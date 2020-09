Danny puhuu nyt eron taustoista – huhutusta uskottomuudesta keskusteltiin kotona

Ikilegenda Danny ja laulaja Erika Vikman ilmoittivat lauantaina yhteisesti, että ovat eronneet. Danny kommentoi nyt IS:lle eron taustoja.

Musiikkineuvos Ilkka Lipsanen, laulaja Danny, vastaa puhelimeen rauhallisin mielin. Hänen äänestään kuuluu helpotus, sillä vihdoinkin hän ja laulaja Erika Vikman saivat aikaan yhteislausuman: he ovat eronneet.

– Yhteinen tiedote vapautti meidät kaikista juoruista ja suo meille työrauhan, Danny kertoo lähes viisi vuotta kestäneen suhteen päättymisestä.

Ikilegenda huomauttaa heti, että he ovat samassa levy-yhtiössä ja ratkaisun myötä heidän on tulevaisuudessa helpompi tehdä myös mahdollisia yhteisiä projekteja.

– Viimeisten viiden vuoden aikana Erikasta tuli Suomessa todella suosittu ja on hyvä, että hän voi huseerata työssään sinkkuna, uutta levyä tekevä Danny painottaa.

Parin suhde on ollut viimeisten vuosien aikana suurennuslasin alla ja heidän jokaisesta käänteestään on raportoitu. Viidenkymmenen vuoden ikäeroakin on kauhisteltu. Tosin Danny on velmuillut ystävilleen, ettei ehkä pystyisi samaan kuin yhdeksääkymppiä lähentelevä formulalegenda Bernie Ecclestone, joka sai vaimonsa kanssa äsken lapsen.

– Sen jälkeen elatusmaksujen maksaminen olisi melko hankalaa, Danny on vitsaillut kavereilleen.

Erika ja Danny eivät ole ikäeroasiasta piitanneet vaan jatkaneet uraansa ja elämäänsä eteenpäin.

Dannyn ja Erikan suhde on ollut suurennuslasin alla ja parin viidenkymmenen vuoden ikäeroa on kauhisteltu.­

Nyt Danny kuitenkin myöntää IS:lle, että kaikenlaiset parisuhdeutelut häiritsivät heidän työntekoaan ja elämäänsä. Juorujakin oli vaikka kuinka.

– Ei se ole Erikalle kiva juttu, että joka kerta kun puhutaan hänen musiikistaan, kysellään hänen suhdettaan minuun, Danny harmittelee.

Musiikkineuvos myöntää kuitenkin kuulleensa vuosi sitten juttuja Erikan uskottomuudesta. Voimakkaat tarinat kertoivat, että Danny-musikaalissa esiintyneellä Erikalla olisi ollut suhde samaisessa produktiossa esiintyneen näyttelijän kanssa.

– Kuulin todellakin näitä huhuja ja keskustelimme kotona tästä aiheesta. Erika kielsi huhun hyvin ponnekkaasti, Danny painottaa.

Seiska puolestaan uutisoi kesällä nuoresta naisesta, joka oli useamman viikon Dannyn huvilalla.

– Hän oli minulla kesätöissä. Kaikki lähti siitä, kun kevätmyrsky oli tuhonnut Rauman huvilani katon ja laiturin sekä venevajan. Koska en yksin niitä voinut korjata, minulle tuli työmiehiä töihin, Danny kertoo IS:lle.

Danny palkkasikin muun muassa miehille ruokaa tekemään 19-vuotiaan naisen, joka kesätyöpestissään hoiti muonitukset ja huvilan pitämisen siistinä.

Naiselle kesätyö musiikkilegendan huvilalla oli Dannyn sanojen mukaan mieluisa pesti.

– Kävimme välillä veneilemässäkin. Hän on kiva ja ahkera nainen. Kotiinsa hän on lähtenyt jo ajat sitten, edelleen Rauman huvilallaan viihtyvä Danny painottaa.

Monen aloittelevan suomalaisen laulajan tähteyteen nostaneella Dannylla ei ole Erikasta poikkinaista sanaa. Danny kehuu Erikaa ja toivottaa hänelle rutkasti onnea laulajan uralla.

– Me olemme nyt tämän tiedotteen tehneet ja jatkamme elämässämme eteenpäin omia teitämme. Minä olen aina kannustanut, ja tulen aina kannustamaan Erikaa, Danny päättää.

IS tavoitti Erika Vikmanin, joka ei halunnut kommentoida eron taustoja.