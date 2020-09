Stig ja tv-alalla työskentelevä rakas kihlautuivat 16 vuoden jälkeen – ”Monesti tällä alalla suhdetta saattaa vaikeuttaa, jos...”

Laulaja Stig ja hänen avopuolisonsa kihlautuivat 16 vuoden ja kahden yhteisen lapsen jälkeen.

Lokakuussa alkavalla uudella Vain elämää -kaudella nähdään rap-artistina tutuksi tullut Stig. Artisti kertoo IS:lle sarjan lehdistötilaisuudessa itse asiassa toivovansa pääsevänsä pikkuhiljaa ”räppärin leimasta” eroon.

– Toivon, että pääsen sarjassa näyttämään vähän monipuolisemman kuvan itsestäni. Minulla on pitkään ollut räppärin imago. Sinänsä siinä ei ole mitään vikaa, sillä rakastan rapia. En vaan oikein koe, että olisin tehnyt musiikillisesti moneen vuoteen mitään rapiin liittyvää, Stig sanoo.

Stig toteaa, että muusikkona hänen maineensa on sellainen, että hän laulaa vain naisista ja juhlimisesta. Nyt hän toivoo pääsevänsä laajentamaan tuotantoaan ja tuomaan itseään monipuolisemmin esille.

– Tämä toivottavasti mahdollistaa minulle sen, että voin itsekin jatkossa tehdä esimerkiksi herkkiä biisejä. Että aina ei tarvitsisi olla se juhliminen ja naiset keskiössä. Olen tosiaankin täyttänyt 42 vuotta ja olisi kiva päästä tekemään muutakin kuin biletysmusaa.

Todellisuudessa Stigin eli oikealta nimeltään Pasi Siitosen elämässä on ollut sama nainen jo vuosien ajan.

– Menimme keväällä kihloihin 16 vuoden tutustumisjakson ja kahden lapsen jälkeen, Stig kertoo ja jatkaa:

– Ensi vuonna vietämme häitämme, mutta emme ole asiaa vielä hirveästi suunnitelleet.

Helsingissä asuvalla pariskunnalla on 6- ja 10-vuotiaat pojat, joiden kanssa Stig on päässyt korona-ajan vuoksi päässyt viettämään entistä enemmän aikaa.

– Minulle keikkatauko tuli juuri oikeaan aikaan. En ole kymmeneen vuoteen pitänyt pidempiä taukoja ja minulla alkoi olla viime talvena vähän keikkaväsymystä ilmassa. On ollut ihanaa päästä viettämään viikonloppuja poikieni kanssa. Tämä ammatti mahdollistaa sen, että arkisin on joustavat aikataulut ja voi olla lasten kanssa, mutta viikonloput ovat jääneet monta vuotta väliin.

Stig ja hänen kihlattunsa eivät ole vielä suunnitelleet ensi vuonna vietettäviä häitään kovinkaan paljon.­

Muutoin Stig on tahtonut pyhittää vapaa-aikansa perheelleen. Pitkän parisuhteen salaisuutta kysyttäessä Stigillä on selkeä näkemys: hänestä on tärkeää, että puolisot tukevat toisiaan.

– Monesti tällä alalla suhdetta saattaa vaikeuttaa myös se, jos tahtoo pörrätä paljon erilaisissa kissanristiäisissä. Meidän suhdettamme on ehkä helpottanut se, etten ole niin hanakasti lähtenyt kaikkiin kissanristiäisiin mukaan. Olen tahtonut jättää itselleni mahdollisimman paljon yksityistä aikaa ja pitää yksityisen elämäni poissa otsikoista.

Hän toteaa myös, että silloin kun hän ja hänen tuleva vaimonsa tapasivat, oli hänen musiikkiuransa aivan alussa.

– Avovaimoni on seissyt siinä sivussa tukena, kun urani on kehittynyt ja ollut nosteessa. Puolisoni myös opiskeli silloin, kun me tapasimme. Olemme jeesanneet ja olleet kiinnostuneita toistemme työkuvioista alusta asti.

Stigin puoliso työskentelee tv-alalla ja mies toteaakin, että puolisoiden urat liippaavat nykyään aika läheltä toisiaan. Stig kertoo koko perheen odottavan innolla Vain elämää -ohjelman alkua. Etenkin nuorempi pojista oli yhteen aikaan kova ”isimusiikin fani.” Stig tunnetaan myös todella härskeistä biiseistään, mutta niistä kaikkein rivoimpia hänen lapsensa eivät ole miehen mukaan kuulleet.

Uuden Vain elämää -kauden tähdet ovat oikealta vasemmalle: Vesku Jokinen, Stig, Arja Koriseva, Herra Ylppö, Jannika B, Ressu Redford, Mariska, Reino Nordin.­

Stig kertoo rivoimpien kappaleidensa olevan erittäin toivottuja etenkin opiskelijabileissä. Vain elämää -sarjan myötä hän uskoo kuulijakuntansa ikähaarukan laajentuvan sekä entistä nuorempiin että varttuneempiin kuulijoihin.

– Olen minä saanut vanhemmilta humoristisia kyselyitä siitä, että mitä voin vastata lapselleni, kun he kysyvät, että miten se Stig voi ajaa koko yön, kun ei se edes tiedä, missä sen auto on, Stig naurahtaa viitaten Roy Orbison -kappaleeseensa.

– On hyvä muistaa, että vaikka lauluissa välillä lauletaankin tuhmia juttuja, niin tuo internetin maailma on sellainen, että sieltä löytyy oikeastikin pahoja juttuja. On meidän vanhempien vastuulla tsekata, mitä lapset siellä katsovat ja kuuntelevat.