Uskoisitko 56-vuotiaaksi? 50 Centin tyrmäävän kaunis ex-tyttöystävä ei ole muuttunut lainkaan kymmenessä vuodessa

56 vuotta täyttänyt Vivica A. Fox näyttää yhtä upealta kuin kolmekymppisenä.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Vivica Anjanetta Fox täytti hiljattain 56 vuotta. Empire-sarjasta sekä Independence day – Maailmojen sota -elokuvasta tuttu näyttelijä on jakanut lähes päivittäin Instagramissa yli 1,4 miljoonalle seuraajalleen upeita otoksia itsestään. Fanit ihastelevat Foxin hehkua kerta toisensa jälkeen. Kuvista näkee, että näyttelijäkaunotar näyttää yhtä upealta kuin kymmenen vuotta sitten.

– Näytät yhä upealta! eräs faneista kehuu.

– Miten voit näyttää vieläkin niin kuumalta? Olet upea, toinen hehkuttaa.

Tyrmäävä kaunotar ei ole juuri muuttunut kymmenessä vuodessa. Kuvassa Vivica A. Fox vuonna 2010.­

Vivica A. Fox kuvattuna helmikuussa Los Angelesissa.­

Näyttelijä ja tv-juontaja on muun muassa suunnitellut oman vaatemalliston, jonka esittelemistä varten hän on halunnut näyttää hyvältä. Fox on painottanut, että hän yrittää olla mahdollisimman timmissä kunnossa näyttelijänuransa takia. Hollywoodissa kilpailu alalla on kovaa ja ulkonäkö on näyttelijälle suorastaan elinehto.

Foxin treenirutiinit ovat varsin arkiset.

– Käyn vesijumpassa ja vaeltamassa sekä venyttelen paljon. En tykkää käydä nostelemassa painoja, Fox kertoi Dear Doctor -julkaisussa.

Säilyttääkseen hehkunsa hän noudattaa tiukkaa ruokavaliota.

– Syön kuusi päivää viikosta terveellisesti. Syön muun muassa kaalisalaattia lohella. Pidän välillä herkuttelupäiviä. Pahimmat kiusaukseni ovat pizza ja pasta, näyttelijä paljasti.

Näyttelijäkaunottaren kauneusleikkauksista on huhuttu, mutta tähti ei itse ole kertonut käyneensä kauneusoperaatioissa.

Fox tuli tunnetuksi vuonna 1996 julkaistusta elokuvasta Independence Day – Maailmojen sota. Sittemmin Fox on näytellyt muun muassa elokuvissa Kovan paikan edessä sekä Kill Bill: Volume 1 ja Lumottu Ella. Lisäksi hänet on nähty useissa sarjoissa, kuten Empire.

Foxin suhde-elämästä näyttävimmin on ollut esillä suhde räppäri 50 Centin kanssa vuonna 2003. Näyttelijä kertoi The Wendy Williams Show -ohjelmassa 2017, että 50 Cent, oikealta nimeltään Curtis James Jackson III, oli suhteen aikana aikonut kosia häntä. Suhde kuitenkin päättyi jo samana vuonna eroon.

– Vaikka kävimme paljon asioita läpi, tulen aina rakastamaan häntä. Se oli tosirakkautta, Fox kuvaili ohjelmassa.

Foxin mukaan eroon vaikutti se, että he toivat suhteen liian aikaisin julkisuuteen.

– En osaa sanoa syytä, miksi erosimme. Se on surullista, koska todella välitin hänestä.

Viime kesänä Fox kertoi The View -keskusteluohjelmassa sinkkuelämästään ja haaveili löytävänsä uuden kumppanin. Hän myönsi, että hän on aina tuntenut vetoa lihaksikkaita ja hurmaavan hymyn omaavia miehiä kohtaan. Hän haluaisi löytää tulevan kumppanin kanssa syvemmän yhteyden.

– Olen tapaillut hyvin paljon pelkästään kehonosia, Fox heitti.

Foxilla ei ole lapsia. Hän on avautunut haastatteluissa katuneensa sitä, ettei hän perustanut perhettä.

– Elämässäni eniten kadun sitä, etten hankkinut lapsia, näyttelijä tunnusti Oprah Winfreylle 2014.