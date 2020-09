Tom Hanksin poika näki laulaja Adelen bikineissä ja riehaantui – lähestyi tähteä suorasukaisella ehdotuksella

Laulaja Adele sai flirttailevan viestin Tom Hanksin pojalta.

Laulajatähti Adelen muutama päivä sitten julkaisemasta bikinikuvasta on tullut yksi viikon kuumimmista puheenaiheista sosiaalisessa mediassa.

32-vuotias poptähti on viettänyt hiljaiseloa musiikkirintamalla ja keskittynyt tauollaan hyvinvointiinsa. Laulaja on tehnyt elämäntaparemontin ja hänen kerrotaan laihtuneen noin 20 kiloa tiukan dieetin ja kunto-ohjelman seurauksena.

Somessa säpinää aiheuttaneessa kuvassa laulaja poseeraa Jamaikan lipun kuvioinnilla varustetuissa bikineissä. Hiuksensa hän on kietaissut bantu-nutturoille.

– Tyttö, rikoit internetin! somessa hehkutettiin Adelen kuvaa.

Kuva herätti keskustelua myös siitä, halventaako valkoihoisen laulajan asu mustaihoisten kulttuuria.

Yksi kuvasta ihastunut henkilö on Hollywood-tähti Tom Hanksin poika Chet Hanks, joka on Instagraminsa perusteella hyvin vaikuttunut Adelen kuvasta.

Chet, 30, julkaisi Instagram-tilillään riehakkaan videon, jossa hän fiilistelee Adelen Set Fire To The Rain -hittiä ja hehkuttaa laulajan ulkonäköä.

– Adele, laita viestiä, minulla on sinulle asiaa, jamaikalaisaksenttia matkiva Chet huikkaa videolla.

Adele ponnahti raketin lailla julkisuuteen hädin tuskin täysi-ikäisenä julkaistuaan ensimmäisen albuminsa 19 jo vuonna 2008. Todellinen läpimurto tapahtui toisella studioalbumilla vuonna 2011, joka piti sisällään muun muassa hitit Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain sekä Someone Like You.

Adele voitti 2010-luvulla peräti 15 Grammy-palkintoa, ja hänen jättihittinsä Hello, Rolling In Deep ja Skyfall soivat kaikkialla. James Bond -elokuvassa kuultu Skyfall toi laulajalle myös Oscar-palkinnon.

Vuonna 2017 Adele jäi määrittelemättömän pituiselle tauolle ja vetäytyi julkisuudesta.