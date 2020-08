Jättiyllätys! Susanna Laine jättää Puoli seitsemän -ohjelman kuuden vuoden jälkeen

Suosikkijuontaja kertoi päätöksestään suorassa lähetyksessä.

Puoli seitsemän -ohjelmaa kuuden vuoden ajan yhdessä Mikko Kekäläisen kanssa luotsannut Susanna Laine kertoi tänään suorassa lähetyksessä siirtyvänsä syrjään suosikkiohjelmasta. Laine poistuu Puoli seitsemän -ohjelmasta marraskuussa. Sitä, kuka Laineen Kekäläisen aisaparina 2. marraskuuta alkaen korvaa, ei vielä kerrottu katsojille. Laine ei myöskään kertonut, miksi hän päätyi tällaiseen ratkaisuun.

– Me ollaan nyt kuutisen vuotta tehty Susannan kanssa tätä hommaa yhdessä ja tämä on ollut hienointa ja parasta ja hauskinta ja mukavinta mitä olisin voinut ikinä kuvitella. Päivääkään me ei olla tehty töitä yhdessä, mutta aika monta päivää ollaan pidetty hauskaa yhdessä, Kekäläinen totesi suorassa Puoli seitsemän -lähetyksessä.

– En olisi ikinä voinut kuvitella, että on näin vaikea lähteä televisio-ohjelmasta ja työpaikasta. Mutta kuten sanoit, tämä on enemmän kuin vain työpaikka tai tv-ohjelma. Nämä on ollut hienoimmat kuusi vuotta sun kanssa täällä, eniten tulee sua ikävä, Laine totesi kollegalleen.

Susanna Laine ja Mikko Kekäläinen luotsasivat Puoli seitsemän -ohjelmaa yhdessä kuuden vuoden ajan.­

Laine ja Kekäläinen kertoivat suorassa lähetyksessä, että Kekäläisen uusi juontajapari paljastetaan katsojille muutaman viikon kuluttua. He myös totesivat, että vaikka yhteinen matka Puoli seitsemän -ohjelmassa päättyy, niin kaksikon välinen ystävyys varmasti säilyy.

– Mutta elämä jatkuu ja ystävyys jatkuu. Puoli seitsemän varsinkin jatkuu, Kekäläinen painotti.

Lähetyksen päätyttyä Laine kommentoi ratkaisuaan myös omalla Instagram-tilillään.

– Lopetan Puoli seitsemän -ohjelman juontajana 30.10.2020. Kuusi vuotta ja lähemmäs tuhat suoraa lähetystä on takana joten on aika siirtyä kokeilemaan mitä muuta elämällä olisi tarjota. Ikävä tulee ohjelmaa ja sen tekijöitä, erityisesti Mikkoa. Mutta vielä 2kk mennään, Laine kirjoitti päivityksessään.

Susanna Laine ponnahti julkisuuteen vuonna 2005, kun hän sijoittui osallistui Miss Suomi -kilpailuun. Laine kruunattiin tuolloin toiseksi perintöprinsessaksi. Sittemmin Laine on tullut tutuksi Puoli seitsemän -ohjelman ohella muun muassa Tuttu Juttu Show’sta, jota hän luotsaa yhdessä Timo Koivusalon kanssa.