipiiri vahvistaa suru-uutisen.

Ethan is Supreme -nimellä YouTubessa tunnettu somevaikuttaja Ethan Peters on kuollut 17-vuotiaana, kertovat TMZ ja People. Amerikkalaismedioiden mukaan Peters menehtyi sunnuntaina, mutta toistaiseksi nuoren YouTube-tähden kuolemasta on kerrottu julkisuuteen hyvin vähän tietoja.

TMZ:n tietojen mukaan Peters menehtyi yliannostukseen.

Petersin isä Gerald Peters sanoo US Weeklylle löytäneensä poikansa elottomana huoneestaan sunnuntaina aamupäivällä. Isä kuvailee US Weeklylle puhuneensa poikansa kanssa lauantai-iltana.

– Hän halusi vain inspiroida ja naurattaa ihmisiä. Hän halusi rikkoa nuorille asetettuja rajoja. Hän oli lempeä sielu, joka hyväksyi kaikki ihmiset sellaisena kuin he ovat.

Peters tunnettiin sosiaalisessa mediassa meikkivideoistaan ja amerikkalaismediat ovat kuvailleet nuorukaisen uran olleen valtavassa nosteessa. Petersillä on YouTubessa yli 138 000 seuraajaa. Instagramissa nuorella miehellä on 538 000 seuraajaa.

Petersin läheinen ystävä Instagram-tähti Ava Louise on kertonut Twitterissä Petersin kamppailleen päihderiippuvuuden kanssa pitkään.

Ava Louise on julkaissut Twitterissä useita tunteikkaita kirjoituksia, joissa hän kuvailee Petersin olleen hänen paras ystävänsä.

– Rakastan sinua Ethan, olen sanaton. Kunpa olisin tiennyt, kuinka paha tilanne on.

Ava Louisen mukaan Peters oli puhunut läheisilleen siitä, kuinka hänellä oli vaikeuksia käsitellä äkillistä somesuosiota.

– Ethania kunnioitettiin ja hänestä pidettiin kauneusmaailmassa. Noin vuosi sitten hän ryhtyi käyttämään päihteitä somejulkisuuden mukanaan tuomien paineiden takia.

– Puhun avoimesti hänen kuolinsyystään, jotta avoimuus voisi pelastaa jonkun nuoren vastaavalta kohtalolta.