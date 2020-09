90-luvun megahitistä tunnettu DJ Erick Morillo, 49, on kuollut

I like to move it-kappaleestaan tunnettu Erick Morillo löydettiin kuolleena tiistaina.

DJ ja musiikkituottaja Erick Morillo on kuollut 49-vuotiaana, uutisoivat muun muassa TMZ ja Aftonbladet.

Morillo tuli tunnetuksi vuonna 1993 julkaistusta elektrodance-kappaleesta I like to move it, josta tuli maailmanlaajuinen hitti. Tuolloin Morillo tunnettiin artistinimellä Reel 2 Real.

TMZ:n mukaan kolumbialaistaustaisen Morillon ruumis löydettiin Miami Beachilta tiistaiaamuna. Sivuston mukaan kuolemaan johtaneet tapahtumat ja syyt ovat toistaiseksi epäselviä, mutta paikalta soitettiin hätäpuhelu aamupäivällä kello 10.41.

TMZ:n mukaan Morillo pidätettiin pari viikkoa sitten epäiltynä seksuaalisesta ahdistelusta. Väitetyn uhrin mukaan hän meni Morillon kotiin molempien esiinnyttyä yksityisissä juhlissa. Rikosilmoituksen tehnyt nainen väitti torjuneensa Morillon seksuaalissävytteiset ehdotukset, mutta heränneensä myöhemmin alasti siihen, että alaston Morillo seisoi hänen vierellään.

The Mirrorin mukaan väitetty rikos tapahtui joulukuussa 2019 Floridassa. Morillo kiisti syytteet.