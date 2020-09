Näin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa tehdään maailmalla: verhojen takana lymyää ”varajulkkis”, kilpailijoihin suihkutetaan 57 litraa rusketusta...

Suomalaisten rakastama Tanssii tähtien kanssa sai alkunsa Britanniasta jo 40-luvulla. Harva uskoi, että päähänpistosta tulisi koko maailman rakastama tv-ilmiö. IS kokosi 20 faktaa, joita et vielä tiennyt suosikkiohjelmasta.

1. Nykyinen Tanssii tähtien kanssa -formaatti kehitettiin vuonna 2004 Britanniassa, jossa sarja tunnetaan nimellä Strictly Come Dancing. Ohjelman historia ulottuu kuitenkin paljon kauemmas. Menestysohjelma sai nimittäin inspiraationsa Briteissä vuosina 1949-1998 pyörineestä Come Dancing -sarjasta, jossa julkkisten sijaan tavalliset ihmiset kilpailivat tanssin pyörteissä.

BBC sai päähänpiston ja herätti vuosikymmeniä pyörineen suosikkisarjan uudelleen eloon vuonna 2004 sillä ajatuksella, että kilpailijoina olisi tällä kertaa julkisuudesta tuttuja kasvoja. Nimi Strictly Come Dancing on yhdistelmä ohjelman vanhasta nimestä ja australialaisesta tanssikomediaelokuvasta Strictly Ballroom (1992).

2. Britannian yleisradioyhtiössä BBC:ssä luovana johtajana työskennellyt tuottaja Richard Hopkins halusi viedä uuden formaatin heti maailmalle. BBC tyrmäsi idean, sillä heidän mielestään ajatus tanssimaan opettelevista julkimoista oli aivan liian brittiläinen toimiakseen muualla. Hopkins vei kuitenkin tahtonsa läpi, ja loppu on historiaa.

3. Nyt ohjelmasta on tullut maailman suosituin tv-formaatti. Guinness World Recordsin mukaan sarjaa on tehty menestyksekkäästi yli 40 maassa. Kansainvälisesti ohjelma on yleisimmin nimellä Dancing with the Stars, mutta esimerkiksi Israelissa ohjelma tunnetaan nimellä Rokdim Im Kokhavim, Meksikossa nimellä Mexico Baila ja Tanskassa nimellä Vild med dans.

4. Suomen televisioon Tanssii tähtien kanssa rantautui keväällä 2006, siis vain muutama vuosi sen uudelleensyntymisen jälkeen. Suomalaisessa versiossa ohjelman tanssituomarit olivat Jukka Haapalainen, Jorma Uotinen, Merja Satulehto ja Mikko Rasila. Ohjelman juontajina nähtiin ensimmäisillä kausilla Marco Bjurström ja Ella Kanninen. Ensimmäinen kausi oli heti menestys, ja tällöin voiton vei laulaja Tomi Metsäketo tanssiparinsa Sanna Hirvaskarin kanssa.

5. Sarjan suosio on niin huima, että se näkyy Britanniassa jopa sähkönkulutuksessa. The Guardianin mukaan sähkönkulutuksessa on selvä piikki jaksojen päättymisen jälkeen, kun tv:n ääressä istuneet britit nousevat yhtä aikaa sohviltaan keittämään teetä ja palaavat tekemään askareitaan. Yhtäaikaiseen sähkönkulutukseen on varauduttu aina sähkölaitoksissa asti, varsinkin paljon yleisöjä keräävien finaalijaksojen jälkeen. Britanniassa yhtä jaksoa seuraa keskimäärin jopa yli 11 miljoonaa katsojaa.

6. Parhaiten tanssin pyörteissä keskimäärin ovat pärjänneet laulajat ja muusikot – ainakin sarjan syntymaassa Britanniassa. Musiikkialan ihmiset ovat saaneet keskimäärin parhaiten pisteitä muihin verrattuna. Hyvällä rytmitajulla lienee osuutta asiaan. Matalimmat pisteet sen sijaan ovat keskimäärin tipahtaneet poliitikoille.

7. Ohjelmassa on nähty myös alaikäisiä voittajia. Telinevoimistelija Shawn Johnson oli ensimmäinen 17-vuotias, joka voitti ohjelman vuonna 2009. Ennätys murskattiin kuitenkin vuonna 2016, kun niin ikään erittäin lahjakas telinevoimistelija Laurie Hernandez vei kautensa voiton ollessaan vain 16-vuotias. Kaikkien aikojen nuorin kilpailija sen sijaan on ollut Nälkäpeli-elokuvista tuttu näyttelijä Willow Shields, joka pyörähteli tanssilattialla vain 14-vuotiaana. Hän ei kuitenkaan yltänyt voittoon.

