Näin Dannyn, 77, ja Erika Vikmanin, 27, suhde eteni – kaikki alkoi viattomasta kommentista Seinäjoen illassa

Musiikkineuvo Ilkka ”Danny” Lipsanen ja laulaja Erika Vikman kertoivat tänään eronneensa. Pariskunnan 50 vuoden ikäero aiheutti vuosien varrella runsaasti keskustelua.

Musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsanen ja laulaja Erika Vikman kertoivat tänään eronneensa. Pariskunta vahvisti erouutisen sosiaalisessa mediassa, jossa he julkaisivat identtiset kirjoitukset. He totesivat pysyvänsä erostaan huolimatta hyvinä ystävinä.

Dannyn ja Erikan rakkaustarina sai alkunsa Seinäjoen tangomarkkinoilla. Oli kesä 2015. Vikman oli juuri valittu tangoprinsessaksi.

Erika Vikman muisteli muutamia vuosia sitte HS:n haastattelussa, kuinka tuomaristossa istunut Danny tuli ojentamaan käyntikorttinsa, mikäli musiikkiala kiinnostaisi Erikaa vakavasti.

Erika toimi hetken aikaa Dannyn taustalaulajana.­

Vikman muistelee lehdessä, kuinka hän vahingossa möläytti viihdelegendalle: ”Mitä sä teet nykyään?”

Vikman oli tuolloin 22-vuotias. Hän oli ajatellut, että häntä 51 vuotta vanhempi Danny olisi eläkkeellä. Hän ei tiennyt miehestä muuta kuin sen, että hän oli tehnyt Tahdon olla sulle hellä -kappaleen.

Tangokuningattareksi Erika Vikman kruunattiin kesällä 2016. Pariskunnan suhde paljastui syksyllä 2016, kun Erika Vikman kertoi suhteesta television Iholla-ohjelmassa.

Erika Vikman kertoi tuolloin, miten kaksikon noin 50 vuoden ikäero aiheutti runsaasti keskustelua. Erika osallistui ohjelmaan, sillä hän näki mahdollisuuden tuoda esiin omaa uraansa.

Danny suhtautui ohjelman tekoon neutraalisti.

– Sovin hänen kanssaan tietyt rajat. Olen saanut kuvata sitä, kun hän on keikalla, Erika kertoo.

Ohjelmassa Erika Vikman sanoo olevansa tamperelainen työläisperheen tyttö. Hän on pienestä pitäen rakastanut musiikkia ja esiintymistä. Nuorena hän kärsi kiltin tytön syndroomasta.

Ennen Tangomarkkinoita hän esiintyi muun muassa Idolsissa 2013 ja Evita-musikaalissa Tampereella 2014.

Pariskunta nähtiin yhdessä myös Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa muutamia vuosia sitten. Tuolloin Danny kertoi, ettei hänen tavoitteenaan ollut rakentaa erityistä suhdetta Erikaan. Vikman osoittautui kuitenkin ystävälliseksi ja lahjakkaaksi ihmiseksi ja kaksikon välille kehittyi hiljalleen suhde.

Huhut kaksikon erosta ovat velloneet talvesta lähtien.

Erika Vikman kilpailu alkuvuonna UMK-finaalissa. Tuolloin hän kertoi seurustelevansa edelleen Dannyn kanssa.

Tänä kesänä Dannyn nähtiin liikkuvan nuoren, tuntemattoman naisen kanssa.

Hiljattain Danny vieraili Hjallis Harkimon ja Jethro Rostedtin Lisää löylyä Hjallis ja Jethro! -ohjelmassa.

– Onko nyt näin, että Erika Vikman on laitettu kiertoon, Jethro täräytti.

– Ei, ei, Danny toppuutteli.

– Me ollaan neljä ja puoli vuotta mellastettu Erikan kanssa. Tosiasia on se, että vaikka et uskoisi, niin minäkin vanhenen. Kaverilla on vielä hirveän pitkä matka edessä, niin luulen, että siinä käy kuten aina käy. Lintu lentää pesästään, kun on siivet vahvana, Danny kuvaili tilannetta.