Missikaunotar Rosanna Kuljun Instagramiin kilahti viesti, jossa kyseltiin hänen ”pömppämahastaan” – julkaisi totuuden paljastavan kuvaparin

Rosanna Kulju muistuttaa Instagramissaan, että sosiaalisessa mediassa nähdyt kuvat eivät aina vastaa todellisuutta.

Entinen Miss Helsinki ja somevaikuttaja Rosanna Kulju julkaisi eilen keskiviikkona Instagramissaan kuvan, jossa hän poseeraa kameralle korkeavyötäröisissä farkuissa ja valkoisessa puserossa.

Kulju, 29, kuvan kommenttikenttään ilmestyi viesti tuntemattomalta henkilöltä, joka kiinnitti Kuljun ja hänen someseuraajiensa huomion.

– Oletko raskaana? Pömppis näkyy? kommentissa tiedusteltiin.

Kulju huomautti välittömästi kommentin olevan asiaton ja loukkaava.

Nyt missikaunotar on julkaissut Instagramissaan kirjoituksen, jossa hän muistuttaa, että jokaiselle tulisi antaa kehorauha. Hän myös huomauttaa, että mahdollisesta raskaudesta kysyminen on monille naisille arka aihe, sillä taustalla voi olla esimerkiksi lapsettomuutta.

– On mielestäni hyvin hurjaa miten nykyään kuvitellaan olevan ok kommentoida kasvottomasti ja nimettömästi moisia kommentteja. Unohtuuko se, että myös minulla on tunteet vain sen takia, että työskentelen somessa? Ei ole mitään syytä olemassa, joka oikeuttaisi toisen ulkonäön negatiivisen kommentoinnin, Kulju kirjoittaa Instagramissaan.

Rosanna Kulju kruunattiin vuonna 2015 Miss Helsingiksi.­

Hän kuvailee olleensa pitkään julkisuudessa ja omaavansa niin hyvän itsetunnon, etteivät ilkeät kommentit enää häntä juurikaan hetkauta.

– On hiukan surullista miten paksun kuoren ja nahan olen kasvattanut näinä vuosina kaikkien ilkeiden kommenttien myötä. Toki mulla on hyvä itsetunto ja itseluottamus, enkä näe pientä ”pömppistä” minään isona asiana. Pömppikset kuuluu elämään samalla tavalla kun raskausarvet, kilot ja jenkkikset. Sä olet täydellinen ja arvokas just sellaisena kun olet, Kulju korostaa.

”Kuvien välillä tasan kaksi sekuntia”

Kulju on julkaissut Instagramissaan ”Instagram vs. todellisuus” -kuvaparin, jossa hän esittelee, kuinka suuri merkitys asennolla ja kuvakulmilla on somekuvien lopputulokseen. Hän huomauttaakin, että esimerkiksi Instagramissa nähnyt kuvat eivät aina vastaa todellisuutta.

– Jännä juttu on myös se, että näiden kuvien välillä on tasan kaksi sekuntia. Asento, kuvakulma, värien käsittely (en koskaan editoi muuta, kun värejä kuviini feedissä), aika kuukaudesta ja päivästä vaikuttaa tosi paljon siihen millainen kuvasta tulee. Toisessa kuvassa hengitän normaalisti ja toisessa poseeraan.

Kuljun kirjoitusta on kerännyt kiitosta Instagramissa ja kommenteissa monet kertovat saaneensa vastaavanlaisia kommentteja.

– Oot ihanin roolimalli ikinä. Keep it up girl, Olivia Myllylä kehuu Kuljua Instagramissa.

– Ihana postaus, olet molemmissa kuvissa äärimmäisen kaunis! somessa kommentoidaan.

– mahtava teksti. Meidän aikuisten tehtävä on näyttää lapsille esimerkkiä, niin minäkuvan, hyväksymisen, käyttäytymisen sekä muiden kohtelemisen kohdalla. Ihan mahtavaa, että uskallat jakaa näitä kaikesta huolimatta, häntä kiitetään.