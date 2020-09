Da Vinci -koodi teki Dan Brownista maailmankuulun ja upporikkaan – kirjailija kertoo IS:lle, miten hänen elämänsä on muuttunut menestyksen myötä

– Kirjailija on paljon yksin, joten korona-aika ei ole ollut minulle ongelma, taudin helmikuussa sairastanut menestyskirjailija Dan Brown keroo IS:n erikoishaastattelussa.

– Minulla oli helmikuussa kuumetta, yskää ja vaikea hengittää. Testeissä todettiin korona. Selvisin siitä, mutta moni muu amerikkalainen ei ole taudista selvinnyt. Parempi, etten sano mitään siitä, miten covid-19 on maassamme hoidettu, kirjailija Dan Brown sanoo.

Brown, 56, painottaa heti perään, etteivät Amerikassa annetut koronarajoitukset ole häntä häirinneet.

– Kirjailijan työ on yksinäistä, joten minulle ei ole tuottanut tuskaa olla viime kuukausien aikana yksin kotonani. Monet ystäväni ovat tosin kärsineet melkoisesti siitä, etteivät rajoitusten vuoksi ole pystyneet sosiaaliseen kanssakäymiseen, hän juttelee.

Amerikan itärannikolla kello on yhdeksän aamulla, mutta Suomessa on jo iltapäivä. Haastattelu tehdään puhelimitse, sillä varsinkaan amerikkalaiset eivät pääse tällä hetkellä matkustamaan oikein minnekään.

Jo viideltä aamulla herännyt Brown harmittelee koronan tuomia rajoituksia siinä mielessä, että hänen matkansa eri puolille maailmaa ovat olleet pysähdyksissä.

Brownin piti tänä vuonna kierrellä eri maissa tekemässä tutkimuksiaan uuteen kirjaansa, jossa professori Robert Langdon (kirjojen filmatisoineissa Tom Hanks) ratkoo jälleen erilaisia symboleita ja käsittämättömiä historiallisia arvoituksia.

– Uusi Langdon-kirja on tulossa, mutta taudin takia se viivästyy ainakin vuodella, Brown sanoo.

Brownin menestyskirjoja ovat muun muassa Enkelit ja Demonit, Da Vinci -koodi, Inferno ja Alku. Teoksia on myyty satoja miljoonia ja niistä tehdyt elokuvat ovat tuottaneet tähtitieteellisiä summia.

Kuuluisuuteen kirjailija ponnahti jo Murtumaton linnake -teoksellaan (WSOY). Kesti kuitenkin tovi ennen kuin miehestä tuli maailmankuulu.

Kirjassaan Enkelit ja Demonit (WSOY) Brown esitteli maailmalle professori Robert Langdonin, miehen joka selvittää Illuminati-salaseuran juonta Roomassa.

Odotetun maailmanlaajuisen läpimurtonsa Brown teki kirjallaan Da Vinci -koodi. Jännittävässä seikkailussa Louvren taidemuseon kuraattorin murha vie professori Langdonin taidehistorian mystiikan ja symboliikan poluille. Jokaiseen teokseensa Brown on tehnyt valtavasti taustatyötä ja siksi kirjojen työstäminen on vienyt jopa useamman vuoden.

Perusteellinen kirjoitustyö on tuottanut tuloksen, sillä miehestä on tullut upporikas.

– Kuuluisuus ja mammona eivät ole muuttaneet elämääni. Herään edelleen joka aamu ja edessäni on tyhjä valkoinen arkki, joka odottaa tekstiä, aikoinaan muun muassa muusikkona ja englannin kielen opettajanakin toiminut Brown huomauttaa.

Brown myöntää menestyksen mukana myös haasteiden lisääntyneen. Hän tunnustaa kirjoittamisen muuttuvan alati vaikeammaksi ja aikataulujakin kiristetään.

– Aikatauluja tiukennetaan kustantajan puolelta ja odotukset jokaisen kirjan jälkeen seuraavaa teosta kohtaan ovat entistä korkeammalla, hän on oppinut.

– En oikein tarvitse rentoutumista, sillä rakastan kirjoittamista ja elämääni. Jos rentoudun, meditoin tai harrastan kuntoilua, menestyskirjailija Dan Brown sanoo.­

Kuuluisuuden ja rahan takia Brownin lähelle on vuosien varrella hakeutunut ihmisiä, joihin hän on sittemmin joutunut pettymään.

– Lähtökohtaisesti haluan uskoa ihmisistä hyvää, mutta olen joutunut pettymään. Onnekseni nuoruuden perusjengini on tallella ja heille olen sama ihminen kuin teininä, hän sanoo.

