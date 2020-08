Amandasta, 25, piti tulla juristi, mutta sitten hän teki urallaan täyskäännöksen – tienaa nyt huimia summia rohkeilla kuvillaan

Miljoonien seuraama bikinimalli Nicole Amanda Martin haluaa esimerkillään rohkaista muita, jotka suunnittelevat elämänmuutosta.

Las Vegasissa asuva Nicole Amanda Martin, 25, on Playboy-lehdessäkin poseerannut kaunotar, joka teki elämässään täydellisen täyskäännöksen muutama vuosi sitten.

Instagramissa 4,1 miljoonan ihmisen seuraama Martin tienaa tänä päivänä muhkean tilin esiintymällä intiimeissä kuvissa, vaikka alun perin hän kouluttautui yliopistossa juristiksi.

Vielä vuosia sitten Martin työskenteli McDonald’sissa rahoittaakseen yliopisto-opintojaan. Tuolloin hän vielä painoi liki 30 kiloa enemmän kuin tänä päivänä, kaunotar kertoo Daily Mailin haastattelussa.

Lakiopintojen ohella Martin aloitti huiman elämäntapamuutoksen. Kun hän valmistui, hän jätti työt pikaruokaravintolan kassalla ja haaveet juristin urasta, ja keksi rahakkaamman bisneksen.

Nykyään Martin ansaitsee glamour-mallina liki miljoona euroa vuodessa. Huippusuositulla Instagram-sivuillaan Martin poseeraa pikkuriikkisissä bikineissä, jotka uhmaavat kuvapalvelun siveysrajoja.

Kansainvälisen tason kaunotarta on verrattu toisinaan jopa näyttelijä Scarlett Johanssoniin.

Mallina ja Las Vegasissa show-tyttönä työskentelevä Martin ansaitsee sievoisen summan myös OnlyFans-palvelulla, jossa hänen intiimejä kuviaan pääsee seuraamaan viiden dollarin kuukausimaksulla.

Huippusuosittu OnlyFans-palvelu on rinnastettu aikuisviihdesivustoihin. Sivuston sisältö on maksumuurin takana, ja yksittäisiä esiintyjiä pääsee seuraamaan kuukausitilauksella. Tilauksen hinta vaihtelee 5 dollarista 50 dollariin kuukaudessa per esiintyjä.

OnlyFansin kerrotaan mullistaneen nettipornon käytön täysin. Sivusto ei profiloidu perinteiseksi pornosivustoksi, vaan se pyrkii olemaan enemmänkin lapsilta kielletty sosiaalinen media, joka antaa mahdollisuuden rahan tekemiseen.

Martin haluaa esimerkillään valaa uskoa heihin, jotka suunnittelevat elämänmuutosta.

– Olen ylpeä kaikesta, mitä olen kokenut. Se on kasvattanut minusta sen ihmisen, joka olen tänä päivänä. Niin paljon voi muuttua lyhyessä ajassa. Se antaa toivoa ja inspiroi muita siitä, että tulevaisuudessa on valoa, hän sanoo.