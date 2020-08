Anna Abreun Lauri-puolisolta harvinainen päivitys – kuvailee avoimesti liittoaan laulajatähden kanssa

Anna Abreu ja Lauri Heiskari viettävät tänään seitsemättä hääpäiväänsä. Merkkipäivän kunniaksi Heiskari julkaisi koskettavan kirjoituksen omalla Instagram-tilillään.

Laulaja Anna Abreu ja lumilautailija Lauri Heiskari viettävät tänään seitsemättä hääpäiväänsä. Pariskunta meni naimisiin Abreun toisessa kotimaassa Portugalissa kesällä 2013.

Vuosien varrella Abreu ja Heiskari ovat pitäneet hyvin matalaa profiilia suhteestaan julkisuudessa. Hääpäivän kunniaksi Heiskari kuitenkin julkaisi Instagram-tilillään koskettavan kirjoituksen, jossa hän kuvailee liittoaan laulajarakkaansa kanssa. Kirjoituksen yhteyteen Heiskari oli liittänyt kuvan onnellisesta pariskunnasta.

– Avioliitto on aina ollut minulle enemmänkin symbolinen asia, enkä ikinä halunnut ajatella sitä vain paperinpalana, joka pitäisi kaksi ihmistä yhdessä hinnalla millä hyvänsä, Heiskari kirjoitti päivityksessään.

– Olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla onnellisesti naimisissa seitsemän vuotta, sillä se ei ole itsestäänselvyys. Kiitos, että olet ollut mitä ihanin vaimo, joka tekee lujasti töitä tilanteessa kuin tilanteessa. Olen onnellinen, että saan jakaa elämäni kaltaisesi ihmisen kanssa, hän hehkutti puolisoaan.

Myös Abreu hehkutti pariskunnan hääpäivää omalla Instagram-tilillään. Laulaja jakoi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kuvan pariskunnasta. Kuvan yhteyteen hän kirjoitti simppelin tekstin ”seitsemän vuotta naimisissa”.

­

Abreu ja Heiskari avioituivat Helsingissä 20. kesäkuuta 2013, mutta virallisesti häitä tanssittiin vasta elokuun lopussa Portugalin lämmössä. Pari on seurustellut vuoden 2011 syksystä saakka. Abreu ja Heiskari ovat pitäneet suhteensa yksityisenä, eikä heitä ole vuosien varrella juurikaan nähty yhdessä. Vuosipäivinä pari on kuitenkin perinteisestä muistanut toisiaan kauniisti sosiaalisen median puolella.

Tänä vuonna 30-vuotissyntymäpäiväänsä juhlistanut Abreu on syntynyt Vantaalla, mutta hänen isänsä on kotoisin Portugalista. Puoliksi portugalilainen Abreu aloitti uransa laulamalla englanniksi, mutta on sittemmin vaihtanut suomeen. Laulaja vaihtoi naimisiin mennessään sukunimensä Abreusta Heiskariksi, mutta musiikkimaailmassa hänet tunnetaan ABREU-taiteilijanimellään.

Anna Abreu ponnahti julkisuuteen vuoden 2007 Idols-laulukilpailusta vain 16-vuotiaana. Hänen suurimpia hittejään ovat Yhen elämän juttu, Teipillä tai rakkaudella sekä Sytyn. Abreu on nähty mukana myös suositussa Vain elämää -ohjelmassa ja tänä syksynä hän on yksi Tähdet, tähdet -ohjelmassa kilpailevista suomalaisartisteista. Heiskari sen sijaan on luonut uraa lumilautailijana.