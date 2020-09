Alma Hätönen huolestui seuraajien lähettämistä viesteistä – julkaisi rehellisen kuvaparin, joka paljastaa usein vaietun totuuden

Alma Hätösen julkaisema kuva aiheutti kommenttivyöryn. Viestien sisältö sai suosikkijuontajan huolestumaan.

Alma Hätönen on yksi sunnuntaina starttaavan Big Brother Suomen juontajista.­

Suosikkijuontaja Alma Hätönen julkaisi tänään lauantaina Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän muistuttaa seuraajiaan televisiotyön vaietusta puolesta. Hätönen julkaisi muutama päivä sitten kuvan itsestään Big Brother Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudesta, joka poiki monia ihastelevia viestejä Hätösen seuraajilta.

Nyt julkaisemassaan kuvassa Hätönen kuitenkin muistuttaa, että lehdistötilaisuudesta napattu kuva viimeisen päälle meikatusta ja puetusta juontajasta ei ole koko totuus. Hätönen toteaa, ettei kenenkään tulisi verrata itseään siihen, miltä televisiopersoonat näyttävät työskennellessään, sillä usein täydellisen esiintymislookin eteen täytyy tehdä yllättävän paljon.

– Sain eilisestä kuvasta aivan ihania viestejä teiltä, kiitos niistä. Mua kuitenkin huolestutti erityisesti nuorten mulle laittamat viestit, joista tulkitsin jonkinlaista itseensä vertaamista. Haluan kuitenkin muistuttaa, että esiintymislookit koostuu ison ja valtavan ammattitaitoisen porukan kädenjälkenä. Ja siihen päälle vielä filtterit niin voilà, Hätönen kirjoittaa päivityksessään ja listaa samalla erinäisiä ehostustoimenpiteitä, mitä hänelle on ennen kyseisen kuvan ottamista tehty.

– Mulle esiintymismeikki on haarniska, joka valmistaa mut sitä työtä varten, jota teen. Se työ mun kohdalla altistaa mut isolle kritiikille, jolloin saan näiden ammattitaitoisten naisten avulla ripauksen lisää itsevarmuutta olla välittämättä ja esiintyä leuka pystyssä. Täällä juon aamukahvia eilisen meikin jämät naamalla ja toivon, että sinä siellä tiedät kuinka valtavan hyvä ja upea oot just noin, Hätönen muistuttaa.

Suosikkijuontajan rehellinen päivitys on kerännyt Instagramissa tuhansia tykkäyksiä. Kirjoitus poiki myös paljon kommentteja, joissa Hätöstä kiiteltiin rehellisyydestä sekä siitä, että hän muistutti seuraajiaan näin tärkeästä ja ajankohtaisesta asiasta.

– Arvostan että tässä pinnallisessa maailmassa joku tekee tällaisia päivityksiä, kommentoi eräs.

– Todella tärkeä postaus. Hienoa, että jaksat panostaa nuorten hyvinvointiin ja kerrot rehellisesti totuudesta kuvien takana, komppasi toinen.

– Kiteytit niin hyvin mun ajatukset tästä asiasta koska kenenkään ei tarvitsisi verrata itseään johonkin toiseen ihmiseen koska me kaikki ollaan upeita just sellasina mikskä me ollaan synnytty tähän maailmaan, kirjoitti yksi Hätösen seuraajista kommentissaan.

Alma Hätönen, 30, tuli suurelle yleisölle tutuksi vuonna 2013, kun hän aloitti juontajana YleX-radiokanavalla. Viimeiset vuotensa YleX:llä hän luotsasi omaa Poikelus ja Hätönen -radio-ohjelmaansa yhdessä Jenni Poikeluksen kanssa.

Alkuvuodesta 2020 Hätönen siirtyi pois YleX:ltä ja aloitti radiokanava HitMixin juontajana. Hätönen on nähty myös kilpailijana realityformaateissa, kuten Selviytyjissä sekä Fort Boyard Suomessa. Lisäksi Hätönen on yksi kolmesta sunnuntaina ruutuihin palaavan Big Brother Suomen juontajista. Hänen kanssaan ohjelmaa luotsaavat Kimmo Vehviläinen sekä Elina Kottonen.