8. Iäkkäin voittaja puolestaan on yhdysvaltalainen laulaja Donny Osmond, joka nappasi himoitun pokaalin ollessaan muutamaa viikkoa vaille 52-vuotias. Toki kansainvälisillä tanssilattioilla on silti nähty paljon iäkkäitä osallistujia, esimerkiksi 82-vuotiaana ohjelmaan osallistunut näyttelijä Cloris Leachman.

9. Tähtioppilaat tienaavat maailmalla mukavia summia osallistumisestaan, varsinkin, jos sattuu nappaamaan voiton kotiin. Yhdysvalloissa voittaja kuittaa itselleen peräti reilu 300 000 euron arvoisen rahapalkkion.

10. Alaikäisten kohdalla on joskus tullut eteen ongelmallisia tilanteita palkanmaksun kanssa. Näin kävi esimerkiksi krokotiilimies Steve Irwinin tyttärelle Bindi Irwnille, joka voitti ohjelman Yhdysvalloissa vuonna 2015. Bindi oli voittonsa aikaan 17-vuotias, joten hänen palkkasopimukseensa tarvittiin vanhempien allekirjoitukset.

Äiti Terri Irwin allekirjoitti paperit heti, mutta Steve-isä oli menehtynyt traagisesti jo vuonna 2006. Bindi joutui oikeuteen asti todistamaan, että hänen isänsä oli kuollut eikä näin ollen voinut saada molempien vanhempiensa allekirjoitusta sopimukseen. Lopulta kaikki kääntyi parhain päin ja Bindi sai muhkean palkkionsa itselleen.

11. Ohjelman ympärillä on nähty myös poliittisia kohuja, kun republikaanipoliitikko Sarah Palinin tytär Bristol Palin osallistui ohjelmaan vuonna 2010. Bristol sai tuomareilta läpi ohjelman melko huonoja pisteitä, ja jopa hänen tanssiparinsa myönsi, ettei Bristol ole mikään tanssitaituri. Siksi kansa kohahti, kun Bristol ylsi aina kolmannelle sijalle, peitoten useita yleisön suosikkeja. Hurjimmat spekuloijat arvelivat, että kyseessä olisi ollut oikeistolainen salaliitto, ja että Sarah Palinin varakkaat kannattajat äänestivät tyttären voittoon. Palin kiisti jyrkästi pyytäneensä ketään äänestämään tytärtään.

12. Parketeille on houkuteltu myös Yhdysvaltain tunnetuimpia naisia, sillä tiettävästi Hillary Clinton ja Michelle Obama ovat olleet kutsuttujen joukossa. Molemmat joutuivat ymmärrettävästi tyrmäämään ehdotuksen vedoten kiireisiin aikatauluihinsa.

13. Tiettävästi ainakin yksi kosintakin ohjelmassa on nähty. Katsojat pääsivät todistamaan vuonna 2016, kun Sasha Farber polvistui tanssilattialla ja kosi ohjelman toista ammattitanssijaa Emma Slateria suorassa lähetyksessä. Britanniassa tähtioppilaiden ja ammattitanssijoiden välillä on myös usein roihahtanut tulisia rakkaussuhteita ja ne tuhosivat tanssijoiden nykyiset avioliitot julmasti. Salasuhteet ja romuttuneet avioliitot ovat Briteissä jo niin tuttu ilmiö, että sitä kutsutaan ohjelman ”pahimmaksi kiroukseksi”.

14. Vauhdikas laji takaa sen, että haavereilta ei ole säästytty. Näyttelijä Debi Mazarin lihas niskasta rintaan asti repesi kivuaalisti, taitoluistelija Dorothy Hamill sai pahan hermovaurion selkäänsä, Beverly Hillsin täydelliset naiset -tähti Lisa Vanderpump pyörtyi rajusti harjoituksissa ja mallikaunotar Christie Brinkley mursi kätensä.

15. Tanssiohjelman kulisseissa on aina valtavasti säihkettä ja suhinaa, kun kilpailijoita ehostetaan parketeille. Yksi tärkeä osa kokonaisuutta on suihkurusketus, jota kuluukin ainakin Briteissä melkoinen määrä. Kilpailijoita suihkutetaan nimittäin sen verran reippaalla kädellä, että rusketusainetta kuluu peräti 57 litraa joka kaudella.

