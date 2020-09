River Phoenixista piti tulla megatähti, mutta kaikki päättyi iltaan Johnny Deppin yökerhossa – näin 23-vuotias näyttelijä päätyi tiedottomana jalkakäytävälle

River Phoenix oli Hollywoodin nouseva tähti, jonka elämä päättyi sekavan illan päätteeksi keskellä yötä jalkakäytävälle. Jos Phoenix eläisi, olisi hän nyt 50-vuotias ja luultavasti pitkän uran tehnyt näyttelijä.

River Phoenix tähditti muun muassa Stand By Me – Viimeinen kesä-, Matkalla Idahoon-, Elämänä pakotie-, Sanovat sitä rakkaudeksi- ja Indiana Jones ja viimeinen ristiretki -elokuvia.­

Kuuluisalla Sunset Boulevardin kadulla tapahtui Halloweenia edeltävänä yönä 1993 tragedia, jota pidetään yhä yhtenä Hollywoodin suurimmista menetyksistä. Näyttelijä Johnny Deppin omistamassa Viper Room -yökerhossa vietettiin tuolloin huumehuuruista iltaa ja paikalla oli nuoria, nousevia tähtiä.

Juhlat trendikkäällä klubilla keskeytyivät yhdeltä yöllä, kun näyttelijälupaus River Phoenix tuupertui sen eteen jalkakäytävälle kalmankalpeana ja sätkien. Pian paikalle saapui ambulanssi, jolla eloton Phoenix kiidätettiin Cedars-Sinain sairaalaan. 50 minuuttia myöhemmin hänet julistettiin kuolleeksi.

Phoenix oli kuollessaan vain 23-vuotias ja hänestä povattiin suurta tähteä. Hän oli hurmannut Stand By Me – Viimeinen kesä -elokuvassa ja napannut Oscar-ehdokkuuden roolistaan Running on Emptyssa. Kykykisan kautta Hollywoodiin päätyneestä Phoenixista piti tulla yksi elokuvamaailman legendoista, mutta kohtalokas ilta pilasi kaiken.

Jerry O’Connell, River Phoenix, Wil Wheaton ja Corey Feldman elokuvassa Stand By Me – Viimeinen kesä vuonna 1986.­

Phoenix oli tähtinäyttelijä Joaquin Phoenixin isoveli. Veljekset ja kolme muuta sisarusta kasvoivat hippivanhempiensa kanssa kierrelleen Yhdysvaltoja ja myöhemmin Etelä-Amerikkaa, johon uskonlahkoon liittyneet vanhemmat lähtivät lähetyssaarnaajiksi. Phoenix vaikeni haastatteluissa lapsuudestaan ja sen tapahtumista, mutta Vanity Fair kertoi, että hänet raiskattiin lapsena.

Vuonna 1991 Phoenix paljasti Details-lehden haastattelussa, että ”hän menetti neitsyytensä 4-vuotiaana uskonlahkossa, mutta sulki asian mielestään”. Pikkuveli Joaquin kuitenkin totesi myöhemmin, ettei väite pitänyt paikkansa, vaan Phoenix vain pelleili lehdistön kanssa.

Neljä vuotta Riveriä nuorempi Joaquin oli paikalla veljensä viimeisenä iltana. Viper Roomissa juhlivat tuolloin myös veljesten Rain-sisko sekä klubin omistanut Johnny Depp, Red Hot Chili Peppers -tähdet Flea ja John Frusciante ja Phoenixin tyttöystävä, näyttelijä Samantha Mathis.

Phoenix saapui klubille illalla 30. lokakuuta esiintymään, sillä hän oli myös intohimoinen muusikko. Paikalla olleet tähden ystävät ovat kertoneet myöhemmin, että hän käyttäytyi hyvin oudosti. Phoenix vaikutti olevan vähintään tukevassa humalassa, mahdollisesti myös huumeiden vaikutuksen alaisena.

River Phoenixista povattiin maailmantähteä, joka olisi voinut nousta todelliseksi Hollywood-legendaksi.­

Näyttelijän ystävä Bob Forrest paljasti Running With Monsters -elämäkerrassaan, että Phoenix oli kuoliniltanaan erittäin sekava. Forrest muistaa, miten joukko tähtiä kerääntyi Viper Roomin toimistoon käyttämään huumeita.

– Joku otti esiin kokaiinia ja kierrätti sitä ympäriinsä. River oli selkeästi sekaisin ja epävakaa kuin nyrkkeilijä, joka on saanut yhden iskun liikaa päähänsä 15-eräisen ottelun aikana, Forrest kertoi kirjassaan.

Koska Phoenix ei pysynyt pystyssä ja hänen motoriikkansa oli kadonnut täysin, uskoi Forrest hänen olevan humalassa. Hän ajatteli, että mikäli Phoenix olisi käyttänyt huumeita, pystyisi tämä seisomaan paikallaan eikä kaatuilisi.

Fanit toivat Viper Room -yökerhon eteen kukkia, kun uutinen River Phoenixin kuolemasta levisi Halloweenina 1993.­

Myöhemmin lavalle nousi Johnny Deppin P-yhtye. Forrestin mukaan vitivalkoinen Phoenix koputti häntä olalle keikan aikana ja kertoi ettei voinut hyvin. Phoenix pelkäsi ottaneensa yliannostuksen, mutta Forrest ei huolestunut, sillä näyttelijä oli tajuissaan ja puhui. Forrest tarjoutui kuitenkin viemään Phoenixin kotiin, mutta näyttelijä kieltäytyi. Hän väitti voivansa jo paremmin.