Täysillä kirjailijan elämään keskittyminen johti vuosien kuluessa myös siihen, että Brownin ja hänen vaimonsa Blythe Brownin pitkä avioliitto päättyi.

– Huomasimme entisen vaimoni kanssa, että meillä on elämässämme erilaiset tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet, hän kuittaa avioeronsa.

Vaikka Brown ei välitä puhua rahasta, hän myöntää sitä olevan niin paljon, ettei hän ehdi eläessään käyttää kaikkea rahaansa.

– En tarvitse yksityiskonetta tai isoa huvipurtta. Tyydyn aika vähään ja annankin runsaasti rahaa hyväntekeväisyyteen, mukavassa talossa Bostonin lähellä asuva Brown painottaa.

Monta rautaa tulessa

Dan Brown puhuu mieluummin työstään kuin pankkitilinsä saldosta tai yksityiselämästään. Kirjailija kertookin, että tällä hetkellä Yhdysvalloissa on tekeillä hänen Kadonnut symboli -kirjaansa perustuva televisiosarja Nuori Langdon ja muitakin tv-suunnitelmia on, mutta niistä ei voi vielä puhua.

Vaikka Brown on kuuluisa professori Langdonin seikkailuista, yllättää hän nyt kaikki muut – paitsi itsensä.

Brown on tehnyt niin lapsille kuin vanhemmillekin suunnatun hyvän mielen kirjan Villi sinfonia (WSOY). Teos on ihastuttava tarina pienestä metsähiirestä, joka musikaalisine eläinystävineen seikkailee läpi merten ja metsien.

Jokaisella eläinkaverilla on oma luonteensa, joista lukija voi mahdollisesti oppia jotakin. Brown on myös säveltänyt tarinaan musiikin ja sen esittää Zagrebin festivaaliorkesteri. Kuvittajana on toiminut Brownin ihailema unkarilainen lastenkirjakuvittaja Susan Batori.

– Osa kirjan viestistä on se, ettei pidä lannistua, vaikkei heti onnistuisikaan, hän avaa.

Brownille lastenkirjan tekeminen oli helppo matka. Hänen opettajina toimineet vanhempansa kannustivat aikoinaan lapsia lukemaan. He eivät hankkineet kotiin edes televisiota vaan veivät jälkipolven kirjastoon tutkimaan erilaisten teosten ihmeellistä maailmaa.

– Vanhempani olivat sitä mieltä, että perhe voi yhdessä tehdä paljon kivoja asioita sen sijaan, että istutaan television edessä, hän muistelee.

Musiikin säveltäminen Villiin sinfoniaan oli Brownille helppoa, sillä hän on soittanut pianoa koko ikänsä.

– Sävellystyö ei ollut vaikeaa, kirjan musiikkiin oman sovelluksen kehittänyt Brown kertoo.

Kirjallaan sekä sinfoniamusiikillaan Brown sanoo haluavansa kiinnittää lukijan huomion kaoottiseen nykymaailmaan. Hänen mielestään ihmiset huomaamattaan stressaantuvat kovasta työtahdista.

– Yritän Villissä sinfoniassa kertoa, että kaiken keskellä on hyvä ottaa omaa aikaa, jättää älylaitteet ja tietokoneet hetkeksi pois ja tarttua kirjaan.

– Kun nuoret jättävät puhelimensa ja ipadinsa, he saattavat kirjojen kautta löytää aivan uuden maailman, hän toivoo.

Villi Sinfonia -lastenkirja (WSOY) julkaistaan 1. syyskuuta.­

Brown myöntää sen kummemmin erittelemättä, että hänelläkin on ollut elämässään haasteensa.

– Joistakin epäonnistumisista huolimatta olen ollut silti onnekas, sillä minulla oli hyvä lapsuus, ihanat vanhemmat ja saan nyt luovuudestani korvauksen, hän sanoo.

– Jokainen meistä on onnekas, kunhan vain pysähtyy hetkeksi elämän edessä asioita miettimään, hän miettii.

Kuunnellessani Brownia ja hänen innostunutta ääntään aistin hänen todella rakastavan kirjailijan työtään, jota hän itse tosin ei kutsu työksi. Hän vakuuttaakin, että jatkaa kirjoittamista vielä kauan, Langdonillakin on vielä paljon selvittämättömiä historian kiemuroita.

– Jatkan, sillä minulla on vielä paljon sanottavaa, hän päättää.