16. Ei pidä unohtaa säkenöiviä timantteja ja kristalleja, joita kilpailijoiden tanssiasuihin ommellaan. Suomen timanttitilastoista ei ole tietoa, mutta britit saavat kulumaan peräti 170 000 timanttikoristetta yhden kauden aikana.

17. Kilpailijoille tarvitaan myös napakka kampaus, joka ei liikahda hurjimmissakaan nostoissa tai pyörähdyksissä. Yhden brittikauden aikana siitä pitää huolen uskomattomat yli 5 00 purkkia hiuslakkaa. 10 vuoden aikana kilpailijoiden ehostamiseen käytettiin yhteensä 350 ripsiväriä, 150 litraa nestemäistä glitteriä, 1 200 tekoripseä ja 1 000 pulloa kynsilakkaa.

18. Miljoonayleisöjen edessä on totisesti varauduttava kaikkeen. Todisteena ovat huhut siitä, että ainakin Yhdysvalloissa verhojen takana odottelisi aina yksi kuuluisa henkilö. Jos joku loukkaantuu tai joutuu lähtemään kesken suoran lähetyksen pois, hyppää ”varajulkkis” hänen tilalleen. Toistaiseksi ei ole paljastettu, että mitä tällaisille kuuluisuuksille maksetaan ja keitä kulissien takana on istunut.

19. Sarjan fanit kohahtivat äskettäin Yhdysvalloissa, kun ohjelman rakastetut juontajat Tom Bergeron ja Erin Andrews saivat potkut. Leuat loksahtivat uudelleen, kun ilmoitettiin, että heidän seuraajakseen tulevalle kaudelle tulisi entinen huippumalli ja Huippumalli haussa -sarjan luoja Tyra Banks. Ohjelma kokee siis suuren mullistuksen alkaessaan syyskuussa 29. kauden voimin.

20. Suomessa puolestaan alkaa tänä viikonloppuna ohjelman 13. kausi. Ohjelman suosio on ollut huima: viime kaudella ohjelma tavoitti MTV3:n mukaan jokaisella lähetyksellään puolitoista miljoonaa suomalaista. Kilpailijoitakin on vilissyt vuosien varrella uskomaton määrä, sillä uusi kausi mukaan lukien suomiversiossa on nähty yhteensä peräti 128 julkisuudesta tuttua tähteä.

Tanssii tähtien kanssa esittelyjakso lauantaina kello 19.30 MTV3-kanavalla. Suorat lähetykset alkavat sunnuntaina kello 19.30.

Suomen Tanssii tähtien kanssa -ohjelma alkoi 2006. Kuvassa ensimmäisen kauden tähtioppilas Kristiina Elstelä tanssiparinsa Marko Keräsen kanssa.­

Tyra Banks valittiin ohjelman uudeksi juontajaksi Yhdysvalloissa.­

Mexico Baila -ohjelman tunnelmaa vuodelta 2013.­

Suomessa ensimmäisen kauden voiton veivät Tomi Metsäketo ja Sanna Hirvaskari.­

BBC kuvaamassa Come Dancing -ohjelmaansa.­

Brittiversion juontajina nähtiin pitkään Tess Daly ja Sir Bruce Forsyth. Daly jatkaa edelleen ohjelman juontajana, mutta Forsyth astui syrjään 2013. Hän menehtyi 2017.­

Cloris Leachman oli peräti 82-vuotias osallistuessaan tanssikilpailuun.­

Sarah Palinin tytär Bristol Palin tanssiparinsa Mark Ballasin kanssa. Bristol osallistui ohjelmaan 2010.­

Kaikkien aikojen nuorin voittaja Laurie Hernandez pokaalinsa kanssa vuonna 2016.­

Krokotiilimies Steve Irwnin tytär Bindi Irwin joutui taistelemaan saadakseen tanssikisan voittopotin itselleen.­

Yhdysvalloissa ohjelman pitkäaikaiset juontajat Tom Bergeron ja Erin Andrews sysättiin syrjään. Tilalle tulee ex-huippumalli Tyra Banks.­

Strictly Come Dancingin tähtiparit esittäytyivät Briteissä vuonna 2012.­

Näyttelijä Willow Shields on nuorin kilpailija, joka on pyörähdellyt ohjelman tanssiparketilla. Hän oli osallistuessaan 14-vuotias.­

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman edeltäjä Come Dancing vuonna 1958.­