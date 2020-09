Janni Hussin Harri-koira aiheutti välikohtauksen lentokoneessa – kun juontaja palasi vessasta, oli vastassa tyrmistyttävä näky

Janni Hussi muisteli Radio Suomipopilla äärimmäisen noloa hetkeä, jonka hänen Harri-koiransa sai aikaiseksi Amerikan-lennolla.

Somepersoona ja juontaja Janni Hussi aloitti tällä viikolla Radio Suomipopin Aamulypsyn uutena juontajana. Hussi hyppää pian suosittuun radio-ohjelmaan tuuraamaan raskaana olevaa Anni Hautalaa, jolla on edessä äitiysloma.

Toistaiseksi Hussia kuullaan Radio Suomipopilla maanantaiaamuisin. Ensimmäisessä Aamulypsyssään Hussi kertoi uusille kollegoilleen Jaajo Linnonmaalle ja Tuukka Ritokoskelle yhdestä elämänsä noloimmasta hetkestä.

Hussi paljasti lähetyksessä, että hän oli kerran ollut palaamassa Yhdysvalloista yhdessä toyvillakoiransa Harrin kanssa, kun valkoinen karvaturri oli järjestänyt lennolla melkoisen show’n.

Hussi kertoi Aamulypsyssä, että Harri matkusti matkustamossa New Yorkista Suomeen, sillä pienet koirat saa sijoittaa edessä olevan istuimen alle mahtuvassa kantokopassa. Harri-koiran kopassa oli katossa luukku, josta Hussi pystyi lennonaikana hoitamaan sitä.

Niinpä hän oli lennon aikana avannut luukun, antoi koiran oikaista itseään hieman ja antoi tälle ruokaa. Sen jälkeen Hussi lähti käymään lentokoneen wc:ssä.

– Tuun siitä vessasta ja siinä on lentoemo vastassa heti vessan ovella, että ”Hei anteeksi neiti, teidän koira juoksee täällä vapaana”. Olin, että ”Häääh ei juokse, se on kato mulla tuolla kopassa, se on varmaan jonkun muun koira”, Hussi muisteli Aamulypsyssä.

Hussi kurotti lentoemännän taakse ja tarkisti tilanteen. Hänelle valkeni nopeasti, että lentokoneessa irrallaan ollut koira oli todella hänen, kun pieni Harri vilahti käytävällä.

– Harri on murtautunut, hän on tiirikoinut itsensä ulos sieltä. Siinä on pieni lukko, mikä pitäisi aina muistaa laittaa kiinni, mutta mä olin unohtanut laittaa sen kiinni, Hussi selosti tapahtumia.

Sen lisäksi, että koira oli päässyt pois kuljetuskopastaan, oli sille myös iskenyt paniikki. Ja paniikki puolestaan oli johtanut tapahtumasarjaan, joka ei jäänyt varmasti keneltäkään koneessa huomaamatta. Hussia olikin wc-reissun jälkeen vastassa tyrmistyttävä näky.

– Eikä tässä vielä kaikki... Koska Harri on silleen semipelokas kaveri, niin hän siis ripuloi ja kusi sen koko matkustamon kokolattiamaton. Sitä vaan lensi, kun se juoksi siellä.

Hussi yritti hätääntyneenä huudella Harrille ja kieltää tätä juoksemasta ympäriinsä, mutta koira ainoastaan pelästyi entistä enemmän ja pinkoi karkuun muiden matkustajien jalkoihin. Samalla äärimmäisen nolostunut Hussi kulki lemmikkinsä perässä siivoamassa jätöksiä lentokoneen lattialta. Hän oli häpeissään ja yritti epätoivoisesti pyydellä muilta matkustajilta anteeksi, mutta vahinko oli jo sattunut.

– Se koko konehan haisi aivan kakalle koko loppumatkan, Hussi myönsi radiossa.

Kiusallisen välikohtauksen jälkeen Hussi toivoi, ettei samalla lennolla ollut kovin paljoa suomalaisia ja etteivät muut matkustajat tunnistaneet häntä. Hussin Harri-koira on nimittäin ollut näyttävästi esillä muun muassa hänen some-tileillään, ja moni olisi saattanut tunnistaa sen ja Hussin.

Harri-koira on Janni Hussille äärimmäisen tärkeä ja juontaja on usein kertonut siitä haastatteluissa ja poseerannut sen kanssa yhteiskuvissa. Nykyään Harrilla on myös isäntä, sillä se asustelee Hussin ja tämän avopuoliso Joel Harkimon kanssa.