Erika Vikman ja Danny: Ero!

Erika Vikman vahvistaa Instagram-tilillään eronneensa miesystävästään Dannysta.

Laulaja Erika Vikman vahvistaa eronneensa pitkäaikaisesta miesystävästään Ilkka ”Danny” Lipsasesta. Vikman vahvisti velloneet erohuhut omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään toteamalla, että kaksikko on jo pitkään ollut keskenään ainoastaan hyviä ystäviä.

– Hei kaikki. Suhteemme tilaa on jo jonkin aikaa spekuloitu. Haluamme kertoa oman versiomme asiasta, jotta voimme katkaista siivet turhilta juoruilta. Olemme jo jonkin aikaa olleet vain ystäviä ja erittäin hyviä sellaisia. Arvostamme toisiamme paljon ja olemme puhuneet avoimesti asioista, Erika kirjoittaa Instagram-tilillään.

Pitkässä kirjoituksessaan Vikman kertoo kaksikon harkinneen eroa jo pitkään. Hän myös kiittelee Dannya vuolaasti kaikesta tuesta ja avusta, jota tämä on Vikmanille vuosien varrella antanut.

– Harkitsimme tätä vaikeaa päätöstä kauan. Tulemme pitämään yhtä tulevaisuudessa, sekä kollegoina että läheisinä ystävinä. Tämä on ollut yksi elämämme metkityksellisemmistä ihmissuhteista - tärkeintä on, että me tiedämme sen. Kiitos kaikesta tuesta ja rakkaudesta mitä olemme teiltä saaneet. Emme kommentoi asiaa sen enempää, Vikman toteaa päivityksessään.

– Danny, kiitos näistä vuosista, ne ovat olleet elämäni parhaimmat ja kasvattavimmat. Kiitos kun uskoit muhun enemmän kuin kukaa muu ja kannustit olemaan minä. Toimit myös suurena inspiraationa tielläni kohti showbisnestä. Ilman sinua olisin paljon pienempi ihmisenä - ja artistina. Kiitos ihan kaikesta, etenkin rakkaudesta. Onneksi ystävyytemme pysyy.

Danny ja Erika Vikman alkoivat seurustelemaan vuonna 2016. Musiikkineuvos puhui suhteestaan nuoreen laulajaan muun muassa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa muutamia vuosia sitten. Tuolloin Danny kertoi, ettei hänen tavoitteenaan ollut rakentaa erityistä suhdetta Erikaan. Vikman osoittautui kuitenkin ystävälliseksi ja lahjakkaaksi ihmiseksi ja kaksikon välille kehittyi hiljalleen suhde.

Dannyn ja Erikan suhde herätti julkisuudessa paljon huomiota muun muassa kaksikon suuren ikäeron takia. Danny, 77, on nimittäin 50 vuotta 27-vuotiasta Erikaa vanhempi. Danny kommentoi ex-pariskunnan eroa vasta aivan hiljattain, kun hän vieraili

– Haluan olla tekemisissä kaikkien niiden ihmisten kanssa, joista pidän. En halua ajatella, että minut pannaan ikähäkkiin. Haluan nauttia elämästä ja sen erilaisuudesta. Mikään ei ole mielestäni ihanampaa kuin suomalainen nainen, hän sanoo ohjelmassa.

Asiasta lisää hetken kuluttua.