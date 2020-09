Näin korona mullisti Minttu ja Kimi Räikkösen perhearjen – ”Yhteisiä hetkiä ei voi verrata mihinkään”

– Korona-aikana olemme eläneet sellaista perhe-elämää, jota aiemmin emme ole matkustamisen vuoksi pystyneet elämään, Minttu Räikkönen sanoo Ilta-Sanomille.

Minttu Räikkönen on tapansa mukaan herännyt Sveitsin-kodissaan kukonlaulun aikaan, paljon ennen muuta perhettä. Hänelle aamun hetket ovat sitä omaa aikaa, jolloin hän suunnittelee päivän ohjelmansa.

– Sitten alkaakin lastenhuoneista kuulua ääniä ja siihen rauha menikin, Minttu naurahtaa.

Vaikka Mintulle omat aamuhetket ovat tärkeitä, ne eivät voita aikaa perheen kanssa.

– Yhteiset hetket lasten ja mieheni Kimin kanssa ovat niin tärkeitä, ettei niitä voi mihinkään verrata, hän painottaa.

Minttu Räikkönen on median tavattavissa videoyhteyden välityksellä, sillä koronan takia hän ei voi matkustaa Sveitsin-kodistaan Suomeen ilman kahden viikon omaehtoista karanteenia.

Vuosi sitten Minttu Räikkönen lanseerasi yhteistyökuvion Nescafén kanssa ja hän on brändilähettiläänä kehittänyt yritykselle nyt tummapaahtoisen pikakahvin. Hän paljastaakin olevansa intohimoinen pikakahvinjuoja.

– Kun olen aamulla vienyt lapset tarhaan, juon kupposen ja menen salille tekemään treenini, Minttu kertoo.

Räikkösten lapset, Robin, 5, ja Rianna, 3, ovat urheilullisen äitinsä tavoin aktiivisia liikkujia. Jälkipolvi harrastaa voimistelua, luistelua, mikroautoilua ja mopoilua.

– Kannustan heitä ja olen mukana harrastuksissa. Mielestäni on tärkeää, että lapset liikkuvat jo pienestä pitäen, Minttu Räikkönen kertoo.

–Olemme tiivis perhe ja haluamme Kimin kanssa kannustaa lapsiamme erilaisiin harrastuksiin. Olen niin onnellinen nähdessäni, kuinka luontevaa isyys on Kimille, Minttu Räikkönen sanoo.­

Keskustellessamme lehdistötilaisuuden jälkeen Mintun kanssa puhelimitse hän puhuu kauniisti perheestään. Minttu paljastaa korona-ajan omalla tavallaan lähentäneen heitä, ja korona-aika on tuonut mukanaan paljon positiivisia asioita, nimenomaan perheen yhteistä aikaa ajatellen.

– Huonoa on ollut tietysti se, että olen joutunut siirtämään erilaisia juttuja tai en ole päässyt lainkaan paikalle, kuten en nyt päässyt Suomeen, hän miettii.

Minttu myöntää, että koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi hänelle tuli ensin miellyttävä tunne, ettei tarvitsekaan matkustaa minnekään. Se rauhoitti omalla tavallaan hänet ja koko perheen.

– Jouduimme pysähtymään. Olemme siksi eläneet perheenä eri tavalla kuin aiemmin. Emme ole reissanneet ja olemme viettäneet normaalia perhe-elämää, Minttu kertoo ja jatkaa:

– Menneet kuukaudet ovat sujuneet todella hyvin.

”Isyys tulee Kimille luonnostaan”

Yhteinen aika on ollut kultaakin kalliimpaa ja kahden pienen lapsen vanhemmat ovat keskittyneet viemään jälkipolvea muun muassa erilaisiin harrastuksiin.

– Olen onnellinen siitä, että Kimi osallistuu lastemme harrastuksiin ja antaa heille aikaansa. Isyys tulee Kimille luonnostaan, Minttu kiittelee.

Jokin aika sitten Räikköset viettivät nelivuotishääpäiväänsä. He ovat hyvä pari, joka ei Mintun sanojen mukaan ole edes riidellyt, vaikka yhdessä on koronan aikana oltu vuorokaudet ympäri.

– Avioliittomme ja suhteemme on toiminut aina. Lasten syntymien jälkeen ei ollut enää me, vaan meistä on tullut perhe, kokonaisuus. Minun elämäni kulmakivi on nimenomaan oma perhe. Se muutti kaiken – hyvällä tavalla, Minttu päättää.