Hetkeä myöhemmin ihmiset purkautuivat ulos klubilta ja Forrest meni katsomaan, mistä oli kyse. Ulkona hän näki, miten Phoenix kouristeli Sunset Boulevardilla tyttöystävä Samantha Mathisin itkiessä hysteerisenä vierellä. Paikalle saapunut Joaquin-veli soitti hätäkeskukseen.

– Hän oli elossa, sillä hänen kätensä ja jalkansa tärisivät kuin hän olisi saanut epilepsiakohtauksen, Forrest kertoi kirjassaan.

Mitään ei kuitenkaan ollut tehtävissä ja Phoenix lopetti hengittämisen jo ennen ambulanssin saapumista. Näyttelijän kuolinsyy oli aluksi mysteeri, sillä tähden ei uskottu käyttävän huumeita. Ruumiinavauksessa kävi kuitenkin ilmi, että Phoenixin kuoli heroiinin ja kokaiinin yliannostukseen, ja että hänen kehossaan oli myös merkkejä marijuanasta ja lääkkeistä.

Ystävykset Kiefer Sutherland ja River Phoenix yhdessä.­

Uutinen yliannostuksesta oli järkytys, sillä Phoenix oli näyttäytynyt julkisuudessa puhtoisena nuorena, joka eli terveellistä elämää. Hän oli vegaani ja intohimoinen eläinaktivisti ja luonnonsuojelija. Edes tähden perhe ei ollut uskoa huumeidenkäyttöä todeksi ja Phoenixin äiti Arlyn Phoenix yrittikin puhdistaa poikansa maineen tämän kuoleman jälkeen.

Arlyn uskoi, että Phoenix oli vain kokeillut huumeita eikä käyttänyt niitä säännöllisesti.

– Kuoliniltanaan River kokeili huumeita, mitä hän ei ollut koskaan aikaisemmin tehnyt. Hän meni liian pitkälle, koska ei tiennyt huumeiden vaikutuksista, äiti kertoi marraskuussa 1993.

– Perheemme asuu Floridassa ja Riverkin kävi Los Angelesissa vain elokuvien kuvauksissa. Hän ei juuri koskaan käynyt kapakoissa, ja sen voivat vahvistaa Riverin tututkin.

Amerikkalaislehtien mukaan Phoenix oli todellisuudessa ajautunut huumekoukkuun jo pari vuotta aiemmin. Hän pyöri muusikko- ja näyttelijäpiireissä, joissa ”huumeet olivat kovia ja niitä oli helppo saada”. Hän käyttikin säännöllisesti muun muassa kokaiinia ja heroiinia, mutta asia oli vain pienen piirin tiedossa ollut salaisuus.

Parhaana miesnäyttelijänä palkittu Joaquin Phoenix teki harvinaisen poikkeuksen Oscar-gaalassa helmikuussa, kun hän mainitsi kiitospuheessaan isoveljensä.­

Phoenixin läheiset vaikenivat pitkään hänen kuolemastaan ja siihen johtaneista tapahtumista. Joaquin Phoenix on puhunut isoveljensä kuolemasta vain ani harvoin ja Phoenixin tyttöystävä Samantha Mathis rikkoi hiljaisuuden vasta 25 vuotta rakkaansa kuoleman jälkeen.

Syksyllä 2018 Mathis kertoi Guardianille, että hän ja Phoenix saapuivat Viper Roomiin Halloweenia edeltävänä iltana vain hetkeksi. Phoenix oli kuitenkin halunnut jäädä klubille esiintymään ja Mathisin epäilykset olivat heränneet.

– Tiesin, että jokin oli pielessä sinä iltana, jokin, mitä en ymmärtänyt. En nähnyt kenenkään käyttävän huumeita, mutta hän oli pöllyssä tavalla, joka teki oloni epämukavaksi – se oli aivan liikaa minulle, Mathis sanoi vuonna 2018 Guardianille.

Phoenixin kuolema musersi Mathisin. Hän on käsitellyt menetystään terapiassa vuosien ajan, mutta tapahtunutta on yhä vaikea uskoa todeksi.

Samantha Mathis kykeni puhumaan poikaystävänsä River Phoenixin kuolemasta vasta 25 vuotta traagisten tapahtumien jälkeen. Hän ja Phoenix olivat molemmat 23-vuotiaita, kun Phoenix kuoli kokaiinin ja heroiinin yliannostukseen.­

Mathis muistaa Phoenixin herkkänä ihmisenä, joka suhtautui asioihin välillä pakkomielteisesti. Hän oli intohimoinen kaikesta, mitä teki ja halusi muuttaa maailmaa paremmaksi.

– Uskon, että jos River olisi yhä täällä, hän näyttelisi, ohjaisi, pelastaisi luontoa ja vain eläisi ja hengailisi. Luoja, eikö se olisikin hienoa?

Phoenix olisi täyttänyt 50 vuotta 23. elokuuta.

Lähteet: IS Arkisto, People. Guardian, USA Today ja Variety.