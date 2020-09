Playboyssa poseerannut Erika Helin muutti pois Suomesta – hehkuttaa uutta kotikaupunkiaan rohkean kuvan kera

Miss Suomi -kilpailusta tuttu Erika Helin toteutti yhden pitkäaikaisista haaveistaan ja muutti ulkomaille.

Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut Erika Helin toteutti tällä viikolla yhden suurimmista haaveistaan, kun hän muutti pitkän pohdiskelun jälkeen pois Suomesta. Helin asuu nyt Maltalla,

Nyt Helin, 26, on julkaissut omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään ensimmäisiä kuvia uudesta kotimaastaan. Tuoreimmassa otoksessa Helin poseeraa rantamaisemissa kirkkaankeltaiset bikinit yllään. Kuvan yhteyteen Helin on kirjoittanut tekstin ”Ranta löytyi”.

Muutama päivä sitten Helin kertoi Instagram-tilillään tunnelmistaan muuton jälkeen. Helinillä on Maltalla yhteinen asunto ystävänsä Eevi Ihalaisen kanssa, joka on Miss Suomi -kilpailun ensimmäinen perintöprinsessä vuodelta 2018. Myös Helin oli kyseisenä vuonna yksi kilpailun finalisteista.

– Ensimmäinen päivä Maltalla: Tehtiin muutto taksilla. Täällä on vasemmanpuoleinen liikenne, joten meinasin jo kerran mennä kuskin ovesta sisään. Kirjotettiin vuokrasoppari ja maksettiin ekan kuun vuokra ja laskut käteisellä. Purettiin kaikki tavarat kerralla ja sitten tehtiin kävelykierros lähiympäristöön, Helin kertoi hiljattain Instagramisa.

– Mä en todellakaan vielä ymmärrä, että olen täällä ja mitä tapahtuu. Ei tunnu yhtään samalta (tietenkään) kun rantalomalle lähteminen. Nyt pitäis luoda uusi elämä tyhjästä ja keksiä mitä mun arki täällä on. Ainakin tänä aamuna lähden tutkailemaan lenkkireittejä (ja merkkaan kartalle asunnon sijainnin ennen kun lähden), hän jatkoi.

Toisin kuin Helin, Ihalainen on asunut Maltalla jo lähes vuoden ajan. Helin kertoikin muuttopäivänään omalla Instagram-tilillään inspiroituneensa Ihalaisen päätöksestä muuttaa pois Suomesta ja vannoneensa jo tuolloin, että joskus hän muuttaa maahan Ihalaisen perässä.

– Moikka! Mä lähden nyt Maltalle ja en oo ostanut paluulippua. Muutan yhteiseen kotiin Eevi Ihalaisen kanssa. To-do-listalta löytyy opintoja, sometöitä ja elämästä nauttimista. Siitä saakka kun Eevi vuosi sitten lähti, oon mäkin sanonut meneväni perässä. Näillä asioilla ei vitsailla, Helin kirjoitti Instagramissa ennen lentokoneeseen astumistaan.

– Tänä kesänä ilmotin pomolle, et mun on nyt pakko mennä. Siinä kaikki!!! Pysytään yhteyksissä ja nähdään taas kun on turvallista matkustella, hän jatkoi.

Vaikka Helinillä on kuluneiden kahden vuoden aikana riittänyt kysyntää mallimarkkinoilla, tähän päivään asti hän piti visusti kiinni päivätyöstään it-alalla. Helin kuitenkin kertoi jo kesäkuussa Ilta-Sanomille toivovansa, että voisi tulevaisuudessa luopua nykyisestä pestistään ja elättää itsensä täysin mallintöillä.

– Kyllä mä toivon, että voisin vaikka vuodeksi lähteä kiertämään maailmaa ja irtisanoutua tuosta päivätyöstäni. Tehdä vaan kuvauksia ja matkustella, Helin pohti tuolloin.

Erika Helin nousi alunperin julkisuuteen vuonna 2015, kun hän osallistui Paratiisihotelli-tosi-tv-ohjelmaan. Kolme vuotta myöhemmin Helin kilpaili Miss Suomen kruunusta, mutta jäi tuolloin palkintosijojen ulkopuolelle.

Erika Helin on mallintöiden ohella pitänyt kiinni päivätyöstään it-alalla.­

Viime vuonna Helin pääsi puolestaan toteuttamaan yhden suurimmista unelmistaan, kun hän pääsi poseeraamaan Portugalin Playboy-lehdelle. Myös tänä kesänä Helinin elämässä on riittänyt vilskettä työrintamalla, sillä hän on ollut mukana muun muassa legendaarisen Maxim-miestenlehden kansikuvakilpailussa sekä alkanut kauppaamaan kuviaan rohkealla Only Fans -sivustolla.