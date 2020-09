Anna: Riikka Porttila kirjoitti ylös oman nimensä, jottei unohtaisi sitä – lopulta radiojuontaja luuli tukehtuvansa kesken lähetyksen ja tajusi, ettei voisi jatkaa

Riikka Porttila juonsi Yle Suomen varhaista aamua, kunnes yhtäkkiä katosi radiosta. Taustalla kytivät oudot oireet, joille löytyi lopulta yksinkertainen syy.

Radiojuontaja Riikka Porttila, 39, kertoo tuoreimman Anna-lehden haastattelussa, kuinka joutui lopettamaan työnsä Radio Suomen aamujuontajana työuupumuksen vuoksi.

Porttila kertoo haastattelussa, kuinka joutui ambulanssilla sairaalaan ensi kerran kesällä 2016. Hän luuli tukehtuvansa, mutta välikohtaus kuitattiin virustaudilla.

Oudot oireet kuitenkin vain lisääntyivät. Juontaja kärsi unihäiriöistä, hormonaalisista muutoksista, painonnoususta ja nivelkivuista. Hän unohteli asioita, ja paniikkikohtauksia alkoi tulla jopa kesken lähetysten. Porttila ei enää uskaltanut juoda edes vettä kesken lähetysten, sillä pelkäsi sen aiheuttavan kakomiskohtauksen.

– Lopulta kirjoitin paperille jopa oman nimeni, jotta en unohtaisi sitä, Porttila kertoo haastattelussa.

Riikka Porttila joutui lopettamaan radiojuontajan työt Yle Suomessa.­

Työterveyslääkärin vastaanotolla Porttila purskahti itkuun ja jäi sairauslomalle. Alkoi pitkä toipumisjakso, jonka jälkeen Porttila tajusi, ettei voisi jatkaa radiojuontajana. Nykyään hän työskentelee Ylen asiakaspalvelun koordinaattorina.

– Mietin, minkä takia olen nyt tässä. Kuka minulta vaati kaikkea sitä, minkä takia lopulta väsyin? Ymmärsin, ettei kukaan muu kuin minä itse. Uupunut mieleni käänsi kaiken itseäni vastaan: kannatus oli mielestäni kyttäämistä, vastuun antaminen nakittamista ja positiivinen palaute vittuilua, Porttila pohtii.

– Olen yhä toipumisen tiellä. En ole sataprosenttisen terve, mutta nyt uskallan olla rehellinen itselleni ja minulla on työkaluja tutkailla ja hoitaa itseäni.

Riikka Porttila on naimisissa urheilutoimittaja Kimmo Porttilan kanssa ja heillä on kaksi kouluikäistä lasta. Porttila työskenteli Radio Suomen juontajana vuodesta 2013 vuoteen 2018. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Sub-tv:n juontajana.