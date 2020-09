Arnold Schwarzeneggerin syrjähypystä syntynyt poika on kuin ilmetty isänsä – Joseph, 22, esittelee tuoreissa kuvissa treenattua vartaloaan

Arnold Schwarzeneggerin 22-vuotias Joseph-poika näyttää kuvien perusteella päivä päivältä enemmän isältään.

Kehonrakentajalegenda Arnold Schwarzeneggerin, 72, ja tämän pojan Joseph Baenan, 22, yhdennäköisyys on jo vuosien ajan kiinnittänyt huomiota mediassa. Aihe on puhuttanut erityisesti siksi, että Baena sai alkunsa vuonna 1997 Schwarzeneggerin ja perheen kotiapulaisen Mildred Baenan salasuhteesta.

Baenan tuoreiden sosiaaliseen mediaan lisäämien kuvien perusteella poika alkaa näyttää päivä päivältä yhä enemmän legendaariselta isältään. Schwarzeneggerin tavoin myös Baena on intohimoinen kuntosalikävijä ja hän esitteleekin säännöllisesti treenattua vartaloaan sosiaalisessa mediassa.

Baena on seurannut isänsä jalanjälkiä vuosien varrella ja kokeillut siipiään myös näyttelijänä. Monet Baenan julkaisemista treenikuvista on puolestaan otettu Kalifornian Venice Beachilla sijaitsevalla Gold’s Gym -kuntosalilla, missä Baena on usein nähty treenaamassa isänsä tavoin.

Baenalla on Instagramissa yli 189 000 seuraajaa. Hänen kuviinsa ilmestyy säännöllisesti kommentteja, joissa ihmetellään Baenan ja Schwarzeneggerin silmiin pistävää yhdennäköisyyttä.

– Hitto vie, olet kuin ilmetty isäsi, kuului eräs tuore kommentti.

– Näytät aivan isältäsi, komppasi toinen.

– Olet isäsi täydellinen kopio, kehui kolmas.

Baena ja Schwarzenegger saivat tietää toisistaan vasta, kun Baena oli jo 14-vuotias. Kun tieto pojasta tuli ilmi, Schwarzenegger oli juuri päättänyt toisen kautensa Kalifornian kuvernöörinä. Hän kielsi tiukasti tienneensä poikansa olemassa olosta. Omien sanojensa mukaan hän sai tietää asiasta vasta sitten, kun Joseph alkoi näyttää aivan isältään.

Baenilla on neljä sisarpuolta isänsä ja Maria Shiverin sittemmin päättyneestä liitosta: Katherine, Christina, Patrick, ja Christopher. Lapsista nuorin syntyi vain viisi päivää ennen Baenaa.

Schwarzeneggerin lapsista eniten julkisuudessa on viihtynyt 26-vuotias Patrick. Näyttelijänä uraa luonut Patrick on nähty muun muassa hittielokuvissa Midnight Sun sekä Daniel Isn’t Real.

Schwarzeneggerin tiedetään tukevan Baenaa ja tämän Mildred-äitiä taloudellisesti ja maksaneen myös poikansa opinnot. Schwarzeneggerin on kerrottu olevan myös iloinen siitä, että Baena jakaa hänen rakkautensa kehonrakennukseen. Mitä enemmän aikaa on kulunut, sitä läheisemmäksi isän ja pojan välit vaikuttavat muuttuneen.

– Hyvää syntymäpäivää miehelle, joka on aina tikissä. Rakastan sinua isä, Baena kirjoitti Instagramissa viime kesäkuussa.