Veronica Verho julkaisi somessa kuvan, jota seuraajat ihastelivat – pian Juhani Koskinen paljasti, mitä kulisseissa todellisuudessa tapahtui

Veronica Verho julkaisi omalla Instagram-tilillään arkiselta vaikuttaneen otoksen. Sometähden miesystävä Juhani Koskinen kuitenkin paljasti, mitä kuvan ottaminen todellisuudessa vaati.

Radiojuontajana, televisiopersoonana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnetuksi tullut Veronica Verho on puhunut omissa somekanavissaan paljon terveellisten elämäntapojen ja ravitsevan ruokavalion puolesta. Parhaillaan puolimaratonille treenaava Verho onki jakanut seuraajilleen ahkerasti erilaisia vinkkejä ja terveellisiä reseptejä.

Viikonloppuna Verho jakoi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään jälleen kuvan omasta aamupalastaan. Värikkäistä smoothiekulhoista napattu otos poiki Verhon seuraajilta ihastelevia kommentteja ja lähes 15 000 tykkäystä.

– Onpa hienon näkönen ja varmasti myös hyvan makuinen, ihasteli eräs.

– Eihän tota voi syyä ku näyttää nii hienolle, komppasi toinen.

– Nämähän on jo ihan täydelliset, yhtyi kolmas.

Vaikka ensisilmäyksellä Verhon Instagram-tilillään julkaisema kuva smoothiekulhoista näyttää siltä, että se olisi napattu nopeasti ennen aamupalapöytään istahtamista, on totuus kuitenkin aivan toinen. Verhon miesystävä Juhani Koskinen nimittäin julkaisi oman Instagram-tilinsä tarinat-osiossa videomateriaalia kuvanottohetkestä. Videolla Verho seisoo pitkän tovin tuolilla, jotta hän saisi aamupalastaan tarpeeksi edustavan otoksen.

– Paljon kyselty influencer gone wild -viihdeohjelma jatkuu. Täällä kuvataan nyt lauantaiaamun tällaista smoothiebowl-aamupalaa. Behind the scenes -materiaalia. Pian voitte sitten katsoa lopputuloksen sosiaalisesta mediasta, Koskinen selitti videollaan.

Suomalaiset sometähdet jakavat toisinaan omissa sosiaalisen median kanavissaan esimerkiksi pieleen menneitä otoksia sekä kulissien takaista materiaalia. Muun muassa Janni Hussi on toisinaan paljastanut seuraajilleen, millaista materiaalia kameraan oikeasti tallentuu silloin, kun kuvia otetaan esimerkiksi Instagramia varten.

Veronica Verho, 24, ja Sohvaperunat- sekä Selviytyjät Suomi -sarjoista tuttu Juhani Koskinen, 33, kertoivat suhteestaan julkisuudessa tänä kesänä. Aiemmin Verho on pitänyt suhdeasiansa yksityisinä, mutta nyt hän on avoimesti kertonut parisuhteestaan.

– Keskustelimme ja kysyin, haluaako Juhani olla julkisuudessa, mihin hän vastasi myöntävästi. Se oli sillä selvä. Jos hän olisi sanonut ei, en olisi missään nimessä tuonut suhdettamme julkisuuteen, Verho kertoi Ilta-Sanomille elokuussa.

Pariskunta elää etäsuhteessa, sillä Juhani asuu Turussa ja Veronica Helsingissä. Juontajan mukaan he näkevät toisiaan viikonloppuisin.

– Vanhempani ovat olleet sairaan innoissaan, kun käyn usein kotona. Samalla tulee nähtyä sukulaisia, Turusta kotoisin oleva Verho iloitsi.