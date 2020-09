Poptähti Britney Spears tekee kaikkensa päästäkseen irti isänsä holhouksesta – esitti vaatimuksen, joka voi paljastaa kaikki perheen ”salaisuudet”

Poptähti Britney Spearsin mukaan hän suostui holhoukseen vapaaehtoisesti, mutta 12 vuoden jälkeen hän ei enää halua isänsä päättävän asioistaan.

Britney Spears on pyytänyt oikeudelta, että kaikki hänen holhoukseensa liittyvät asiakirjat tulevat julkisiksi.­

Poptähti Britney Spearsin poikkeuksellista tilannetta on puitu tänä syksynä jälleen oikeudessa. Britney, 38, on yrittänyt oikeusteitse päästä irti isänsä Jamie Spearsin holhouksesta.

Tähden miljoonaomaisuutta on hallinnut jo 12 vuoden ajan hänen isänsä Jamie Spears, 68, sekä hänen asianajajansa. Edunvalvonnan tarpeellisuutta käsiteltiin oikeudessa viimeksi elokuussa, jolloin tuomari tuli siihen tulokseen, että järjestely jatkuu ainakin kuuden kuukauden ajan ja isä vastaa jatkossakin Britneyn asioista.

Nyt Entertainment Tonight kertoo poptähden yrittävän vielä kerran saada muutoksia järjestelyyn. Lehden mukaan Britney on toimittanut oikeuteen asiakirjat, joissa hän pyytää, että saisi valita oman edunvalvojansa.

Lehden mukaan poptähti on pyytänyt edunvalvojakseen perheen ulkopuolista tahoa, joka tulisi jatkossa hallinnoimaan hänen omaisuuttaan.

– Britney vastustaa voimakkaasti sitä, että hänen isänsä jatkaa ainoana holhoajana, oikeuden asiakirjoissa kuvaillaan Entertainment Tonightin mukaan.

Asiakirjoissa kuvaillaan, että poptähti on holhouksessa vapaaehtoisesti ja lain mukaan hänellä on oikeus nimetä itselleen edunvalvoja. Entertainment Tonightin mukaan laulajan äiti Lynne Spears on ilmaissut tukevansa tytärtään ja olevan sitä mieltä, että Jamie Spearsin pitäisi siirtyä syrjään.

Britney Spears on yrittänyt oikeusteitse hakea muutosta holhoukseen.­

TMZ-sivusto kertoo, että poptähti on pyytänyt oikeudelta, että holhoukseen liittyvät kaikki asiakirjat tulevat julkiseksi. TMZ:n tietojen mukaan laulaja haluaa faniensa ja median tietävän, mitä hänen elämässään tapahtuu. Britneyn asianajaja kuvailee TMZ:n mukaan asiakirjoissa, että Jamie Spears ei ole ottanut holhoukseen liittyvää kritiikkiä kuuleviin korviinsa.

Fanit ovat syyttäneet tähden isän manipuloivan tytärtään ja jopa pitävän häntä vankina.

Sosiaalisessa mediassa holhouksen päättämistä on vaadittu ”Free Britney” (suomeksi Vapauttakaa Britney) -kampanjalla. Fanit ovat protestoineet kaduilla aina, kun asiaa on puitu oikeudessa.­

– Kyse ei ole mistään salaliittoteoriasta tai vitsistä, kuten Jamie on kuvaillut medialle. Kritiikki on aiheellista, poptähden asianajaja kuvailee oikeuden asiakirjoissa.

– Britney vastustaa sitä, että hänen isänsä yrittää pitää oikeudenkäynnin piilossa, kuin jonkinlaisena perhesalaisuutena.

Sisko hamuaa osaa miljoonista

Isä ei ehkä ole pian enää ainoa taho, joka hallinnoi Britney Spearsin miljoonaomaisuutta. Viime viikolla paljastui, että tähden pikkusisko Jamie Lynn Spears pyysi saada haltuunsa rahaston, jonka tähti on perustanut lapsilleen.

Britney Spears perusti rahaston vuonna 2004 ja sen tarkoituksena on turvata hänen kahden lapsensa tulevaisuus. Mikäli pyyntö hyväksytään, siirrettäisiin rahat Jamie Lynnin hallinnoimille tileille tuomarin päätöksellä.

Asiakirjojen mukaan Jamie Lynn on lisäksi nimetty yhdeksi siskonsa omaisuuden edunvalvojista jo vuonna 2018. 29-vuotiaan Jamie Lynnin roolista Britneyn miljoonaomaisuuden valvomisessa ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Tuoreen vaatimuksen uskotaan kuitenkin tarkoittavan, että sisko hakee aiempaa suurempaa roolia sisarensa varojen hoidossa.

Jamie Lynn Spiers on anonut oikeutta osaan siskonsa omaisuudesta.­

BBC:n mukaan edunvalvontaa käytetään usein muun muassa dementoituneiden tai vakavista mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten kohdalla. Britneyn tapauksessa edunvalvontaa on perusteltu mielenterveydellisillä syillä.

Järjestely otettiin käyttöön vuonna 2007, kun laulaja erosi Kevin Federlinesta, sai kuuluisan hermoromahduksensa ja menetti lastensa huoltajuuden.