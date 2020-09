Vappu Pimiä julkaisi näyttävän yhteiskuvan Teemu-puolisonsa kanssa – seuraajat villiintyivät otoksesta: ”Mysteerimieskin hymyilee”

Juontaja ja hänen puolisonsa osallistuivat lauantaina häihin.

Suomen suosituimpiin juontajiin lukeutuva Vappu Pimiä julkaisi lauantaina Instagram-tilillään juhlatunnelmaisen kuvan Teemu-puolisonsa kanssa. Kuvapalvelun tarinaosiossa Pimiä kertoi parin osallistuvan hänen puolisonsa serkun häihin.

Kuvassa Pimiä ja hänen aviomiehensä poseeraavat Hotelli Kämpin tiloissa leveästi hymyillen. Pimiä on valinnut ylleen vaaleanpunaisen, t-paitahihaisen leningin, joka on koristeltu siroin pitsiyksityiskohdin. Teemu-puoliso on puolestaan valinnut vaimonsa asun väriin sopivan kravatin.

– Häähumua w/ mysteerimies, Pimiä vitsailee kuvatekstissä.

Kuva on kerännyt muutamassa tunnissa jo yli 7 000 tykkäystä ja lukuisia ihastelevia kommentteja. Monet Pimiän seuraajat ovat ihastelleet muun muassa hänen leninkiään.

– Tyylikäs pariskunta.

– Mysteerimieskin hymyilee!

– Ihana mekko ja upea pari!

– Ihanaa värikoordinointia.

Pimiä ja hänen Teemu-puolisonsa ovat on itse ollut avioliitossa seitsemän vuotta. Pimiä kertoi IS:lle keväällä, miksi heidän liittonsa on kestänyt vuosien ajan.

– Arvostus, kunnioitus, huumorintaju ja avoimuus. Ja tietysti se, että pussaa, Pimiä vastaa hymyillen kysymykseen pitkän liiton salaisuudesta.

Pimiä julkaisee kuvia yksityiselämästään harvoin. Viime vappuaattona juontaja julkaisi hänen ja Teemu-puolisonsa hääpäivän kunniaksi yhteiskuvan parin häistä seitsemän vuoden takaa.

Pimiällä on edessään kiireinen viikonloppu, sillä sunnuntaina käynnistyy hänen ja Mikko Leppilammen juontama Tanssii tähtien kanssa -ohjelma. Kiireestään huolimatta juontaja kertoi IS:lle aiemmin ottavansa syksyllä rauhallisemmin töiden suhteen.

Pimiä ja Mikko Leppilampi juontavat Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa.­

– Sosiaalisesta mediasta osa on voinut saada sellaisen mielikuvan, että minulla olisi kokoajan kiire. Todellisuudessa minulla on rutkasti aikaa perheelleni. Se on ollut tärkeää etenkin, kun lapset ovat vielä pieniä, Pimiä pohti.

Lue lisää: Vappu Pimiä kertoo pitkän liittonsa kulmakivistä